Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:46

  холява написав:
  Vadim_ написав:
Всім Добрий ранок .
З СВЯТОМ Покрови Пресвятої Богородиці !


Забавно вас читати .
З самого дитинства ви ,чи ваші батьки повинні думати за себе , за освіту ,за професійну освіту . Від того які ваші "придбання" ви і будете мати зиск у майбутьному .
А вислови мені ПОХ на державу, можете віднести до себе .
Ій теж пох

ГАРНОГО НАСТРОЮ

Дивно , церква поряд шось не дзвонить
Ви усі букви прочитали ,медленно шевеля губами как говорил покойний ДС , чі вибірково?
Vadim_
Повідомлень: 3961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:48

  Сибарит написав:.........
Спасибо!

Спасибо и вам.
Но, вообще-то, жалею, что ввязался в эту дискуссию.
ЛАД
Повідомлень: 36497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:53

Vadim_

Дивно , церква поряд шось не дзвонить


Ще не час. Але якщо не завʼязати з алкоголем..
Повідомлень: 16515
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 08:56

Статья не сегодняшняя, но не думаю, что с 19 сентября что-то изменилось.
О наших беженцах в Европе - "По данным S&P, потоки мигрантов из Украины после войны могут стать ключом к перспективам роста Центральной Европы." - https://www.reuters.com/markets/europe/ukraine-migrant-flows-after-war-may-prove-key-central-europes-growth-prospects-2025-09-19/
ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%.

Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, что обеспечивает значительный рост их рынков труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения ЕС.
..........
«Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может быть определено послевоенной миграцией украинцев, при этом нынешний приток украинских рабочих может как ускориться, так и повернуть вспять», — говорится в отчете S&P Global.

Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.

«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.

По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции.
.......
ЛАД
Повідомлень: 36497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:02

  Hotab написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  Vadim_ написав:У Вас 350000 или 3500?

в мене поки немає, і хз чи буде.
хоча стажу вже є 25 років + 5 років можна зараз докупити.
але впевненості немає що доживу до 40+ років стажу щоб отримати подачку на хліб...
я ж не "младовоєнпєнс з не тим восом".

Стасюк тут птаха рідка, по фазам місяця забігає.. .. Хтось знає, чому Стасюк (і Вадік ясна справа) не став младовоєнпенсом?
Зараз , якби повернути час, пішов бо по цьому шляху, щоб в 45 пенсію?? .. щоб розмір 20 + тисяч… ?? (на вушко: з наступного року 23.6 кгрн перетворяться на 26… Угу-Угу, прикинь? )
так а чому Стасюки з Вадіками не пішли 20+ років тому цим шляхом? Що завадило?
От я коли дивлюсь на забезпечення народного депутата , я усвідомлюю що це каста закрита, туди мене ніколи б не взяли. Але ж стати «младовоєнпенсом» нема ж жодної проблеми!! Хоч солдатом-контрачом , хоч офіцером. І не було ніколи. Чому люмпен, який заздрісно каже про ранню пенсію , не пішов цим шляхом?
Добре, може не допетрив свого часу, батьки не підказали про існування такого «воєнного щастя . :lol: » . буває… Але ж дітей!… Дітей він же віддав в ВВНЗ? Так? Подивився Стасюк з Вадіком на «зажратого» Хотаба і віддали (сподіваюсь не спільних дітей). Все так? Чи знов ні?? :lol:

Ти вчився на бійця ДСНС? ні ,і тебе туди ТЦК не зве , ти вчився на комбайнера?, ні і тебе на цю посаду ТЦК не зве ,
але ти вчився на військового ,добровільно ? і коли війна ти не хочеш йти захищати державу а комбайнера бусифікують :?
Vadim_
Повідомлень: 3961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:06

И тут у некоторых, по-моему, неверное представление о Китае.
"Пекин призывает крупнейших производителей свинины сократить объемы производства, сообщают государственные СМИ" - https://www.reuters.com/markets/commodities/beijing-urges-top-hog-producers-cut-output-state-media-says-2025-09-18/
ПЕКИН (Рейтер) - Китай призвал своих крупнейших производителей свинины «взять на себя инициативу» в сокращении производства, сообщило в четверг государственное издание Shanghai Securities News, поскольку страна борется с избытком предложения и вялым потребительским спросом в своем огромном секторе свиноводства.
На встрече высокого уровня во вторник официальные лица призвали крупные компании, включая Muyuan Foods (002714.SZ),, открывает новую вкладкуи Wens Foodstuff (300498.SZ), открывает новую вкладку- сократить поголовье свиноматок, уменьшить объемы убоя и поддерживать вес свиней на уровне около 120 кг, говорится в отчете.
.......
В отчете говорится, что власти также планируют ужесточить кредитование расширения мощностей по производству свинины и сократить субсидии, стимулирующие рост производства свинины.
По данным консалтинговой компании MySteel, это произошло на фоне падения цен на свинину до 13 юаней (1,83 долл. США) за кг по сравнению с 18,8 юаня годом ранее, что оказало давление на рентабельность всей отрасли.
ЛАД
Повідомлень: 36497
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:11

Vadim_

Ти вчився на бійця ДСНС?


Ти навіть зранку не зрозумів про що мова.
Ти чому не використав свій шанс на пенсію в 45?
Що тобі завадило?
Питання, чому ти робітник заводу за освітою , але під час війни не на оборонному заводі, ми розібрали. Бо не хочеш. Мене відповідь влаштовує. Але пенсію ранню ти хочеш. І відкрито тут заздриш. Чому не пішов цим шляхом.
Повідомлень: 16515
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2496 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:14

  ЛАД написав:Статья не сегодняшняя, но не думаю, что с 19 сентября что-то изменилось.
О наших беженцах в Европе - "По данным S&P, потоки мигрантов из Украины после войны могут стать ключом к перспективам роста Центральной Европы." - https://www.reuters.com/markets/europe/ukraine-migrant-flows-after-war-may-prove-key-central-europes-growth-prospects-2025-09-19/
ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%.

Почти половина украинских беженцев, находящихся в настоящее время в ЕС, проживают в 11 странах Центральной и Восточной Европы, что обеспечивает значительный рост их рынков труда. На страны ЦВЕ-11 приходится менее четверти населения ЕС.
..........
«Направление экономического роста в Центральной и Восточной Европе может быть определено послевоенной миграцией украинцев, при этом нынешний приток украинских рабочих может как ускориться, так и повернуть вспять», — говорится в отчете S&P Global.

Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.

«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.

По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции.
.......

Незламкині і потужники вангують що буде "копендупен нах ненька"
flyman
Повідомлень: 41009
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 09:16

  Hotab написав:Vadim_

Дивно , церква поряд шось не дзвонить


Ще не час. Але якщо не завʼязати з алкоголем..

Але вже час зав'язати з наркотиками і підти захищати державу.
п.с. тебе у військове училище хтось пенделями заганяв і це у 17 років?
Vadim_
Повідомлень: 3961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
