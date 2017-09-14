RSS
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:48

  flyman написав:...........
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії

Вы не проснулись? Или уже засыпали?
Где я писал об СССР?

P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы.
Но понимаю, этого ждать бесполезно.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 02:54

  katso написав:
  ЛАД написав:Зато помню, что для того, чтобы сохранить телефон (проводной, телекомовский) при покупке квартиры, пришлось заплатить женщине 500 долл. и заключить фиктивный брак. Хорошо я тогда уже был разведен. :)


Это в Харькове так? :shock: Жесть -в Киеве в те же годы ставил телефон в новую хату - 400 долларов в кассу Укртелекома по хитрой схеме "договор-черт ногу сломит с какой компанией -доверенность представлять Вас в Укртелекоме - хитрый документ с названием опцион :shock: - еще какая-то фигня вот так кручу вот так верчу" но короче в результате номер и провод в квартире, женится ни на ком не нужно было для этого :shock:
Через Укртелеком было практически невозможно. Появлялась коммерческая сеть
Интерсвязь, кажется. Цена, если правильно помню, была те же 500 долл., но возможность поставить была далеко не везде и надо было стоять в очереди и ждать. И, по-моему, это было уже позже.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:21

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
1997 не СРСР, ваш кеп, але ЛАД сам пише, а потім висуває претензію, що не СРСР, бінго, майстер дискусії

Вы не проснулись? Или уже засыпали?
Где я писал об СССР?

P.s. Вы бы извинились. И передо мной, и перед песикотом. Специально открыл и посмотрел его пост - об СССР ни слова. И ни у кого другого тоже. Об СССР вспомнили именно вы.
Но понимаю, этого ждать бесполезно.

Докторська по 2.20 це при незалежній?
Бутусов в Хартії, Фірсов в 3-йці (займається добуванням ресурсів).

Є два підходи:
- посилювати потужних, щоб вони перекривали зашквари слабіших;
- посилювати слабіших, щоб не рвалося там, де тонко.

Обидва мають право на життя.
Пріоритетом наявно, що обрано перший підхід.
На відміну від совдепівського. По суті уравніловки.



За великим рахунком це і є сортовістю. В фундаменті.
Так то й так.
І в Яніни в студії завжди еліти... а не задр-ні умовами проблем і нестач роботяги.
Еліти, які, як прямо і однозначно вказав Фірсов в інтерв'ю і багато разів підкреслив), на перше місце ставлять -- гідність (в даному випадку, як червону лінію погодження на перемир'я-мир).
Тобто по суті скрєпи...
В орків теж скрєпи, свої...

А Трамп намагався впихнутися зі сдєлкою (угодою)((

Тому Портніков і каже, що до повного виснаження обох сторін.
Хоча чаплиги-цимбалюки складно! та аргументовано розповідають про майбутній "бунт" в хремлі.
Хоча і з різницею: чаплига про бунт невдоволених продовженням війни (тобто за закінчення); цимбалюк про навпаки (про невдоволення кволими діями царя).
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 09:44

  katso написав:
  flyman написав:Мобільний звязок 125 грн. (не кожен місяць), провайдеру Інтернету 140 грн.
Приблизно 3 + 3 Жигулівського.
Тепер перахуйте в той еквівалент при СРСР

...... Сравнивать можно какие-то базовые вещи - например детский отдых - при СССРе любой мог отправить ребенка в пионерлагерь на смену 21 день - ну-ка господа олигархи, кто сейчас может себе позволить отправить ребенка на 21 день куда то самого?

Беглый поиск показывает, что это где-то три-четыре "минималки" выходит
https://mybabypass.com.ua/camps/detskij ... tiger.html
Или это что-то про "ребенок без гувернантки и пажа с телохранителем не проживет"? :roll:
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:16

Слухаю фоном Маркуса.
Не можу поки зрозуміти: чому ... в Хартії, 3ШБ, Азові дали змогу зробити те і так, як вони хотіли; а Маркусу в 47-й ні.
Залужний виявився не достатньо потужним..
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 10:50

  detroytred написав:Бутусов в Хартії, Фірсов в 3-йці (займається добуванням ресурсів).

Є два підходи:
- посилювати потужних, щоб вони перекривали зашквари слабіших;
- посилювати слабіших, щоб не рвалося там, де тонко.

Обидва мають право на життя.
Пріоритетом наявно, що обрано перший підхід.
На відміну від совдепівського. По суті уравніловки.



За великим рахунком це і є сортовістю. В фундаменті.
Так то й так.
І в Яніни в студії завжди еліти... а не задр-ні умовами проблем і нестач роботяги.
Еліти, які, як прямо і однозначно вказав Фірсов в інтерв'ю і багато разів підкреслив), на перше місце ставлять -- гідність (в даному випадку, як червону лінію погодження на перемир'я-мир).
Тобто по суті скрєпи...
В орків теж скрєпи, свої...

А Трамп намагався впихнутися зі сдєлкою (угодою)((

Тому Портніков і каже, що до повного виснаження обох сторін.
Хоча чаплиги-цимбалюки складно! та аргументовано розповідають про майбутній "бунт" в хремлі.
Хоча і з різницею: чаплига про бунт невдоволених продовженням війни (тобто за закінчення); цимбалюк про навпаки (про невдоволення кволими діями царя).

Перший. Тобто розвивати сильні сторони.
Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.


Але це не сортовість.
Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"

Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:01

Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:12

  fler написав:Якщо Росія переможе у війні проти України, це підбадьорить Китай у питанні Тайваню, Тайбей сподівається, що Київ вийде переможцем, заявив цього тижня заступник начальника генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Хсіє Цзі-Шен під час рідкісного візиту до Європи для участі у форумі з питань безпеки, повідомляє Reuters.
Може я чогось не розумію, але якого біса тоді Тайвань купляє шалену кількість нафти у рф? Шоби що?

щоб Китай завоював Китай. У вас там фабрика на Тайвані? Не переживайте, вернуть контрибуцію юанямии.
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 11:14

  flyman написав:Перший. Тобто розвивати сильні сторони.
Слабкі сторони підтягувати до мінімума міноре.


Але це не сортовість.
Сортовість це "вища каста" на зберігання, а "слабьій скот на убой"

Хоча всю притомну історію "шляхта"/"комуністи" вперед за Республіку/Союз за Цезаря/Сталіна!

Ну так це вже ідеальний сбалансований варіант - одних розвивати, других підтягувати. Третій.
Тут же бачимо вибір між отими двома крайностями.

Сортовість сортовість.
Бо очевидно ж, що більш забезпечений (та відібраний з кращих) збережеться на відміну від слабких.
Трійка й так має підтримку не рівня пересічних частин, а тут ще й посилення Фірсовим отримає.
Аналогічно Хартія.
А чим-ким підтягувати слабких?

Наче ж Яніна не запрошує, не піарить (не підтягує) отих слабких..
