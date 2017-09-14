RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1533215333153341533515336>
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:20

  ЛАД написав:На мой взгляд, очень толковая статья https://daily.rbc.ua/ukr/show/strategichna-zagroza-tilu-rf-shcho-vidomo-1759314532.html "Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго". Статья довольно большая, поэтому цитировать не буду. Без розовых соплей, но и без огульного охаивания. Затрагиваются разные аспекты, касающиеся не только "Фламинго", в т.ч. и о коррупции. Очень рекомендую, особенно Шмитту, хотя ему вряд ли поможет.

Ну фігня якась.
По словам CТО компании Ирины Терех, сейчас они производят 50 ракет в месяц.

А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6770
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тому до повного виснаження обох сторін. Або до Перемоги.

або то що має на увазі багатоциферний лис
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41026
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:30

  andrijk777 написав:
  stm написав:Як ви вважаєте навіщо Орбан виступив зі словами:
«Євросоюз хоче розпочати війну. Ситуація серйозна. На столі переговорів знаходяться відверто провоєнні пропозиції. Вони хочуть передати Україні фонди ЄС. Вони намагаються прискорити вступ України, використовуючи всілякі юридичні хитрощі. Вони хочуть фінансувати поставки зброї».
ЄС же всього боїться. Чого цей товстий жаба переживає?

Очевидно навіщо, не хоче щоб Євросоюз помагав Україні.

очевидно що за "базар нє отвєтіт"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41026
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:35

КО

  andrijk777 написав:А далі йде розмова про "Первые пуски" :D
Які "Первые пуски", якщо ВЖЕ випускають 50 ракет в місяць. :D :D

щоб "зробити пуск", навіть первий, потрібно сначала "випустить", тоєсть "проізвєсті"
ваш кеп
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41026
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:36

Збройні сили Російської Федерації тепер запускають по Україні дрони «Шахед» з камерами та функцією радіокерування, які особливо загрожують залізничній інфраструктурі.

Їхніми основними цілями є групові транспортні перевезення, залізниця та велика техніка.

В підтвердження своїм словам експерт опублікував відео з ворожих ресурсів, на якому дрони уражають цистерни з паливом для потреб ЗСУ, вантажні вагони з військовим майном, платформи з технікою та резервуари з паливно-мастильними матеріалами.

За словами "Флеша", в основі управління "Шахедом" лежить китайська камера і китайський радіомодем. Практична дальність застосування такого БПЛА сягає до 200 км, однак технологія дозволяє це робити і на 400 км.
https://focus.ua/uk/digital/726940-shah ... -zagrozoyu
jump
 
Повідомлень: 5089
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1322 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:44

  detroytred написав:........
Колія-колія.
Вони бувають різними ((.

Поразку відсікаємо, об'єднуємося, віримо ("перш за все самі в себе" (с)). І вуаля...
План один. Інших нема. Тому колія в самому чистому вигляді.

Якщо не буде одночасно, то:
- першим виснажується рфія - ура! Перемога;
- першим виснажуємося ми - робимо неможливе ...продовжуємо до виснаження рфії.

Термины то такое. :)
По-вашему, колія, по-моему, дурость.
Но если так, как вы пишите, то может быть и такое:
- першим виснажується рфія - робить неможливе ...продовжує до виснаження України.
Paroles et paroles et paroles...
Повторю
- сколько он готов положить людей и к каким разрушениям ради даже не для того, чтобы "не проиграть", а ради того, чтобы "не втратити гідність"?
- ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?
Оба вопроса, понятно, не к вам, а к Фирсову. И таким же, как он.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Шахеды всё же не заменяют ракеты.
Разный боевой заряд.
Приклад - за декілька днів до нас прилетіло під 50(!) шахедів у три точки. І що характерно, зараз деякий шахед веде себе як фпв-ішка, виіскує незахищену захистом ділянку щоб влучити найкраще, кружляя багато часу. Як то кажуть - є час, є натхнення у москалів зараз :twisted: Тут не так прикро за розвиток шахедів, прикро що це ж на стелс якийсь. Як би було ППО, яке здатне прцювати на рівні часів другої світової віни, по повільним цілям, вважай мотодельтоплану... годинами безкарно кружляють а Сирський там пише про тисячі збитих гелікоптнерами та ШІ в кожній мобільній групі, і вже все купили, замовили, впровадили та анонсували. А все по факту трандьож марафонський. Тому і не так потрібні руським ті ракети. Не хочеться вірити що головний розрахунок нашої влади в цій війні - якось дотягнути поки Трамп з Європою не порєшають :(
хоч хз, як воно було у другу світов з ппо, ну хочь мессершміти з яками були. Кукукрузники б вже по всьому світу скупити могли, там салон великий, багато кулеметників влізе
d44
 
Повідомлень: 769
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И сколько будет стоить такое "вооружение до зубов"? "Где деньги, Зин?"


Гроші є, треба набратись мужності їх взяти-це заморожені 200млдр евро в Бельгійських банках (депозитаріях)
Чи вистачить 200 млрд щоб бути не переможними (на 3 роки)- так.

Стосовно того, що ви не згодні, з тим як русня відноситься до українців-це ваші шори на очах (сказав би упц-ні, але ви не маєте відношення до них)
упцники вірять що браття во Хресті не бажають нам зла, а катують, ґвалтують і вбивають для "нашей же пользы" , вони так робили зі всіма поневоленими народами.
100 національностей, з яких половина немає ні письменників, ні мастярів, ні артистів,
і ще 50 років і ці народи втратять повністю свою мову(письменність вже втратили)

в срср українську мову називали мовою села, мовою неосвічених людей
по факту це була скрита дискредитація

Стосовно строків закінчення війни, чи є у США план (карти)-НІ, немає...балачки Трампа це підтверджують
Чи є план у керівництва України-так, Є
Це вистояти, витримати, не вмерти (два роки тому, Зе вважав, що договір(бумажка) про членство в НАТО здатна захистити Україну.

Після того, як дрони завітали в Польщу-стаття 4 консультації))),
в республіках Балтії добре розуміють, що одна німецька бригада , або 5 тисяч американських військових на здатні протистояти навіть двом арміям рф. Для оборони потрібно мінімум половину від атакуючих сил.
Раніше люди вірили в могутність повітряно-ракетної компоненти НАТО (в Європі), типу їм не потрібна велика сухопутна армія (все буде робити техніка)
а не вірю, що вони здатні виставити 300 літаків про раши.
prodigy
 
Повідомлень: 12713
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:- ви пропонуєте як, воювати до останнього українця?


навіщо ви повторюєте цю ганебну пропаганду, до останнього ще років 200
prodigy
 
Повідомлень: 12713
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3353 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 18:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Жизнь сегодня за 192,15 долл. (8 тыс. грн) далеко не эквивалентна жизни за 76,86 долл (143,09 грн) в 1997. Хотя да, количество кг хлеба, которые можно купить в 2023 за эти деньги примерно то же, что и в 1997 (по той же ссылке).
И тогда тоже далеко не все так жили.
Думаю, жизнь за среднюю зарплату сегодня не сильно отличается от жизни за среднюю зарплату в 1997. Возможно, немного лучше. Но спорить не буду.

Ну 76,86 долл вийшло 8000 на сьогодні, враховуючи що послуги подорожчали вище, припустимо 76,86 долл еквівалентно сьогоднішнім 12000.
Середня зарплата сьогодні 24000.
Ні, сильно відрізняється(жизнь за среднюю зарплату). Приблизно в 2 рази відрізняється.
І це ще не враховуючи того що отримати середню зарплату зараз набагато-набагато простіше ніж тоді. Зараз студент може без проблем отримати 24000.

Не знаю, как студент. Сегодня в Харькове средняя, по-моему, чуть ниже. Не помню точно, недавно тут выкладывал. Студент может сходу получить ср. зарплату? Работать для этого придётся полный день? А заниматься не нужно вообще?
И учтите, вы привели цены 2020 года. Тогда ср. зарплата была по вашей же таблице не 24 тыс., а вдвое меньше - 11591 грн.
Так что или не говорите о 24000 или не сравнивайте с ценами 2020 года.
И я вам приводил собственный пример. За 250 долл сегодня я не проживу так, как в 1997 за 100.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36524
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5359 раз.
Подякували: 4861 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1533215333153341533515336>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128334
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 999585
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14951)
02.10.2025 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.