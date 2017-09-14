ЛАД написав:Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.
ПС. "Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив прогнози щодо війни в Україні і сказав, що можливих результатів можна очікувати вже за кілька місяців. Фідан також заявив, що головна перешкода на шляху до миру - ситуація з територією Донбасу. При цьому, за його словами, виходячи з його розмов з американськими партнерами, у цьому питанні "за кілька місяців може з'явитися можливість для вирішення". Він також сказав, що в результаті переговорів уже є кілька варіантів вирішення цього питання, "які могли б звести обидві сторони до спільного знаменника", однак відмовився надати деталі, заявивши лише, що вони "вони дуже деталізовані й можуть бути виснажливими". https://www.unian.ua/world/koli-zakinch ... krnet_news
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – написав він. ... ДОПОВНЕНО О 08:40. Садовий додав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної компоненти.
Станом на ранок, за повідомленням Федорова, відомо про 9 постраждалих та одну загиблу людину.
Від ворожих ударів постраждали 3 райони міста. Зокрема, пошкоджені вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі. Один багатоквартирний будинок зазнав серйозних руйнувань. В інших - вибиті вікна та пошкоджені фасади.
Крім того, за повідомленням Федорова, внаслідок нічної ворожої атаки у Запоріжжі та районі без світла залишились понад 73 тисячі абонентів - понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч - Запорізького району.
fox767676 написав:............ Ужгород хорош, и сами местные поликультурны и понаехов с Киева и юго-восточней дофига. ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ слобожанской мовы сейчас больше чем украинской. много больших жк строится. но семейный совет пока не решился на покупку.
Интересно, где будут работать будущие жители этих жк. Особенно, после войны.
...... у города расположенного неподалеку от нескольких европейских столиц всяко больше чем в прифронтовом городе.
"Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі", – написав він. ... ДОПОВНЕНО О 08:40. Садовий додав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної компоненти.
На жаль, вже є 2 загиблих і 2 постраждалих/поранених...
2025: "Я думаю, що ми повинні пам'ятати про те, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування над Україною, захоплення України, "Крим – це Росія"... Якщо прочитати його промови 2014 року, він порівнює Крим зі Святою Горою". У цьому звʼязку, за його словами, світ має "допомогти Україні отримати можливості далекого бою, щоб зробити Крим нежиттєздатним". "Ми повинні задушити Крим. І я думаю, що якщо Путін усвідомить, що йому є що втрачати, що Крим не придатний для проживання і не може функціонувати... Нам потрібні "Тауруси" з Німеччини, нам потрібно зруйнувати Керченський міст, бо це пам'ятник его Путіна. І я думаю, що якщо ми це зробимо, Путін раптом усвідомить, що йому є що втрачати", – констатував Бен Воллес. https://www.unian.ua/world/krim-novini- ... 47881.html ___________________ 2023 рік: Плетенчук в інтерв’ю "Укрінформу". "Ми не страждаємо, на відміну від росіян, символізмом. Це дуже допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом. Якщо умовно на день народження так званого президента РФ у них стоїть завдання щось десь взяти, то у нас такого нема. І, відповідно, це нам полегшує трохи завдання. Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу", – зазначив він. https://suspilne.media/crimea/601231-kr ... pletencuk/
2025 рік: Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму». https://glavcom.ua/country/society/plet ... 59689.html