Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:20
fox767676 написав: detroytred написав:
Тобто оце, що тепер відбулося, то є хитрий план Трампа?
Від того, що ви його визначили отак, а я колією, суть того, що відбулося, не змінюється --- тиску з боку Трампа на Зе і Ко стосовно "до Перемоги" від тепер нема і не буде.
*Чому б ні?*((
будут зміщенні акценти - у обставинах які складаються тиск піде знизу
переможники нейтралізуються
нейтральні та вичікувачи почнуть вимагати якнайшвидшого завершення війни
наростаюча фронда серед депутатського корпусу це підтверджує
Тиск знизу не дав ніякого результату при одночасному тиску зверху (Трампом), то з якого дива зі зникненням тиску зверху отой тиск знизу щось дасть?
Імхо. Навпаки.
Слідом за падінням тиску зверху від Трампа ... незабаром або зникне й так сам (або буде ліквідовано) тиск знизу.
У Зе тепер повний карт-бланш.
Мабуть тільки отой фактор тиску з боку Трампа відстрочував початок даного процесу.
Дзеркало...
Як ото було викинуто отого Козака (і два управління), так само буде й в нас.
Колія що там, що тут.
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:27
detroytred написав:
Тиск знизу не дав
не було ніякого тиску знизу
гавкіт переможників був потужніший за бувкотіння перемирників
тільки останні місяці ситуація почала змінюватися
і на рівні коментарів фейсбука і на рівні депутатів
Трамп лише тимчасово змінив риторику, щоб підслатстити пілюлю з завершщенням траншів збройної допомоги
коли суспільство остаточно дозріє втративши можливість жити у рідниих містах - Трамп з хлопцями знову запропонують допомогу у встановленні перемир'я
Трамп вже так робив у червні - "їм треба ще пару місяців повоювати"
І таки так, депутати вже почали кривляти зеленського, казати про безальтернативність перемир'я і т.і.
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 24 вер, 2025 10:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:29
_hunter
самая суть - там
Та нема ніякої суті. Рішення рандомних судів ніяк не торкаються німецьких бігунців , які в порушення законодавства не тільки залишили державу, а ще і не поновили дані про своє фактичне місце проживання. Інструкцію по встановленню резерв+ за недорого надати?
4
4
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:33
ЛАД написав: buratinyo написав:
........
И размеры старых реакторов небольшие. Пару фур и его можно весь перевезти куда-нибудь. Но с того времени появились уже реакторы новых поколений, информация о которых пока ограничена по причине их меньшей мощности и меньшей значимости в мирное время. А вот в военное время интерес к ним явно скоро будет повышен при свершении прогноза нейросети об изменении в типах техники и вооружений для войны.
Такие реакторы пригодились бы и в мирное время.
Особенно в труднодоступных и удалённых местах.
И проектов достаточно много.
Но как видите, работающих образцов практически нет. М они далеко не миниатюрны.
Так что пока это ваши мечты.
Меня радует ваша вера в возможности наук, но всё же наука не Господь Бог и не всемогуща.
Как видите, термояд до сих пор не удаётся. А уж денег на него не жалели да и сейчас выделяют, думаю, немало.
Ось коротко про ЯРТ для ММР (коментарі до відео досить інформативні)
1
3
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:36
fox767676 написав:
коли суспільство остаточно дозріє
Подивимось.
Моє бачення на даний час --- не дозріє...
Дозріти, перш за все, повинна сама частина можновладців.
Бо організована меншість без проблем загоне в колію неорганізовану більшість.
А тут ще поки під питанням, що хоче ота більшість 😁😁😁😁😁
Навіть просто що хоче.
А для чогось значного від більшості потрібно не просто хотєлки, а "звірячого" бажання та готовності до дій.
Коротше - колія((
Точки неповернення вже пройдені.
По суті Трамп це і визнав-погодився, а не перекривляв.
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:43
Hotab написав:_hunter
Вы чуть дальше начала почитайте: самая суть - там.
Та нема ніякої суті. ...... Інструкцію по встановленню резерв+ за недорого надати?
Да прочитайте наконец-то то решение. Оно короткое - пару строк
Увы, но это украинская симка нужна, счета в украинских банках -- государство мне все это предоставлять не хочет
2
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:51
fox767676
Там вище ЛАД дуже влучне зауваження зробив стосовно отого походу до комунізму..
Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.
То які проблеми можуть бути в поході по абсолютно законно визначеному шляху звільнення від окупації, захисту від агресора, в священій боротьбі ще за прапрадідів з одвічним ворогом тощо????
Да ніяких...
До (звільнення) останньої вишні та верби.
Тільки. Рішення. Самої. Влади-можновладців. І все.
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:52
detroytred написав:
Бо організована меншість
вона організована тільки поки молода на фоні старих заляканих лохів
світові тренди змінюються і нове покоління, навіть їх діти, будуть глузувати з них та їх псевдоідеалів, за те що майданили за нікчемну європу, а не китай
все більше людей вимушено стає перед екзистенційним вибором і дати відсіч якомусь барбершоппатріоту стає все меншим напрягом
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:55
detroytred написав:
Комунякам вдалось десятиліттями в отой похід за отим((((( світлим майбутнім штовхати.
Слиш, комуняки історичний матеріализм ботали та політеконономію, деякі навіть 100 томів Леніна\Маркса\Енгельса\Гегеля
А ти про підвальних нюхоклеїв , що максимум майн кампф та кратку біографію черчилля
Додано: Сер 24 вер, 2025 10:58
fox767676 написав: detroytred написав:
Бо організована меншість
вона організована тільки поки молода на фоні старих заляканих лохів
світові тренди змінюються і нове покоління, навіть їх діти, будуть глузувати з них та їх псевдоідеалів, за те що майданили за нікчемну європу, а не китай
все більше людей вимушено стає перед екзистенційним вибором і дати відсіч якомусь барбершоппатріоту стає все меншим напрягом
Новому поколінню нещодавно відкрили кордон...
Да дуже розумні люди у владі...
Якщо Чаплига не бреше, то йому оті слуги (ті що в корінні, а не на поверхні а-ля хфотографи) на його зауваження, що ви приречені, так і сказали: хлопчик, ми врахували всі помилки ПАПа.
А Британія і овсі має досвід століть.
