Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 21:07

  _hunter написав:Ничего не забыл? :roll:

Хіба в Резерв+ оновити дані..
3
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:2. Ідейних, які працюватимуть на посадах за не ринкові, а менші гроші, в країні є...
От тільки ліфти їх не підіймають.
Бо вищим можновладцям вони отакі ідейні (працювати на країну) й на фіг не потрібні.

В тому і справа, що впливу нашого на можновладців-управлінців-регуляторів мізер...
І не можемо ми ні скинутись!!!, ні тим паче!!! сплатити-купити собі Рузвельта тощо...
Влада в інших перців.
Боронь Боже від впливів таких як ти на рішення таких як я..
ми це вже проходили і побачили
ніякий ідейний комісар в шкірянці не в стані замінити фахівця...
І тому 70 років петляючи в пошуках чи то умов, чи то месії чи то ідейного який даром зробить всім добре - прийшли до висновку
Совок - це фігня яка вкрала 100 років рощвитку в трьох поколінь.
І зрозумівши це прийшли до висновку
А давайте дамо можливість КОЖНОМУ відповідати за СВІЙ результат...
І вже того хто виявиться у своїй сфері кращим - попросимо очолити цю сферу...
Тобто не міфічні ліфти , богоподібні можновладці які за ідею або згідно з посадовими обовязками..
а виключно по результатам діяльності на попередніх місцях праці...
От і виходить
Грамотний фахівець , оцінивши пропозиції кількох приватних і одної Держави - порівнює три складових
а - обєм роботи
б - можливість реалізації
в - розмір оплати
Приймає рішення куди йти...
І якщо він чесний і грамотний ( а не амбітний теоретик-фантазер) - то він вибере пропозицію яка його найбільше влаштовує..
Так от
Фантазери а-ля ти вірять , що групка товаришів написавши закони аналогічні до законів всіх навколишніх держав - створить умови по яким 50 млн будуть самостійно 35 років працювати..

Тому ще раз
Або
АДЕКВАТНА оплата праці за кінцевий результат ( пофіг ти хірург чи художник чи можновладець)
Або
ідейні теоретики фантазери в яких море ідей і жодного варіанту ці ідеї реалізувати бо ідея без реалізації - це фуфло
а теоретик без практики - фуфлоносій....
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 21:40

  detroytred написав:Все що завгодно, але не тупість.
Посадовці цілком розумні люди...
Для себе.
Тупість -це не догнати існування простої істини
якщо ТИ працювати не хочеш - то жоден посадовець чи закон тебе не змусить ...
А якщо прийдем додиктатури , то вартість твого змушування буде більшою ніж віддача від тої роботи до якої тебе змусять
Тому
Звинувачувати 20 000 посадовців в тому що 8 млн пересічних не платять навіть податок з мінімалки, може кожен ідіот.... , але кількість цих неплатників буде зменшуватись не шляхом силових методів, а шляхом природної смерті...
Поки в Державі 40% працездатного населення переконане що можна уникати оподаткування- доти ніякий геніальний фантазеро-теоретик порядку навести не зможе.

При цьому маленьке уточнення
Ці 40% офіційно нічого не роблячи -як би не помиляються.. а тому постійно голосують за постійне утискання гайок..
Хоча реальні кейси того ж Бальцеровича
За два роки -падіння ВВП на 50% , переведення 40% населення під плінтус.. і ніякої соціальної підтримки...
Шок, який поваинен
а - злякати що помреш з голоду
б - усвідомити що треба щось робити бо навіть славетна команда Реформатора Бальцеровича-йде алгоритмом Будівельника - поки не помре останній совок- доти реформи не працюють ( а смерть совка це не обовязково смерть організму, достатньо щоб совок помер в голові і народився капіталізм) і все , усвідомлення що за тебе ніхто працювати не буде і приводить до прекрасних економічних результатів..

А оповідання про 2 роки Бальцеровича..
чи чиновників США які працюють.....
це так для оправдання власного просраного життя.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й це треба обговорювати
Ми маємо бути готові до цього
Ми маємо побудувати таку країну, в якій не відводять очі від однокласника без руки. У якій ветеран не повинен пояснювати, чому влітку він не ховає протез у штанях, а носить шорти

Наш Фонд відкрив по всій Україні десятки Центрів готовності цивільних. Спершу вчили людей, як підготуватися до мобілізації, базовій медицині, роботі з дронами, стрілецька справа, зв’язок, робота з ПЗРК та гранатометами різних типів. Але поступово ці місця також стали простором для тренінгів, які проводили психологи. Вони вчили людей того, чого немає у наших людських базових прошивках: як комунікувати з тими, хто пройшов пекло війни. Як не травмувати ветерана недоречними запитаннями. Пояснити дітям, чому тато може впасти на підлогу від гучного звуку.

Але подібна практика має бути не тільки ініціативою волонтерських організацій, а повинна стати магістральним напрямом трансформації для тих, хто в тилу. Із залученням усіх можливих ресурсів, починаючи з центрального рівня і закінчуючи найменшими територіальними громадами. Ветеран не повинен шукати шляхів для безболісної реінтеграції. Громади і держава мають докласти зусиль, щоб ця реінтеграція відбулась.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Нє))
Тепер гроші прошу передати через охоронця мого ЖК
Рудненська 8

Теперь мы знаем, где работает Долярчик :)
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто-то принимает решение за всех. А потом наступает моя персональная ответственность за это.
Эта мысль не даёт покоя
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 22:50

  Бетон написав:Кто-то принимает решение за всех. А потом наступает моя персональная ответственность за это.
Эта мысль не даёт покоя

Стетхем. Из неопубликованного .
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 23:15

  budivelnik написав:Тому ще раз
Або
АДЕКВАТНА оплата праці за кінцевий результат ( пофіг ти хірург чи художник чи можновладець)
Або
ідейні теоретики фантазери в яких море ідей і жодного варіанту ці ідеї реалізувати бо ідея без реалізації - це фуфло
а теоретик без практики - фуфлоносій....

В точку двічі:
1. Саме адекватна оцінка праці, а не твоя фантазійно маячнева.
2. Саме ти і є отим фуфлоносієм теоретиком, який не маючи практики управління ринком країни, видає свою теоретичну відсеб'ятину.
Замість користуватися викладеним практиками реформаторами ринків країн.

Знов місіонер вийшов сам на себе.
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 23:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Все що завгодно, але не тупість.
Посадовці цілком розумні люди...
Для себе.
Тупість -це не догнати існування простої істини
якщо ТИ працювати не хочеш - то жоден посадовець чи закон тебе не змусить ...

це так для оправдання власного просраного життя.

Ні!
Тупість це перекручувати, як тобі хочеться, думки інших.
Бо місія і комплекс стосовно недооцінки власних досягнень сторонніми.
Тому й приходиться тобі, бідоласі, постійно або голосити про свої досягнення, або брехати про "просране життя" інших.

Попий водички, чудаче.
Місія та комплекс неповноцінності дали в тобі якусь ядрьону суміш.
До речі, коли ти волав тільки про свої досягнення та "Будівельник завжди правий", то це було хоч більш-менш в межах, але комплекс загострився (бо люди не оцінили...) і тобі стало цього недостатньо, ти знайшов чим посилити - виникла потреба брехати про життя інших.
Лікуйся..

Вивчай, якими стимулами (впливом) на ринок (країну, суспільство) досягають результатів від нього.
Навіть твій кумедний "кожен підійде до дзеркала" і той має якийсь сенс, лише коли ісходить від інструментів можновладців.
А не від тебе на хфорумі чи з-за прилавку, місіонер.
Повідомлення Додано: Сер 24 вер, 2025 00:02

*Трамп сказал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".
"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?" – добавил он.
Внизапна! Тю... чи я не тоже самое уже 2 мес говорю? )))* (С)
____________________
*Кто подписал Трампа на меня? )))
Второе добуквенное заявление...
Норм Зеленский с ним встретился... реально норм.
Трамп: Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю.* (С)
______________________
*Точно кто-то его подписал на меня и он проникся...
Трамп: Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, — Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!* (С)
________________________
І гвіздок:
*Похоже, война в Украине закончится ещё не скоро, — Трамп...* (С)




До (звісно) Перемоги... Перфокарта.
До останньої вишні та верби.
Ну а на оте від Буданова просто(( заплющити очі. Як він там сказав: "я таку думку відсікаю. Вірю..."
Колія.
__________________
Отакий переворот думок: з "у вас нема карт" до "чому б ні?".
*То лі ісчо будєт ой-йой-йой* (с)
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 вер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
