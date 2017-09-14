Schmit написав:То й що, що нема історії хвороби, може людина лікується у ворожок або займається самолікуванням - це особиста справа. Лікарі при такому тиску просто зобовязані були відправити на дообстеження. Потрібно було наполягати на цьому, нічого не підписувати і твердо стояти на своєму. Такий тиск не може виникнути у здорової людини від простого перехвилювався.
нічого вони не зобовязані. В їх обовязки не входить вас лікувати.
У їх обов'язки входить діагностувати, щоб не допустити потрапляння у ЗСУ хворих, на яких державі доведеться витрачати ресурси без реальної користі для боєздатності.
Banderlog написав: ваш підпис нікому і не треба) єдине що ви там можете понаписувати це свої зауваження і надіятись що купець вас не схоче а візьме когось більш підходящого.
Якщо людину мобілізують без підписів у мобілізаційному розпорядженні, висновку ВЛК, направленні у військову частину та ще в багатьох інших папірцях, то як потім притягнути до відповідальності наприклад за СЗЧ?
Я тебе ,ты в интернете, скажу Я случайно прошол ВЛК от и до у 2021, мені було 50к, тому аналізи і кардіограмму ЗА ГРОШІ отримав не у сімейного лікаря безплатно, многие платно так как очередь длинная, Да , через нашу бесплатную дуже довго....
як притянути до відповідальності? А як притягнути до відповідальності за порушення правил дорожнього руху? Чи незаконне зберігання зброї? Якщо ви не будете нічого підписувати? А за обовязки насмішили. Вони такіж ж члени групи бусіфікації як пузачі з бусіка та придані поліцейські. Ладно, якщо б кількість охочих та примусово доставлених бусиком була вища за норму заготівлі. Тоді да, можно перебирати. на безрибї і рак риба, а якщо не впіймаєш й рака то й сам раком станеш. І потом з чого ви взяли що держава так вже заінтересована відібрати найбільш здорових? Як тоді вкладається в вашу концепцію, що молодих не беруть а беруть старих? Хіба в 59 масово здоровіші ніж 23? Хотіли б з нормальним тиском на фронт то брали б 18 річних.
Hotab написав:ЛАД Особи з тяжкою або нестабільною артеріальною гіпертензією, а також із тяжкою гіпотензією, при якій існує ризик раптової втрати свідомості, не допускаються до володіння зброєю». Тиск це ще і про запаморочення. І куди ви пульнете під час запаморочення?
Не подскажете источник? Хотел посмотреть требования, но гугл эту цитату не находит, а выдаёт ссылки, где только общие слова.
Це в додатку до Наказу МОЗ №246 від 21.05.2007, яким лікарі керуються коли надають медичну довідку про право володіння зброєю
як притянути до відповідальності? А як притягнути до відповідальності за порушення правил дорожнього руху? Чи ...?
Без доказів - ніяк. Підписані документи - це докази, а не підписані - це порушення, службове підроблення, перевищення повноважень і т.д. Хоча в країні мрій Зе вже все можливо.
