Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін. всіх вітаю. сподіваюсь, кожен з вас піде на фронт
Більшість процесів нелінійні, особливо в даний період часу.
Соскін посилається на офіціні джерела, що в Росії лише 37% населення чол. роду. Вербують в основному хто закінчує срочку. З іншими "добровольцями" напряг.
На думку певних аналітиків та експертів в РФ наразі біля 80 млн. народонаселення, і з них, біля половини "інородци". В Мск їх вже більше чим 50%.
Оце повідомлення за Суб 26 бер, 2022 16:07 з заголовком "Надія є":
lapay написав: Другий тиждень ведуться міські бої. Но ми тримаємо все на контролі і з кожним днем відправляємо в пекло все більше окупантів. Вони намагаються захоплювати будинки, ми їх звідти вибиваємо. Ми будемо тримати Маріуполь до останнього. Маріуполь є і буде українським.
Рано чи пізно деблокада відбудеться. Ми не будемо розповідати всіх деталей. Я мав коротку бесіду з Президентом Зеленським. Нехай це залишиться під грифом секретно. Над операцією працює і військове керівництво держави. Обов’язково буде успіх у цієї операції. І ми вистоїмо. https://www.0629.com.ua/news/3358542/ev ... usiv-video
А от і протилежний приклад Суб 26 бер, 2022 16:50:
jay2004 написав:
vitaliian написав:
Вкладчик1234 написав:. А Херсон?
ВСУ вернут контроль над Херсоном уже сегодня, — заявил советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский
Утром Пентагон уже лепетал про это. Думал, деза. Но видимо, выбьют Херсон у рашиков!!
Розклади в текі Буданова... І навіть вони можуть давати помилкові висновки.
Бетон написав:ну що, війна продовжується на невизначений термін. всіх вітаю.
Україна сміливо бореться проти Росії, але левова частка тягаря війни лягла на плечі народу, тоді як влада загрузла у політичних конфліктах, пише The Economist у статті про військові, політичні та економічні проблеми України.
"Проблема, однак, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України швидше, ніж це може зробити сама Україна. Тим часом призов стає все складнішим і жорстокішим. Піхота критично недоукомплектована".
Деталі: The Economist пише про брак демократичної легітимності в Україні.
"Довіра між урядом і суспільством зруйнована", – сказав високопоставлений чиновник виданню.
"Незадоволення досягло апогею в липні, коли уряд незграбно спробував обмежити діяльність двох незалежних антикорупційних агентств, оскільки їхні розслідування занадто наблизилися до високопоставлених осіб. Занепокоєння іноземних союзників і опозиція з боку населення змусили уряд відступити", – пише The Economist.
Податки та внутрішні запозичення покривають лише основні військові витрати, близько двох третин бюджету. Навіть найбільш оптимістичні прогнози залишають дефіцит у 45 млрд доларів наступного року – майже чверть ВВП. Західні обіцянки наразі заповнюють щонайбільше 27,4 млрд доларів. "Ми дійшли до ситуації, коли грошей просто немає", – сказав The Economist високопоставлений чиновник.
Дослівно: "Обидва шляхи, які зараз відкриті для України – непевне перемир'я або тривала війна – є похмурими. "Якщо війна закінчиться, ми принаймні матимемо шанс вибратися з цього", – каже один з інсайдерів.
Але мир принесе свої проблеми: відновлення зруйнованої економіки; догляд за травмованими солдатами, які повертаються додому; обурення; та фінансування нової армії з меншою іноземною підтримкою.
Продовжувати військові дії, звичайно, можливо, але це ще більше спустошить країну".
Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Ага, на конях будуть їздити. Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
Shaman написав:дефіцит нафти - це зростання ціни. а якщо бити по НПЗ - то палива менше, а експорт нафти навіть більше. в світі є кому зробити паливо, а навіщо воно в Раші? нехай на ісконному транспорті їздять - на конях
Ага, на конях будуть їздити. Те що ти окрім фантазій нічого путнього не пишеш, це факт.
Коні це для еліти, середній клас на віслюках. Чому Шаман прикрашає майбутнє життя там, мабуть агент.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 25 вер, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.