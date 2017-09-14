RSS
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 12:51

  ЛАД написав:Не знаю, как студент. Сегодня в Харькове средняя, по-моему, чуть ниже. Не помню точно, недавно тут выкладывал. Студент может сходу получить ср. зарплату? Работать для этого придётся полный день? А заниматься не нужно вообще?

Під "студентом" я мав на увазі "людину студентського віку". Звичайно повний день.
  ЛАД написав:И учтите, вы привели цены 2020 года. Тогда ср. зарплата была по вашей же таблице не 24 тыс., а вдвое меньше - 11591 грн.
Так что или не говорите о 24000 или не сравнивайте с ценами 2020 года.
И я вам приводил собственный пример. За 250 долл сегодня я не проживу так, как в 1997 за 100.

У вас масло масляне виходить. :D :D
В 2020 і курс був інший. - це причина "вдвое меньше зарплата".
Відразу переведіть усе в долари. І плюс проіндексувати враховуючи знецінення долара.
Все буде значно зрозуміліше і простіше. Буде чітко видно зростання добробуту і купівельної спроможності.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:13

  fler написав:
  ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей.
Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.

Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.

Я так думаю що це перетини кордону, а не кількість українців.
Тому цифру 26,437 млн можна сміло ділити на 2, а по-моєму її можна ділити і на 3 або 4.
А з року в рік виїжджають приблизно ті самі люди.
Тому "около 69 % украинцев никогда не были за границей.(Для ЗУ - 54%)" - я на 100% вірю цій інформації. Так приблизно і є.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:19

  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все.
Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску.
Все інше - "вони не знають".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:25

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все.
Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску.
Все інше - "вони не знають".

Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...
_hunter
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:30

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Там ОЧЕНЬ большие вопросы к методике: погранцы _точно-точно_ не просто пересечения кордона нагора выдали? :roll:
Потому как очень странно их последующие заявления выглядят -- "мы не знаем сколько украинцев с 22го года из страны эвакуировалось" и "мы не знаем сколько М1822 после сентября 25го из страны эвакуировалось"

Все просто - вони просто фіксують перетин кордону і все.
Тому кількість "перетину кордону" вони знають більш-менш точно, сумуючи дані усіх пунктів пропуску.
Все інше - "вони не знають".

Вот потому и ВОПРОСЫ - называют-то они это "число громадян" а не "пересечения кордона". Возникают подозрения о намеренном введении в заблуждение...

Именно и так везде...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:35

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:chatgpt приводит данные, что по опросу Research & Branding Group от 2017 около 69 % украинцев никогда не были за границей. В регионе Западной Украины доля тех, кто никогда не выезжал, была ниже — около 54 %. Среди молодёжи от 14 до 29 лет согласно исследованию “Ukr_Generation” (2017) 96 % заявили, что никогда не были за границей.
Среди 31% украинцев, которые за границу ездили, наверняка много таких, которые съездили по 1 разу. Так что мнение, что все отдыхали по Турциям-Египтам явно преувеличено. И достаточно сильно.

Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.

Ясное дело, что глупость можно написать на любом языке.
Укрстат выдаёт данные по сводкам ДПС, а погранцы ведут учёт только количества пересечений границы, а не людей.
budivelnik привёл пример, по кот. вместо 26 млн. получается 20 млн человек, но соотношение может быть и похуже. Как писал UA,
Деякі українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть.
+ заробитчане, многие из которых пересекают границу по несколько раз в год, приезжая, например, на праздники (рождество, пасху).
Водители-дальнобойщики, например, пересекают границу явно не по одному разу.

Ви перевзулися у стрибку? А як же ваше "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу"? Але як не крути, навіть 20 млн осіб по Будівельнику не натягуються на ваші "31% украинцев, которые за границу ездили". Особливо станом на 2025 рік, хоча і до ковіду влітку було дуже важко виїхати за кордон, треба було заздалегідь бронювати квитки - це при тому що авіарейси на Туреччину, Єгипет були щоденно з Києва, Одеси, Харкова, Львова, Дніпра і через день з інших. Плюс авіа, автобусні та залізничні перевезення до ЄС - теж. Це не враховуючи, що багато людей перетинають кордон на власному транспорті.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:43

Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:47

Сова - глобус

  andrijk777 написав:
  fler написав:Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців.

Я так думаю що це перетини кордону, а не кількість українців.
Тому цифру 26,437 млн можна сміло ділити на 2, а по-моєму її можна ділити і на 3 або 4.

Не треба так примітизувати укрстат. Вони звісно не ідеальні, але й не повні йолопи, щоб "кількість перетинів кордону" називати "кількістю громадян України". Очевидно, що рахували по ідентифікаційним кодам, щоб не було зайвих повторів.
А з року в рік виїжджають приблизно ті самі люди.

Та канєш))) Немає нових заробітчан і нових туристів)))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5879
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 13:57

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Ясне діло, що таку маячню знайти можна лише рос мовою. Спеціально спитала chatgpt за 2017 рік - видав укрстат - 26,437 млн. українців виїжджали за кордон у 2017 році. За посиланням таблиця, дн вказано скільки в яку країну та мета поїздки (туризм, бізнес тощо).
https://ukrstat.gov.ua/operativ/operati ... hatgpt.com
Отже, якщо "Станом на 1 жовтня 2017 року, постійне населення України складало 42 265 130 осіб", то 26,437/42,265 = 62,5% такі побували за кордоном.
Тепер враховуємо, що це цифри лише за 2017 рік, скорегуємо на те, що в цій масі є люди, які виїжджали не 1 раз на рік, їх має бути мало, оскільки вашими словами "наверняка много таких, которые съездили по 1 разу". Тоді побувавших за кордоном має бути десь 50% українців. Це я грубо, не враховуючи додаткові фактори типу міграції та війни з 2014 року, які звісно вплинули і продовжують впливати на збільшення кількості побувавших за кордоном.

Ясное дело, что глупость можно написать на любом языке.
Укрстат выдаёт данные по сводкам ДПС, а погранцы ведут учёт только количества пересечений границы, а не людей.
budivelnik привёл пример, по кот. вместо 26 млн. получается 20 млн человек, но соотношение может быть и похуже. Как писал UA,
Деякі українці з прикордонних районів по декілька раз на день ходять за кордон з 9999 евро. Назад дрібний товар несуть.
+ заробитчане, многие из которых пересекают границу по несколько раз в год, приезжая, например, на праздники (рождество, пасху).
Водители-дальнобойщики, например, пересекают границу явно не по одному разу.

навіть 20 млн осіб по Будівельнику не натягуються на ваші "31% украинцев, которые за границу ездили".

20 лямов были взяты "от балды" - просто чтобы показать вам, что те цифры смысла не имеют. Про МПР вам уже говорили - а там и 364 пересечения "с головы" может быть.
_hunter
 
Повідомлень: 10660
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
