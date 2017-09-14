detroytred написав:...... 30.09.2025 Можу тільки підтвердити одне. З 1945 року головна мета американської зовнішньої політики залишається традиційно незмінною – уникнення ядерної війни між наддержавами. Таких наддержав три – США, РФ і Китай. Це їхня просто філософія. Тобто, зрештою, вся американська зовнішня політика зводиться до питання про те, як уникнути такої ядерної війни на самознищення. https://www.obozrevatel.com/ukr/politic ... gotovi.htm ......
Враньё или неграмотность? В 1945 ЯО не было ни у СССР, ни, тем более, у Китая. Первое испытание советской атомной бомбы - 29 августа 1949. А уж средств доставки...
. В 1951 г. впервые осуществлена доставка ядерного боеприпаса с помощью бомбардировщика.
Первыми советскими межконтинентальными бомбардировщиками стали самолеты 3М и Ту-95, разработка которых стартовала в 1951 г. Эти самолеты начали поступать на вооружение Дальней авиации в 1956—1957 гг., однако к концу 1962 г. их было развернуто в 6 раз меньше, чем имели США десятилетием ранее: около 100 Ту-95 и 60 3М
В мае 1957 г. были проведены первые лётные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, на разработку которой ушло три года. 4 октября и 3 ноября 1957 г. ракета вывела на околоземную орбиту первые искусственные спутники.
jump написав:У 2025 році Україна виробила зброї на $9 млрд, сказав колишній голова Мінстратегпрому Герман Сметанін. Уява одразу малює картину, що українська економіка заробила "зайві" $9 млрд замість того, щоб віддавати ці гроші іноземним постачальникам.
Але реальність трохи складніша. З цих $9 млрд значна частина грошей пішла за кордон на закупівлю компонентів для виробництва зброї.
Тут 2 нюанса 1 Ніхто не може випустити на 100% з свого ( педераційне імпортозамєщєніє згадайте) 2 Памятаючи що у ВВП -40% податки , то 9млрд створеного=3,6млрд в Держказну... що не може не радувати.
Как-то вы интересно считаете. Вот не знаю, платится ли НДС и военный сбор на военную продукцию, но если даже платится, то это перекладывание из одного кармана в другой - фактически государство платит само себе. Что остаётся - налог на прибыль (при действующем ограничении прибыльности 15%), подоходный и социальный (исходя из зарплаты работников). В сумме никак не получится 40% от 9 млрд.
Всім привіт.
Коротше буду вдячний всім за небайдужість! Нижче наведено номер картки монобанка.
Заздалегідь дякую,разом до перемоги!
4441111032398327
Що Вас дивує? Розгляньте зарплату Бюджетників... Там Бюджет отримує суму для оплати праці , з якої забирає 22% на ЄСВ , тих 78% які залишились оподатковує 18+5%=23 , і те що залишилось виплачує... 78%- 23%= 55%.... Тепер про військове виробництво Ціна (9млрд)= Купили на нехай3 млрд за кордоном і обклали ввізним ПДВ+мито(30%)(звільнено тільки закупка комплектуючих для дронів/снарядів/енергетики)+15% прибуток(який оподаткували прибутковим у 18%=2,5% в абсолюті)+ зарплата і податки на зарплату.... Скільки вийде? 9млрд ціна продажу=3млрд купили +15% від 9млрд=1,35млрд з яких 18%=0,25млрд податку+????? залишається тільки фонд зарплати (9-3-1,35-0,25)=4,4млрд по повній 22%+18%+5%=2 млрд податки.. Таким чином при 9 млрд проданого - податки 2,25 млрд(мінімум)
budivelnik написав:........... 1 Ти жив гірше від мене і не маєш ні можливості ні варіантів жити краще завтра
У вас слишком узкое понимание "жити гірше" или "краще".
Це ви звузили краще/гірше до більше/менше грошей. В мене інша ітерпритація ........
ЛАД написав:
budivelnik написав:Твої діти тебе проклянуть ,коли зрозуміють що їм ВСЕ одно прийдеться проходити МІЙ шлях.
Совсем не обязательно. Шляхів багато. Далеко не все выбирают путь предпринимателя. Да и все в принципе не могут. И совсем не уверен, что это для всех лучший путь и предел мечтаний.
А хто казав що обовязково бути бізнесменом? Обовязково створити собі таке життя як хочеш ( або якому завидуєш, або яке подобається) .......... То я процес первинного накопичення пройшов Маю надію що діти цим накопиченим зможуть скористатись ........
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5894241#p5894241 Это ваш вчерашний ответ. Там уже противоречие. С одной стороны, "краще/гірше" это, вроде, не "більше/менше грошей". С другой стороны, "діти цим накопиченим зможуть скористатись", в отличие от детей detroytred"а. Т.е. всё-таки речь именно о деньгах. Сегодня вы пишете:
таврія-сенс-такума-міцубісі-емгранд х7-хавал н6-пежо2008е - мерседес еqa300-айвейс у6- -фіскер То це що показує моє погане життя бо я починав не з мерседеса? І що багато тут народилось з золотою ложкою в роті? Тому ще раз Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати.. Ті зобовязані будуть накопичити капітал який їм це дозволить зробити... або будуть жити на пенсію, яка в кращому випадку дорівнює мінімалці працюючого.
budivelnik написав:Тому ще раз Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати..
. Так что ваши вчерашние возражения не катят.
*і от так ніби й не працюючи продавцем і в порівнянні з 1990-2015 коли було 220-150 годин фізичної праці , тепер фізично це 50 годин персування на комфортному авто МІЖ бізнесами , а от розумово -деколи й по 10 годин вночі коли всі сплять і ніхто не заважає* (с)
Розумово працювати після 60 років (ще по 10 годин вночі), то не працювати(((
Вы много написали. Посчитано, правда с ошибками, но не суть. Вы не обратили внимание на то, что я сейчас выделил. Практически все налоги, которые вы посчитали в данном случае государство заплатило само себе. Кроме налога на прибыль. Прибыль, правда, несколько меньше она насчитается не на 9 млрд., а на 7,826 млрд. 7,836х15% = 1,174 млрд. Из них 18% это 0,211 млрд. Но это не принципиально. В Союзе, если помните, с зарплаты в/с подоходный не брали, понимали, что это перекладывание из одного кармана в другой. Правда, в Союзе это можно было сказать о подоходном практически со всех работников. Но в Союзе подоходный и не был важной статьёй госдоходов.
budivelnik написав:Згадав Де-Біл історію 15 річної давності.... Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово.. Тому Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
budivelnik написав:Я на форумі - 15 років За прилавком останній раз ВЗАГАЛІ на протязі зміни - стояв років 10 тому
Напад росії і білорусі на Українупоспілкуватися+з+покупцями&sid=f4f7729c1ab0400e1a6c508652833371#p5813889 2025-10=2015 рік ще стояв за прилавком сам навіть протягом зміни. А вище цитата - "Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята."
Різні будівельники казки пишуть та пісні співають.
budivelnik написав:Тому ще раз Той хто захоче жити не тільки за доходи з власної праці А так само той хто захоче останніх років 20 свого життя мати можливість не працювати..
. Так что ваши вчерашние возражения не катят.
*і от так ніби й не працюючи продавцем і в порівнянні з 1990-2015 коли було 220-150 годин фізичної праці , тепер фізично це 50 годин персування на комфортному авто МІЖ бізнесами , а от розумово -деколи й по 10 годин вночі коли всі сплять і ніхто не заважає* (с)
Розумово працювати після 60 років (ще по 10 годин вночі), то не працювати(((
Отакий пісняр-казкар.
Я не об этом. В принципе, он вполне мог бы и не работать. Я говорю о том, что "краще/гірше" всё-таки у будивельника сводится к "більше/менше грошей". И о детях - опять же речь о накоплении капитала. У них могут быть совсем другие цели.