Додано: Чет 02 жов, 2025 09:40

Бутусов в Хартії, Фірсов в 3-йці (займається добуванням ресурсів).



Є два підходи:

- посилювати потужних, щоб вони перекривали зашквари слабіших;

- посилювати слабіших, щоб не рвалося там, де тонко.



Обидва мають право на життя.

Пріоритетом наявно, що обрано перший підхід.

На відміну від совдепівського. По суті уравніловки.







За великим рахунком це і є сортовістю. В фундаменті.

Так то й так.

І в Яніни в студії завжди еліти... а не задр-ні умовами проблем і нестач роботяги.

Еліти, які, як прямо і однозначно вказав Фірсов в інтерв'ю і багато разів підкреслив), на перше місце ставлять -- гідність (в даному випадку, як червону лінію погодження на перемир'я-мир).

Тобто по суті скрєпи...

В орків теж скрєпи, свої...



А Трамп намагався впихнутися зі сдєлкою (угодою)((



Тому Портніков і каже, що до повного виснаження обох сторін.

Хоча чаплиги-цимбалюки складно! та аргументовано розповідають про майбутній "бунт" в хремлі.

Хоча і з різницею: чаплига про бунт невдоволених продовженням війни (тобто за закінчення); цимбалюк про навпаки (про невдоволення кволими діями царя).