ЛАД написав:Shaman Последний раз возвращаюсь к теме чернобыльской аварии, где, как вы считаете, меня "ганяли". Вот мне интересно, кто-то из "ганявших" посмотрел что-нибудь, кроме моих же ссылок на Вики? Например, отчёт МАГАТЭ INSAG-7 https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publicati ... 3r_web.pdf.
Обоснованно предполагаю, что вы решили изучить текст доклада после моей реплики:
Вы спорите как минимум с составителями текста вики и как максимум с Международной консультативной группой по ядерной безопасности (если в докладе есть эта формулировка).
ЛАД написав:Выделения мои и выделил я то, что подтверждает мою точку зрения - конструктивные и прочие недостатки, связанные с разработкой, это факторы, способствующие аварии, но не причина аварии.
А можно сделать выделения следующим образом:
Стр. 29:
основное внимание сместилось на аспекты, связанные с конкретными особенностями конструкции (проекта), включая конструкцию стержней СУЗ и систем безопасности, а также на то, как важная для безопасности информация доводилась до сведения персонала. В настоящее время представляется, что авария явилась следствием совпадения следующих основных факторов: специфических физических характеристик реактора; специфических особенностей конструкции органов управления реактором; и того факта, что реактор был выведен в состояние, не оговоренное регламентом и не исследованное независимым органом по вопросам безопасности.
Только мне непонятно почему вы решили опровергать мою тезу о знании/знании возможности через причины авариий ? Знание подтверждается цитатой приведенного доклада.
Существование эффекта, связанного с положительным выбегом реактивности при аварийном останове реактора, было впервые подтверждено советскими экспертами на конференции по показателям и безопасности ядерной энергетики в Вене в 1987 году2. В докладе комиссии Госпроматомнадзора указывается, что в момент аварии об этом явлении было известно и что впервые оно было обнаружено на реакторе РБМК Игналинской АЭС в Литовской Республике в 1983 году (Приложение I, Раздел 1-3.. Хотя главный конструктор реакторов РБМК направил эту информацию на другие станции с реакторами РБМК и заявил, что для компенсации этого эффекта необходимы конструктивные изменения, такие изменения реализованы не были, и организационные меры, рекомендованные им для включения в эксплуатационные инструкции станций, приняты не были.
fox767676 написав:Бо українцям-переможникам подобається коли їм вішають локшину на вуха стратегія демпартії була щоб самі українці благали про перемир'я, не примушуючи їх прямо до цього. Бо демократополітико-облікоморале.
Чого ? Ти номерне брехло, це не дем.партія, це ти та інші корисні хом"ячкі просували цю тезу в 2025 році, щоб Україна сама благала про перемир"я
fox767676 написав: Трамп хотів по-хорошому, беручи частину відповідальності на себе. Переможники не оцінили.
Трамп і відповідальність ?
Це повна маячня
Трамп - повністю безвідповідальна істота
fox767676 написав: Ну хай поживуть без петріотів, без зброї у товарних кількостях, а тільки у ювелірнобутікових.
ЛАД написав:Не надо так уж. Ей сложно с нами. Пробачає вона багато що і не тільки їм. А с нашими колебаниями в пропаганде ей сложно угадать, что завтра признают "изменой родине", а что мейнстримом.
якщо складно і не справляється - "давай досвіданья". а не тупо видаляти всі підряд пости, які не містять образ та порушень правил форуму. а пости що містять гімно - не видаляти бо це "любімчіки" насрали....
