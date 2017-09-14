RSS
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:36

  Letusrock написав:Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.

Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені


Радієшь, що в Чехії ти будешь на рівні прибиральника ? ...

Успіхів ...
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:44

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.

Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені

Радієшь, що в Чехії ти будешь на рівні прибиральника ? ...
Успіхів ...

Ти по суті намагайся писати. А буде те саме що було при поверненні до владі Фіцо в Словаччині. Коли один з топ-партнерів перетворився в Угорщину номер 2.
Якби не "дискваліфікація" Сімона в Румунії, то взагалі був би джек-пот "кругом враги"
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це ти стогнеш, щоб аби не заважали, чомусь очкуєш реформ і вимагаєш, щоб Детройт не збивав міфичних читачів з твого вєрного шляху справжнього будівника капіталізму.
Не з мого....
Мій це мій
Я показую
а - хибність фантазій воєнпенса
б - шкідливість його фуфлофантазій

Адже що еволюційно , що революційно - а сталий розвиток суспільство отримає ПІСЛЯ того як змінить
свідомість з головною тезою ХТО винуватий в моїх негараздах
, на свідомість з головною тезою Ніхто краще мене для мене нічого не зробить

А раз так, то навіщо закликати когось змушувати людей робити те що вони не хочуть?
Хто хоче - той зробить ( так це буде 5% в першому поколінні, 10% в другому і 15% в третьому) але разом з передачею від діда до сина від сина до внука , ці 5-10-15 перетворяться в 5+5+5+10+10+15=50% через ДВА покоління (бо перше вже пройшло)

Та й брехня наприклад про Корею...
Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990...
І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990
то побачимо наступне
Країна____населення_____________ВВП___________________рік
Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990
Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025

Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:А во вторых это ты тогда читал журналы Мурзилка и Крокодил(там наверно только картинки мог осилить), ну может ещё последнюю страницу "Пиёнерской правды"


"Пионер" был на закате СССР угарный
Например рассказ "три друга, осел и подруга", где пионеров-комсомольцев инопланетяне похитили, и герои вспомнили городскую легенду что точно так же
и Гагарина, и типа инопланетяне отрезали ему язык и держали в зоопарке на другой галактике.
Про Мюллера, что он сбежал на Огненную землю, и оттуда выходил на связь с КГБ.
Было приложено фото черного квадрата с подписью "логово тов. Мюллера"
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 20:59

  budivelnik написав:Адже що еволюційно , що революційно - а сталий розвиток суспільство отримає ПІСЛЯ того як змінить
свідомість з головною тезою ХТО винуватий в моїх негараздах
, на свідомість з головною тезою Ніхто краще мене для мене нічого не зробить

А раз так, то

То це маячня а-ля совдепівських комуністів.
В них теж на свідомість упор був.

В ринку ж, в капіталізмі --- упор на звичайні бажання людей збагачуватися.
І завдання влади - створювати сприятливі умови в ринку для цього.
Крапка.
Ніяких співів про свідомого будівельника капіталізму.

В 90-ті кинулися збагачуватися в ринок від прапорщика до прибиральниці та прохфесора.
Були забуті та відкинуті усі совкові елементи. Виживай в ринку, крутись, збагачуйся, ніякої совдепсоціалки, допомоги від держави тощо.
Забудь ти про совдеп свідомість вже.
Вже даааавно у майже всіх ринкова...
Умови от в ринку тільки укровладоринкові --- лише по мінімуму сприятливості.
Тому дорозвивали ринок до курей-зерна 😁
Зато з власними польщами і монаками у 5%. І тому співають про еволюційниц розвиток.
В той час коли за 20 років корейці дорозвивали ринок свій до Самсунгів-Хюндаїв.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:04

  барабашов написав:Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"


Фуфлогон, шо за предъявы ) ...

Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:08

  Letusrock написав:Ти по суті намагайся писати.


"Ти по суті намагайся писати" - это нарратив российской пропаганды

Это уже было в 2014 году, тогда это звучало - "ты по сути пиши" или "что есть написать по сути ?"

Cейчас ты это озвучиваешь українською мовою

Будёновку сними ) как и Banderlog )
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"


Зображення
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:17

  budivelnik написав:
Та й брехня наприклад про Корею...
Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990...
І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990
то побачимо наступне
Країна____населення_____________ВВП___________________рік
Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990
Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025

Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо

Є 😁😁😁😁😁
Ти подивись з чого почала Корея на початку реформ в 1963 році.
Ти динаміку дивись.

Що ти єралашиш, чудило?!
Про корейське економічне диво чути, а про українське - ні.
Єралашик: висмикуємо Корею 1990, Україну 2025, додаємо фактор війни, волаємо - брехня! і ліпимо що схотілося про значення реформ в Кореї з 1963.

За 30+ років, нехай 20+ до війни, дорозвивались до Кореї 1990-го.
І курями-зерном наздоженемо еволюційно корейців з Самсунгами-Хюндаями. Комедія...
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 21:21

  Letusrock написав:
  Letusrock написав:Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.

Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені

Ти по суті намагайся писати. А буде те саме що було при поверненні до владі Фіцо в Словаччині. Коли один з топ-партнерів перетворився в Угорщину номер 2.
Якби не "дискваліфікація" Сімона в Румунії, то взагалі був би джек-пот "кругом враги"

Бабіш не Орбан. Це раз. Чехія входить у парламентську кризу одразу ж після виборів, як там зафігачіть коаліцію не розумію. Це два. Партія орків з тік току пролетіла, менше 5%. Це три.
Ano і Spd недостатньо.
