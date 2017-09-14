Додано: Суб 04 жов, 2025 13:59

detroytred написав: Це не ставка на прихід реформаторів.

Це умова.

Необхідна умова.

Для стрибка в розвитку країни, ринку, суспільства.

Коли ж до тебе вже дійде....Обовязкова умова - це достатня кількість населення яке ПІДТРИМУЄ необхідність тих чи інших змін...Способів досягнення обовязкової умови - не багато- найстійкіший, потребує найменше затрат , є найоптимальнішим, ... саме тому я сам використовую цей спосіб і іншим раджу.- захоплення країни сусідами з навязуванням своїх правил-нічим не відрізняється від пункту а , за виключенням збільшення ресурсних витрат, внаслідок посилення опору від населення....Тепер про єралашикиЯ ж не винуватий що існують дурні. які читати вміють -а аналізувати прочитане не навчились.Якщо в світі є 200 держав, в сотні яких реформи відбувались виключно еволюційно .. і всі ці держави в перших 130 найкращихЩе в 70 державах -силова реформація відбувалась на протязі не більше 1% від часу існування цих держав - і вони також зверхуІ 30 держав , які постійно в реформах... і знаходляться внизу розвитку.То якщо розумний отримує подібну інформацію - то він розумієПришвидшені реформи -це горе для держави, бо мешканці цієї Держави потім харкають кровью.... десятки років...Але ти фуфлофантазер, тобі можна фантазувати... ти ж за своє життя нічого не створював і тільки проїдав....От наприклад з якого будуна ти прийшов до цього висновкуПереміщення молоді-це саме використання МОГО АЛГОРИТМУмій алгоритм не в погіршенні життя заради чогосьМій алгоритм в тому що життя треба витратити ефективноможна боротись з совками 30 роківа можна виїхзати туди де отримаєш кращу віддачі і після ПОГІРШЕННЯ перших років повязаних з змінами місця проживання(менталітету оточуючих) з мінімальними витратами отримати максимальний результат...Якщо подивитись на мій з тобою час і порівнятиТо ти свою годину продав за +/-200 грн і всі отримані кошти витратив на споживанняА я свою продав за +/-800 грн і 300 витратив на споживання а 500 на капіталізацію..Так само робить молодьРозуміючи що Україні ще 2 покоління змінювати свідомість пересічного , а в молоді всього одне покоління - молодь шукає де краще.