RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12511125121251312514
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 06:44

Дорожай на подъеме!.
Зимой будет быстрый рост цен на Кржн. Строительный бадабум начинается!
Особенно интересны верхние этажи 25-этажек, Видовые квартиры будут пользоваться бАльшой попАлярностью.
Спешите купить сейчас, покуда дёшево!

Особо я рекомендовал бы присмотретьсямж к квартирам с окнами на всю стену и с автономным электрообогревом. Удобно, дёшево, доступно любому сельскому понаеху!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:01

  барабашов написав:Это тот ЖК из панели заклеенной пластиковым декором под Бейкер-стрит(для жлобья) в ипенях около Жулян?

Бачив його хоч раз?
Чи прочитав з блокноту свої замітки, зроблені при обговоренні на цьому форумі тими, хто живе в Києві? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:36

  Бетон написав:Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей

Я знаю, був там пару раз. Ну і тут не раз обговорювали. Згадуючи, що його чомусь ойтішники люблять. Доречі, про нього отой відомий на цій гілці директор АН казав, що «таке собі, але під оренду можна брати».
Мені незрозумілий оцей прикол , коли чувак отут начитається/напідслуховоє, ніколи не бувавши не бачачи вживу, але потім оцим же людям, які йому розказали, з важним хлєбалом знатока каже «це оте шо з гіпсової лєпніни..»? Що це за позєрство?
Hotab
 
Повідомлень: 16539
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:02

  Бетон написав:Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей

Это нормальная ситуация для анархистов
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:05

  Бетон написав:Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей

Весь Киев застроен на окраинах такой псевдоархитектурой.
НароТ доволен. Площади большие, воздух чистый, вид из окон отличный.

Новострой по цене б/у "хрущевского" жилья - что ещё надо простакам?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 03 жов, 2025 09:33, всього редагувалось 3 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23281
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

опять франтишек выпрыгивает из штанишек
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 13.06.20
Подякував: 406 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:20

  Бетон написав:Новая Англия — эталон рагульского жлобства в архитектуре и реализации. Дом в дом, окна в окна, пробки внутри самого комплекса, чтобы счастливые инвесторы псевдоготики лезли из горящих квартир по балконах сами. А про пожарные проезды узнали из новостей


ну зато масса людей мечтает там снять квартиру "хотя бы за 20т"
Олежан
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:58

  kingkongovets написав:вночі в Новій Англіі була пожежа, пожежні машини з півгодини не могли проїхати і через це мешканці були вимушені рятуватись самостійно злазячи по балконах

А кто-то может хоть примерно объяснить правила модерирования на этой ветке? :roll:
-- тривиальный пожар в обычном ЖК - не удаляется.
-- хулиганское нападение в магазине средь бела дня -- удаляется.
_hunter
 
Повідомлень: 10658
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12511125121251312514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2533, 2534, 2535
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25344 17215210
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 жов, 2025 05:10
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6714953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 74855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9818)
03.10.2025 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.