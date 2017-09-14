|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:36
Letusrock написав:
Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені
Радієшь, що в Чехії ти будешь на рівні прибиральника ? ...
Успіхів ...
Повідомлень: 12209
З нами з: 31.08.09
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:44
pesikot написав: Letusrock написав:
Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені
Радієшь, що в Чехії ти будешь на рівні прибиральника ? ...
Успіхів ...
Ти по суті намагайся писати. А буде те саме що було при поверненні до владі Фіцо в Словаччині. Коли один з топ-партнерів перетворився в Угорщину номер 2.
Якби не "дискваліфікація" Сімона в Румунії, то взагалі був би джек-пот "кругом враги"
Повідомлень: 2704
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:48
detroytred написав:
Це ти стогнеш, щоб аби не заважали, чомусь очкуєш реформ і вимагаєш, щоб Детройт не збивав міфичних читачів з твого вєрного шляху справжнього будівника капіталізму.
Не з мого....
Мій це мій
Я показую
а - хибність фантазій воєнпенса
б - шкідливість його фуфлофантазій
Адже що еволюційно , що революційно - а сталий розвиток суспільство отримає ПІСЛЯ того як змінить
свідомість з головною тезою ХТО винуватий в моїх негараздах
, на свідомість з головною тезою Ніхто краще мене для мене нічого не зробить
А раз так, то навіщо закликати когось змушувати людей робити те що вони не хочуть?
Хто хоче - той зробить ( так це буде 5% в першому поколінні, 10% в другому і 15% в третьому) але разом з передачею від діда до сина від сина до внука , ці 5-10-15 перетворяться в 5+5+5+10+10+15=50% через ДВА покоління (бо перше вже пройшло)
Та й брехня наприклад про Корею...
Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990...
І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990
то побачимо наступне
Країна____населення_____________ВВП___________________рік
Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990
Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025
Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 04 жов, 2025 20:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 27134
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:48
барабашов написав:
А во вторых это ты тогда читал журналы Мурзилка и Крокодил(там наверно только картинки мог осилить), ну может ещё последнюю страницу "Пиёнерской правды"
"Пионер" был на закате СССР угарный
Например рассказ "три друга, осел и подруга", где пионеров-комсомольцев инопланетяне похитили, и герои вспомнили городскую легенду что точно так же
и Гагарина, и типа инопланетяне отрезали ему язык и держали в зоопарке на другой галактике.
Про Мюллера, что он сбежал на Огненную землю, и оттуда выходил на связь с КГБ.
Было приложено фото черного квадрата с подписью "логово тов. Мюллера"
Повідомлень: 4358
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 188 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 20:59
budivelnik написав:
Адже що еволюційно , що революційно - а сталий розвиток суспільство отримає ПІСЛЯ того як змінить
свідомість з головною тезою ХТО винуватий в моїх негараздах
, на свідомість з головною тезою Ніхто краще мене для мене нічого не зробить
А раз так, то
То це маячня а-ля совдепівських комуністів.
В них теж на свідомість упор був.
В ринку ж, в капіталізмі --- упор на звичайні бажання людей збагачуватися.
І завдання влади - створювати сприятливі умови в ринку для цього.
Крапка.
Ніяких співів про свідомого будівельника капіталізму.
В 90-ті кинулися збагачуватися в ринок від прапорщика до прибиральниці та прохфесора.
Були забуті та відкинуті усі совкові елементи. Виживай в ринку, крутись, збагачуйся, ніякої совдепсоціалки, допомоги від держави тощо.
Забудь ти про совдеп свідомість вже.
Вже даааавно у майже всіх ринкова...
Умови от в ринку тільки укровладоринкові --- лише по мінімуму сприятливості.
Тому дорозвивали ринок до курей-зерна 😁
Зато з власними польщами і монаками у 5%. І тому співають про еволюційниц розвиток.
В той час коли за 20 років корейці дорозвивали ринок свій до Самсунгів-Хюндаїв.
Повідомлень: 25746
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:04
барабашов написав:
Ну в принципе ты, укравший на работе Экофлоу за 2куевро, наверно всем сердцем поддерживал бы такое воровство. Если б мог прочитать об этом в том же "Огоньке"
Фуфлогон, шо за предъявы ) ...
Где заявление в прокуратору, от честнейшего барабашова, о факте кражи имущества ?
Нет, хлебало свое свинное завалил )
Повідомлень: 12209
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:08
Letusrock написав:
Ти по суті намагайся писати.
"Ти по суті намагайся писати" - это нарратив российской пропаганды
Это уже было в 2014 году, тогда это звучало - "ты по сути пиши" или "что есть написать по сути ?"
Cейчас ты это озвучиваешь українською мовою
Будёновку сними ) как и Banderlog )
Повідомлень: 12209
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Повідомлень: 4358
З нами з: 13.06.20
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:17
budivelnik написав:
Та й брехня наприклад про Корею...
Корея почала в 1960... тобто ми зараз на тому ж рівні на якому була корея в 1990...
І якщо порівняти Україна 2025 і Корея 1990
то побачимо наступне
Країна____населення_____________ВВП___________________рік
Пів Корея____42,87млн осіб___283,4млрд доларів______1990
Україна______35 ??? млн_________190 млрд доларів________2025
Так різниця є , тільки ми з 2014 воюємо
Є 😁😁😁😁😁
Ти подивись з чого почала Корея на початку реформ в 1963 році.
Ти динаміку дивись.
Що ти єралашиш, чудило?!
Про корейське економічне диво чути, а про українське - ні.
Єралашик: висмикуємо Корею 1990, Україну 2025, додаємо фактор війни, волаємо - брехня! і ліпимо що схотілося про значення реформ в Кореї з 1963.
За 30+ років, нехай 20+ до війни, дорозвивались до Кореї 1990-го.
І курями-зерном наздоженемо еволюційно корейців з Самсунгами-Хюндаями. Комедія...
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 04 жов, 2025 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлень: 25746
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 04 жов, 2025 21:21
Letusrock написав: Letusrock написав:
Ще один крок назустріч "покращеним переговорним позиціям"
Партія чеського мільярдера й популіста Андрея Бабіша "Акція незадоволених громадян" (ANO) здобуває значну перевагу на парламентських виборах. Про це свідчить оприлюднений у суботу, 4 жовтня, підрахунок близько 99 відсотка голосів виборців. Згідно з опублікованими даними, ANO є беззаперечним лідером з 35,2 відсотка голосів. На другому місті - партія Spolu чинного прем'єр-міністра Петра Фіали - вона набирає 22,9 відсотка голосів, інформує Reuters...
Раніше агентство новин AFP припускало, що партія Бабіша, не отримавши більшість, може спробувати створити коаліцію з ультраправою партією SPD. Сам Бабіш сповідує популістський, антиімміграційний курс і не раз обіцяв згорнути програми щодо підтримки України.
Про більш ніж очевидний результат цих виборів я писав ще минулої осені
Ти по суті намагайся писати. А буде те саме що було при поверненні до владі Фіцо в Словаччині. Коли один з топ-партнерів перетворився в Угорщину номер 2.
Якби не "дискваліфікація" Сімона в Румунії, то взагалі був би джек-пот "кругом враги"
Бабіш не Орбан. Це раз. Чехія входить у парламентську кризу одразу ж після виборів, як там зафігачіть коаліцію не розумію. Це два. Партія орків з тік току пролетіла, менше 5%. Це три.
Ano і Spd недостатньо.
Повідомлень: 6000
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
