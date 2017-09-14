Хіба в Резерв+ оновити дані..
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:31
Боронь Боже від впливів таких як ти на рішення таких як я..
ми це вже проходили і побачили
ніякий ідейний комісар в шкірянці не в стані замінити фахівця...
І тому 70 років петляючи в пошуках чи то умов, чи то месії чи то ідейного який даром зробить всім добре - прийшли до висновку
Совок - це фігня яка вкрала 100 років рощвитку в трьох поколінь.
І зрозумівши це прийшли до висновку
А давайте дамо можливість КОЖНОМУ відповідати за СВІЙ результат...
І вже того хто виявиться у своїй сфері кращим - попросимо очолити цю сферу...
Тобто не міфічні ліфти , богоподібні можновладці які за ідею або згідно з посадовими обовязками..
а виключно по результатам діяльності на попередніх місцях праці...
От і виходить
Грамотний фахівець , оцінивши пропозиції кількох приватних і одної Держави - порівнює три складових
а - обєм роботи
б - можливість реалізації
в - розмір оплати
Приймає рішення куди йти...
І якщо він чесний і грамотний ( а не амбітний теоретик-фантазер) - то він вибере пропозицію яка його найбільше влаштовує..
Так от
Фантазери а-ля ти вірять , що групка товаришів написавши закони аналогічні до законів всіх навколишніх держав - створить умови по яким 50 млн будуть самостійно 35 років працювати..
Тому ще раз
Або
АДЕКВАТНА оплата праці за кінцевий результат ( пофіг ти хірург чи художник чи можновладець)
Або
ідейні теоретики фантазери в яких море ідей і жодного варіанту ці ідеї реалізувати бо ідея без реалізації - це фуфло
а теоретик без практики - фуфлоносій....
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:40
Тупість -це не догнати існування простої істини
якщо ТИ працювати не хочеш - то жоден посадовець чи закон тебе не змусить ...
А якщо прийдем додиктатури , то вартість твого змушування буде більшою ніж віддача від тої роботи до якої тебе змусять
Тому
Звинувачувати 20 000 посадовців в тому що 8 млн пересічних не платять навіть податок з мінімалки, може кожен ідіот.... , але кількість цих неплатників буде зменшуватись не шляхом силових методів, а шляхом природної смерті...
Поки в Державі 40% працездатного населення переконане що можна уникати оподаткування- доти ніякий геніальний фантазеро-теоретик порядку навести не зможе.
При цьому маленьке уточнення
Ці 40% офіційно нічого не роблячи -як би не помиляються.. а тому постійно голосують за постійне утискання гайок..
Хоча реальні кейси того ж Бальцеровича
За два роки -падіння ВВП на 50% , переведення 40% населення під плінтус.. і ніякої соціальної підтримки...
Шок, який поваинен
а - злякати що помреш з голоду
б - усвідомити що треба щось робити бо навіть славетна команда Реформатора Бальцеровича-йде алгоритмом Будівельника - поки не помре останній совок- доти реформи не працюють ( а смерть совка це не обовязково смерть організму, достатньо щоб совок помер в голові і народився капіталізм) і все , усвідомлення що за тебе ніхто працювати не буде і приводить до прекрасних економічних результатів..
А оповідання про 2 роки Бальцеровича..
чи чиновників США які працюють.....
це так для оправдання власного просраного життя.
Додано: Вів 23 вер, 2025 21:59
й це треба обговорювати
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:25
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:50
Кто-то принимает решение за всех. А потом наступает моя персональная ответственность за это.
Эта мысль не даёт покоя
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:50
Додано: Вів 23 вер, 2025 23:15
В точку двічі:
1. Саме адекватна оцінка праці, а не твоя фантазійно маячнева.
2. Саме ти і є отим фуфлоносієм теоретиком, який не маючи практики управління ринком країни, видає свою теоретичну відсеб'ятину.
Замість користуватися викладеним практиками реформаторами ринків країн.
Знов місіонер вийшов сам на себе.
Додано: Вів 23 вер, 2025 23:35
Ні!
Тупість це перекручувати, як тобі хочеться, думки інших.
Бо місія і комплекс стосовно недооцінки власних досягнень сторонніми.
Тому й приходиться тобі, бідоласі, постійно або голосити про свої досягнення, або брехати про "просране життя" інших.
Попий водички, чудаче.
Місія та комплекс неповноцінності дали в тобі якусь ядрьону суміш.
До речі, коли ти волав тільки про свої досягнення та "Будівельник завжди правий", то це було хоч більш-менш в межах, але комплекс загострився (бо люди не оцінили...) і тобі стало цього недостатньо, ти знайшов чим посилити - виникла потреба брехати про життя інших.
Лікуйся..
Вивчай, якими стимулами (впливом) на ринок (країну, суспільство) досягають результатів від нього.
Навіть твій кумедний "кожен підійде до дзеркала" і той має якийсь сенс, лише коли ісходить від інструментів можновладців.
А не від тебе на хфорумі чи з-за прилавку, місіонер.
Додано: Сер 24 вер, 2025 00:02
*Трамп сказал, что "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России" и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и ВЕРНУТЬ всю свою территорию в первоначальном виде".
"Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, является вполне реальным вариантом. Почему бы и нет?" – добавил он.
Внизапна! Тю... чи я не тоже самое уже 2 мес говорю? )))* (С)
____________________
*Кто подписал Трампа на меня? )))
Второе добуквенное заявление...
Норм Зеленский с ним встретился... реально норм.
Трамп: Россия уже три с половиной года ведёт бессмысленную войну, которую реальная военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю.* (С)
______________________
*Точно кто-то его подписал на меня и он проникся...
Трамп: Когда жители Москвы и всех больших городов, посёлков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит в этой войне, поймут, что почти невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и столкнутся со всеми другими проблемами военной экономики, где большая часть средств расходуется на борьбу с Украиной, которая обладает большим духом и только укрепляется, — Украина сможет вернуть свою страну в прежнем виде и, кто знает, возможно, даже пойти дальше!* (С)
________________________
І гвіздок:
*Похоже, война в Украине закончится ещё не скоро, — Трамп...* (С)
До (звісно) Перемоги... Перфокарта.
До останньої вишні та верби.
Ну а на оте від Буданова просто(( заплющити очі. Як він там сказав: "я таку думку відсікаю. Вірю..."
Колія.
__________________
Отакий переворот думок: з "у вас нема карт" до "чому б ні?".
*То лі ісчо будєт ой-йой-йой* (с)
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 24 вер, 2025 00:20, всього редагувалось 1 раз.
