|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:21
Slon_Nosov написав:Господар Вельзевула
Відстрочка по догляду за батьком інвалідом першої групи. Не ходить потребує постійної сторонньої допомоги. Пункт 13, батько обирає мене доглядачем. Але наче влітку змінили законодавство, та документи підтверджуючи наявність моєї сестри громадянки іншої країни вже не мають значення. Сестра виїхала з України здавши українські документи та знявшись з обліку 25 років тому. Хамять та кажуть нехай повертається або сплачує будинок престарілих пока я в армії.
От читаю я цей пункт 13 статті 23 і дивуюсь з цієї юридичної пастки.
13) які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;
Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду
, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню
.
Якщо ж інвалід раптом потребує догляду, - то лише хтось один, за вибором може доглядати (не працювати, отримувати від держави допомогу), а всі інші і далі продовжують мати право на відстрочку по утриманню.
І лише наявність невійськовозобовязаних дітей вносять хаос у цю гармонію.
Що можна рекомендувати? Напевно вашій невійськовозобовязаній сестрі варто стати військовозобовязаною - добровільно стати на військовий облік. Тоді у обох буде відстрочка по утриманню.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 28 вер, 2025 11:10, всього редагувалось 2 разів.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5185
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 10:42
Banderlog написав:
Water написав:
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
все правильно. не пробуйте).
У вас ввічливо попросили, ви віддали. Які до кого питання?
Та то так, якщо не віддав, то й не було ніколи ніякого телефону, а око таке вже було, коли до ТЦК прийшов.
Скаржитись медику в частині і вимагати?) Отримаєте 2 половинки однієї таблетки одну від поносу другу від кашлю)
будете приймати то не перепутайте.
Ти неуважно читав пункт 1.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 3369
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:01
Banderlog написав:
Water написав:
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
все правильно. не пробуйте).
У вас ввічливо попросили, ви віддали. Які до кого питання?
Скаржитись медику в частині і вимагати?) Отримаєте 2 половинки однієї таблетки одну від поносу другу від кашлю)
будете приймати то не перепутайте.
Не знаю, как где, но в Харькове телефон отбирают на входе в ТЦК у всех. Забираешь только при выходе.
А по медицине вы же, вроде, сами советовали вызывать скорую в часть. Или бесполезно?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36407
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5357 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:03
flyman написав:
Чекаєм коли іноземні спеціалісти (індуси/непепальці/бангладешці/роботи/whatever) заповнять вакансії.
Да не поедут сюда никакие непальцы. Во-первых в Катар им ближе где средняя зп 4000дол. Во-вторых не будет тут никаких массовых вакансий. Реальное кол-во вакансий прям сейчас сокращается с каждым ударом Шахеда, разве это не очевидно? Просто эйчары не успевают/не хотят их удалять с сайтов, поэтому и кажется что их много - а шлешь резюме и как воду кануло.
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1391
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:08
katso написав: flyman написав:
Чекаєм коли іноземні спеціалісти (індуси/непепальці/бангладешці/роботи/whatever) заповнять вакансії.
Да не поедут сюда никакие непальцы. Во-первых в Катар им ближе где средняя зп 4000дол. Во-вторых не будет тут никаких массовых вакансий. Реальное кол-во вакансий прям сейчас сокращается с каждым ударом Шахеда, разве это не очевидно? Просто эйчары не успевают/не хотят их удалять с сайтов, поэтому и кажется что их много - а шлешь резюме и как воду кануло.
Вчора/позавчора писали на форумі, що особливо в Харкові намазано медом для гастарбайтерів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40962
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1614 раз.
- Подякували: 2858 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:31
Vadim_ написав: Hotab написав: Vadim_ написав:
Згідно законодавства у 2021 пройшов ВЛК у ТЦК і СП , візнали придатним але НЕ ЗАПРОНУВАЛИ КОНТРАКТ навіть не натякнули , тобто не придатним визнали а у 2023 павестка оновить данніе
Зараз можна піти на контракт. Тим більше що борг за навчання все ще висить. Що заважає?
А там і шанс на досрочну пенсію по інвалідності..
, який борг ?,
За навчання! Що незрозуміло?
за навчання заплатили облігаціями і податками дід з бабою і батьки
Тобто за твоє навчання виявляється можуть платити батьки, а випускник військового ВУЗу що, з пробірки? За його навчання батьки не заплатили, що ти щоразу як нажрешся горілки розказуєш про навчання за чиїсь податки?
Коли пожежа то пожешники коли війна то військові
Так з біркою «військовий» (як і ти з біркою «робітник заводу») ніхто не народжується і ніхто з нею не помирає.
Ти побув робітником , але вже не робітник, а колгоспник. І з тебе питати за виточування болванок для снарядів виходить вже і не можна. А яким чином до того, хто колись був військовим у тебе є питання до самої його смерті? На відміну від тебе, екс-робітника заводу (який вивчився державою на податки інших людей, але раптом нікому нічого не винен) , екс-військовий винен все життя тобі? 😅
Як так?(с)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 28 вер, 2025 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16482
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:54
ЛАД написав: Banderlog написав:
Water написав:
PS: Хто там радив не віддавать телефон, Бандерлог? Ти пробував не віддавать?
все правильно. не пробуйте).
У вас ввічливо попросили, ви віддали. Які до кого питання?
Скаржитись медику в частині і вимагати?) Отримаєте 2 половинки однієї таблетки одну від поносу другу від кашлю)
будете приймати то не перепутайте.
Не знаю, как где, но в Харькове телефон отбирают на входе в ТЦК у всех. Забираешь только при выходе.
А по медицине вы же, вроде, сами советовали вызывать скорую в часть. Или бесполезно?
скору совєтую. Но надіятись, що медик частини допоможе вискочити... медик там тож в зсу)
понятно шо не з тцк але сачкувати не дасть)
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3568
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 28 вер, 2025 11:55
Schmit
Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.
Як вам вдається ТАК інтерпретувати прочитане?
Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.
Якщо всі зобовʼязані (кілька синів), то відстрочку має лише один. Що там у вас не виходить?
Конкретно у нашого нового офіцера штабу сестра очевидно документально є громадянкою України, жодних оф.документів про виїзд на ПМЖ і відсутність у неї громадянства в ТЦК нема. Тому формально їх дії вірні. Слова к дєлу не приліпити.
Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.
По нормальному мали б на дообстеження направити, але .. Там таких , хто розказує то про сітківку , то про потєряне дєло з фаршем - кожен перший. Слова ніхто не слухає, треба документи.
Якби я був в ТЦК
, і до мене приїхав шумахер який розказує , що всі навколо овочі і флегмати, а він дєрзкій як пуля рєзкій, він був би у мене штурмовиком, там треба саме такі , , а в комедію «тиск 200 я б не повірив». З тиском 200 тошнять на ЗАЗ-968М в правому ряді, а не крутять пятнашки на смугах мегаполісу, розказуючи, що середня швидкість по місту у нього 60+.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16482
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2494 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|127871
|
|
|1493
|313920
|
|
|6076
|999045
|
|