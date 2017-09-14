|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:18
budivelnik написав: andrijk777 написав:
Очевидно що ти не розумієш або спеціально спотворив аргументи detroytred.
А може ти перечитаєш дискусію?
спеціально для тебе спрощую
1 Людина повинна отримувати згідно кінцевого результату своєї роботи..
Тому Маску ЗГОДНІ заплатити більше ніж отримує якийсь чиновник кваліфікація якого не дотягує до кваліфікації М
2 detroytred заявляє що чиновники , які можуть два роки покерувавши Державою повинні працювати не по комерційним розкладкам... бо вони чиновники і вони зобовязані бо в їх руках важелі...
От я й питаю
Якого милого такі богоподібні чиновники які можуть керувати Державою яка в сотні разів більша від корпорації Маска - за такі маленькі гроші?
Висновок
Або вони працюють за такі маленькі бо розуміють що це відповідає їх впливу на кінцевий результат
або мій опонент не правий.
Не тупи!!!!
Функція чиновників не працювати за Маска, а сприяти розвитку бізнесу Маска.
Точніше росту-розвитку ринку США.
І якщо для розвитку потрібно трощити Маска, то будуть трощити.
Як розбили Стандарт Ойл в 1911 на сім сестер...
Для чого??? Отже ж це удар по бізнесу Рокфелера.
Да тому. Для розвитку всього ринку, всієї економіки держави-країни США.
Потрібно було зробити пагане для Рокфелера і його Стандарт Ойл.
Бо мета можновладців-управлінців-регуляторів США була дійсно розвиток країни ринку суспільства...
Ти тугий, що капець.
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:22
Успіх
Хотаб, то коли гроші повернеш пересічним
Пересічний, куди тобі віддавати? Чи знов «вичіслять по айпі»?
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:24
detroytred написав:
Функція чиновників не працювати за Маска, а сприяти розвитку бізнесу Маска.
Ти не виляй..
Мета-функція....
Ти прямо скажи
1 Скільки повинна отримати група осіб з 1000 чоловік за створення умов по якій держава як Польща -буде 35 років розвиватись.. без цих чиновників.
2 Де знайти цю групу
3 Чи дозволиш ти після того як виявиться що це нереалізована фантазія- кожному українцю якого ти надуриш цією фантазією -поступити так як він забажає.
А ми тоді вже якось скинемось всією Україною , нам умови створять і ми 35 років після цього не будемо підходити до зеркала, бо нас боїнг доходами й так закидає
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:25
fler написав:
......
Зате всі прекрасно зрозуміли, що ЛАД вважає недоцільним збиття бпла чи літаків, що порушують простір НАТО, а якщо збили, то це означає, що почали війну проти ̶й̶о̶г̶о̶ ̶(̶Л̶А̶Д̶а̶)̶ ̶у̶л̶ю̶б̶л̶е̶н̶о̶ї̶ країни, яка порушила чужий простір
Наличие диплома доктора околовсяческих наук не всегда свидетельствует об уме человека. Бывают редкие дураки. И дуры.
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:28
Польща вирішила відкрити кордон із Білоруссю, — Туск
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:28
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:31
Особисто я НЕ УЯВЛЯЮ, як можна створити умови ( і що це за умови) ,
щоб сьогоднішній долярчик став нормальний
щоб Лад признав необхідність збільшення розриву між багатими і бідними
щоб дейтройтред зрозумів що цінності створюється працею а не міфічними умовами
Правда якщо пофантазувати що в мене в розпорядженні
а - трильон доларів
б - десять мільйонів бажаючих на себе працювати
То в принципі реформувати Україну за 10 років - вийде..
От тільки питтання
Де взяти тих хто знайде для цього 1 трлн доларів
Де знайти тих хто погодиться його освоїти( а не просрати)
ПС
до речі кого там бажано розтрощити в Україні щоб всім стало добре?
а то якось перша сотня з їх 20-30 млрд доларів-щасливими 40 млн українців довше ніж на місяць не зробить...
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:33
budivelnik написав: Water написав: budivelnik написав:
Апарат ШВЛ під назвою медичні інструменти і ціною 100 грн -стабпункти забирають на ура...
А під назвою ШВЛ з сертифікатом і ціною в 400 000 грн - він нафік нікому не потрібен..
Тобто, стабпункту всеодно, якщо один з апаратів зупинився, з 15 поранених вижило 14. Я зрозумів.
Кожен судить в міру своєї зіпсованості.
1 Я інженер і великої складності ...
Старіння і втомне руйнування ... ні не чув прапор ВДВ СА
Додано: Вів 23 вер, 2025 18:33
Hotab написав:Успіх
Хотаб, то коли гроші повернеш пересічним
Пересічний, куди тобі віддавати? Чи знов «вичіслять по айпі»?
Нє))
Тепер гроші прошу передати через охоронця мого ЖК
Рудненська 8
Успіх
Нє))
Тепер гроші прошу передати через охоронця мого ЖК
Рудненська 8
А так дихав…
Навіть бажання грошей не розпаралізувало переляканого.
мого ЖК
Рудненська 8
Чому саме цей? У Львові дуже багато інших ЖК, в яких у тебе також нема права власності
