Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:04

Vadim_
Я не вчився точити снаряди ,


Яка різниця? Ти робітник! Для робітника під час війни є завжди робота на оборону. Але ти обрав жрати горілку. Чому? Як ти розрахувався за навчання? Держава за податки моїх батьків тебе для чого вчила? Хіба для цього?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:12

  Hotab написав:Vadim_
Я не вчився точити снаряди ,


Яка різниця? Ти робітник! Для робітника під час війни є завжди робота на оборону. Але ти обрав жрати горілку. Чому? Як ти розрахувався за навчання? Держава за податки моїх батьків тебе для чого вчила? Хіба для цього?

Я працюю і сплачую податки у тому числі і вп , а ви на якому аєродромі чі окопі України наразі?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:16

Vadim_
Я працюю


На якому оборонному заводі?
Як розрахувався за навчання, ще раз питаю?? Чому під час війни робітник не працює на оборонку?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:17

  Banderlog написав:
  Slon_Nosov написав: телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
якого ви віддавали телефони?
Швидку можно визивати і з частини. Лягайте на лікування.

Знаю випадок, коли потрапити до лікарні з запаленням легенів та 39с температурою три доби тільки після того, як приложив об стіну п-ка начмеда, потім відрехтував начстроя та ще одну особу. Ледь відкачали антибіотиками та гормонами.
Сусід м-р виявився не таким спритним і ... просто помер в палатці.
Лотерея. Де шанси підвищує лише кінське здоров'я та здоровий егоїзм.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:31

  Hotab написав:Vadim_
Я працюю


На якому оборонному заводі?
Як розрахувався за навчання, ще раз питаю?? Чому під час війни робітник не працює на оборонку?

Практика 6 м. Потом 2г.в СА , далее Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер" и пи=дуй куда и на шо хочеш
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:34

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  Slon_Nosov написав: телефони повернули лише в військовій частині. Приймаюч вітання, Ваш офіцер штабу Слон Носов.
Вибачайте за помилки, погано бачу в темряві на екрані телефону.
якого ви віддавали телефони?
Швидку можно визивати і з частини. Лягайте на лікування.

Знаю випадок, коли потрапити до лікарні з запаленням легенів та 39с температурою три доби тільки після того, як приложив об стіну п-ка начмеда, потім відрехтував начстроя та ще одну особу. Ледь відкачали антибіотиками та гормонами.
Сусід м-р виявився не таким спритним і ... просто помер в палатці.
Лотерея. Де шанси підвищує лише кінське здоров'я та здоровий егоїзм.

Нічого дивного, що понад 200к пішли у СЗЧ лише за загальнодоступною інформацією, а за деякими даними вже більше 500к не приносять користі державі ні в ЗСУ, ні працею в тилу.
Це "вдалий" результат експерименту зробити піхотинцями 45+ річних цивільних дідів, зцілених процедурою ВЛК.
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:38

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_
Я працюю


На якому оборонному заводі?
Як розрахувався за навчання, ще раз питаю?? Чому під час війни робітник не працює на оборонку?

Практика 6 м. Потом 2г.в СА , далее Родина имела меня ввиду выдав 100 р. на которые я купил туфли "Саламандер" и пи=дуй куда и на шо хочеш

Тобто ти не розрахувався? Я так і думав.
То чому зараз під час війни не розраховуєшся? Що заважає?
Тебе навіщо вчили на гроші пересічних?
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:43

Напад росії і білорусі на Україну

Росія атакує Київ ракетами і дронами: у багатьох районах руйнування, є постраждалі (відео)
У Соломʼянському районі загоряння на одному з поверхів державного медзакладу. Попередньо, там можуть бути постраждалі", - повідомив він.
...
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Солом’янському районі частково зруйновано 5-поверховий будинок, виникла пожежа. На другій локації - пошкодження нежитлової будівлі. Загалом, наразі троє постраждалих.


Армія РФ масовано атакувала Київщину: є поранені, у регіоні значні руйнування (фото)
За його словами, у Фастівському районі було поранено п'ятеро людей. Ними виявилися працівники одного з підприємств хлібозаводу. Вся потрібна медична допомога надається на місці.

"На території підприємства виникла пожежа. Наразі вона ліквідована", - додав посадовець.
...
у Білій Церкві також сталася пожежа на покрівлі дев'ятиповерхового житлового будинку, пошкоджено шість автомобілів. Згодом загоряння було ліквідовано.
...
у Бучанському районі сталося загоряння нежитлового приміщення, приватних будинків та двох автомобілів, а в Обухівському районі через падіння уламків збитої цілі сталася пожежа господарчої будівлі.


Росія вдарила по Запоріжжю ракетами: десятки постраждалих, серед них діти (фото)
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру міста. Внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок, у якому горять квартири.
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:47

Самое лучшее єто нападение
Розраховувутися з ким ? Держава видала закони за якими Державні підприємства стали приватними
А армія як була так і є державною
І пенсию в 45 мені ніхто не виплачує
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 08:49

  Vadim_ написав:Самое лучшее єто нападение
Розраховувутися з ким ? Держава видала закони за якими Державні підприємства стали приватними
А армія як була так і є державною

Поганому танцюристу яйця заважають. Ти можеш розрахуватись на приватному заводі , який працює на оборону (але я тобі це не зарахую 😅) , ти можеш піти в окоп розрахуватись.
Ти в боргах, чувак!! А бухаєш так, наче в шоколаді.

пенсию в 45 мені ніхто не виплачює


Відрубай собі ногу, по інвалідності буде
