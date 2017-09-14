ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
, что detroytred признаёт верность индивидуального плана будивельника, а будивельник не хочет признать необходимость реформ
Брехня
Будівельник заявляє наступне
Реформи тим легше проводити чим більше людей погоджуються з саме таким типом реформ.
Якщо одна з найголовніших проблем - бідність
То
а - спочатку треба кожному спробувати стати багатим ( і навіть якщо не стане, то сам процес заробляння трошки просвітлить мозок і розуміння процесів)
б - якщо пункт а спрацює - то самі по собі реформи у вигляді забирання ресурсу з населення заради високої мети відомої можновладцям - будуть не потрібні
Тому
Будівельник за те щоб реформи НЕ ТРЕБА було проводити внаслідок реформування кожним самого себе.
Т.е. пока не выполнено "а", то реформы проводить нельзя - не получится.
Не треба бути таким категоричним
Поки не виконано а (хоча б на рівні 30% від максимуму) - доти , бо їх проведення буде
а - важким
б -не факт що приведе до того результату на який розраховували
Ще древні казалиРаб опирається визволенню, бо вважає що його забирають в ще більше рабство.
ЛАД написав:
Когда "а " выполнено, то реформы не нужны.
Ergo, на фиг они сдались.
И пусть неудачник плачет - ария Германа из "Пиковой дамы"
Сідайте - ПЯТЬ ( або 12 по дванадцятибальній...
Давайте подивимось на список тридцяти найбагатших країн по ВВП чи проводились в них реформи за останні 200 років
№ ___ країна ______ ВВП на душу ______ Чи проводились реформи
1 ___ Люксембург ______ 135 682 ______ ні
2 ___ Ірландія ______ 99 152 ______ ні
3 ___ Швейцарія ______ 93 457 ______ ні
4 ___ Норвегія ______ 89 202 ______ ні
5 ___ Сінгапур ______ 72 794 ______ так
6 ___ США США ______ 69 287 ______ ні
7 ___ Ісландія ______ 68 383 ______ так
8 ___ Данія ______ 67 803 ______ ні
9 ___ Катар ______ 61 276 ______ ні
10 ___ Швеція ______ 60 239 ______ ні
11 ___ Австралія ______ 59 934 ______ ні
12 ___ Нідерланди ______ 58 061 ______ ні
13 ___ Фінляндія ______ 53 982 ______ ні
14 ___ Австрія ______ 53 267 ______ ні
15 ___ Канада ______ 52 051 ______ ні
16 ___ Бельгія ______ 51 767 ______ ні
17 ___ Ізраїль ______ 51 430 ______ ні
18 ___ Німеччина ______ 50 801 ______ так
19 ___ Нова Зеландія ______ 48 801 ______ ні
20 ___ Велика Британія ______ 47 334 ______ ні
21 ___ Франція ______ 43 518 ______ Наполеон
22 ___ Японія ______ 39 285 ______ так
23 ___ ОАЕ ОАЕ (2020) ______ 36 284 ______ ні
24 ___ Італія ______ 35 551 ______ ні
25 ___ Південна Корея ______ 34 757 ______ так
26 ___ Багамські Острови ______ 34,003 ______ ні
27 ___ Мальта ______ 33 257 ______ ні
28 ___ Бруней ______ 31 722 ______ ні
29 ___ Кіпр ______ 30 798 ______ ні
30 ___ Іспанія ______ 30 115 ______ ні
І що бачимо?
А бачимо , що реформи це більш виняток ніж правило
І якщо викинути реформи які проводились після війни (Німеччина, Корея. Японія. Франція)
То виявиться що у нас тільки Ісландія і Сінгапур проводила реформи які привели до відносно швидкого зростання....
Але ці країни не займає навіть 1% від кількості населення першої тридцятки....