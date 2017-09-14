Додано: Нед 28 вер, 2025 16:50

Тобто якщо у інваліда ІІ групи є лише військовозобовязані сини і він не потребує догляду, то всі сини мають право на відстрочку по утриманню.





Як вам вдається ТАК інтерпретувати прочитане?

Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.

Якщо у людини потребуючої догляд є не військовозобовʼязані сини (близькі родичі) , то зобовʼязаному відстрочки нема, доглядати має не зобовʼязаний.

Якщо всі зобовʼязані (кілька синів), то відстрочку має лише один. Що там у вас не виходить?

Hotab написав: Конкретно у нашого нового офіцера штабу сестра очевидно документально є громадянкою України, жодних оф.документів про виїзд на ПМЖ і відсутність у неї громадянства в ТЦК нема. Тому формально їх дії вірні. Слова к дєлу не приліпити.

Hotab написав: Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.

Щодо тиску… Тут банлерлог вірно вказав: нема історії хвороби, в якій було б видно перебіг захворювання, то всі ці «у мене зараз тиск 200» - це не сприймається. Може ковтнув якусь таблу перед входом в ТЦК, може перехвилювався.

По нормальному мали б на дообстеження направити, але .. Там таких , хто розказує то про сітківку , то про потєряне дєло з фаршем - кожен перший. Слова ніхто не слухає, треба документи.

Ви зрозумійте різницю між поняттямиНе кожен інвалід І, ІІ групи, потребує, деякі навіть працюють.У першій частині пункту 13 статті 23 чітко вказано, що не підлягають мобілізації військовозобовязані які просто, якщо немає іншихвійськовозобовязаних. Останнє речення додали пізніше і вказали, щоможе здійснювати один з військовозобовязаних. Ну добре, логічно, доглядати дійсно може лише хтось один з... Але це речення ні одним словом не скасовує право на відстрочку усім іншим військовозобовязаним вказану у першому реченні, які простоі зобовязані їх утримувати.Так, тут все вірно, є невійськовозобовязана, яка "зобовязана утримувати". Тому так, право на відстрочку втрачається. А якщо невійьковозобовязана раптом стане військовозобовязаною, право на відстрочку буде в обох просто за наявністю інваліда, чи по утриманню і без догляду.То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.