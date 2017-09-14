ЛАД написав:, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ
Брехня Будівельник заявляє наступне Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ. Якщо одна з найголовніших проблем - бідність То а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів) б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні
Тому Будівельник за те щоб реформи НЕ ТРЕБА було проводити внаслідок реформування кожним самого себе.
budivelnik написав:То а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
За віконцем реальність --- в 90-ті навіть прапорщики, прибиральниця та прохфесори і т.д. "спробували" стати богатими.
І мозок настільки просвітлився, що суттєва частина їх вимушені були податися потім в гастарбайтери, назад в наймані, на дивани, в забігаловки. І дане становище визначилося не стільки їх бажаннями, а умовами в ринку. Умови в ринку визначили і розподіл, і бажання учасників ринку.
В Кореї за (через) 20 років реформ (тобто нових умов в ринку) такі ж пересічні залюбки працюють в Самсунгах-Хюндаях. Точніше навіть не такі ж, а ... просто бувші забиті селюки...майже холопи-раби.
ВАРШАВА/БУДАПЕШТ, 19 сентября (Рейтер) - Потоки украинских мигрантов в Центральную и Восточную Европу (ЦВЕ) и из них после войны могут сыграть ключевую роль в перспективах роста региона, говорится в отчете S&P Global, при этом возможное влияние на экономический рост может составить от -6% до 3%. ................ Чем дольше будет длиться война, тем больше вероятность того, что сальдо послевоенной украинской иммиграции будет положительным, добавили в ведомстве.
«Из-за военного положения на Украине подавляющее большинство мигрантов — это женщины и дети. В случае прекращения огня мы ожидаем, что семьи воссоединятся либо на Украине, либо в «принимающей стране»», — говорится в докладе.
По данным S&P Global, после отмены военного положения уровень интеграции женщин и детей в принимающей стране станет ключевым фактором, определяющим направление миграции. .......
Незламкині і потужники вангують що буде "копендупен нах ненька"
Т.е. пока не выполнено "а", то реформы проводить нельзя - не получится. Когда "а " выполнено, то реформы не нужны. Ergo, на фиг они сдались. И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Якщо мова про Пд.Корею, то в них проблема з народжуваністю (мабуть занадто добре їм стало), так що скоро (10..20 років) Пн.Корея просто зайде і об'єднає "ще теплими"