Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:12
fler написав: ЛАД написав:
Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.
...
оце все совок-капіталізм з одного боку з іншої опери, але насправді все взаємопов'язано. ви ж бачите, як зрадофіли час від часу закидають - а чого взагалі Україна воює? навіщо це населенню? типу й в окупації жити можна, й на Раші та в Біларусі населення живе... це ж не просто так
ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.
але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, але ніхто виходити не буде...
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:14
Banderlog написав:
Так їхали б сюди і вчились на практиці.
Хоча б у львів. Якось тупо в цей час відправляти українських спеців в польщу.
Та так, тільки от дивлячись на траекторії майже усіх залетівших дронів, які проходять через всю країну, а не обриваються десь в прикордонних чи навіть центральних областях, виникають питання, що ж такого наші можуть їх навчити.
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:15
Schmit написав:
Та так, тільки от дивлячись на траекторії майже усіх залетівших дронів, які проходять через всю країну, а не обриваються десь в прикордонних чи навіть центральних областях, виникають питання, що ж такого наші можуть їх навчити.
+10000000
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:15
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
............
Ужгород хорош, и сами местные поликультурны и понаехов с Киева и юго-восточней дофига. ̶р̶у̶с̶с̶к̶о̶й̶ слобожанской мовы сейчас больше чем украинской. много больших жк строится.
но семейный совет пока не решился на покупку.
Интересно, где будут работать будущие жители этих жк.
Особенно, после войны.
Очень странный вопрос.
Видимо имеющий причины в зависти к бывшим землякам(тут их много)
Очевидно, что люди покупающие новостройки в самом дорогом городе страны во время войны не пропадут и после, да и перспектив с точками приложения бизнес-усилий у города расположенного неподалеку от нескольких европейских столиц всяко больше чем в прифронтовом городе.
Сейчас многие беженцы живут не семьями - муж работает там, где и раньше (или служит), а жена с детьми где-то в эвакуации (за границей или в том же Ужгороде). И муж присылает деньги на жизнь. У кого-то хватает и на покупку квартир.
Работы в Ужгороде вряд ли сильно добавилось, а население за счёт мигрантов сильно выросло.
После войны встанет вопрос - или мужу ехать в Ужгород, или жене с детьми возвращаться домой.
Если переселение в Ужгород, то где взять рабочие места. Какое-то количество добавится на обслуживание увеличившегося населения (парикмахеры, продавцы, врачи), но они не обеспечивают зарабатывание денег. И это не обеспечит работой всех мигрантов.
Если вернутся назад, то куда девать эти купленные квартиры?
И не очень понимаю связь точек приложения бизнес-усилий с близостью к нескольким европейским столицам. Разве что развитие туризма. Но сомневаюсь, что это будет настолько уж сильно, чтобы обеспечить работой город.
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:20
ЛАД
Вы же сами писали про галопирующую с 90х деиндустриалищацию
сейчас люди работают в основном не на заводах, а хоть бы и из дому
но и для нового завода Закарпатье предпочтительней чем Харьков
Ниаршоринг (англ. nearshoring, nearsourcing) ― аутсорсинг бизнес-процессов, особенно процессов информационных технологий, компаниям в соседней стране, часто разделяющей границу с целевой страной[1]. Обе стороны рассчитывают извлечь выгоду из одного или нескольких из следующих измерений близости: географические, временные (часовой пояс), культурные, социальные, лингвистические, экономические, политические или исторические связи[2].
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:22
ЛАД написав:
...Отношение к России после войны
Большинство опрошенных поддерживают идею полного разрыва отношений с Россией после завершения боевых действий.
Выступают "за" 55% респондентов, еще 23,1% - "скорее за". Лишь 14% высказались против ограничений, а 7,9% не определились.
Это по опросу Центра Разумкова.
...
оце важливі наслідки війни, навіть коментувати нема чого
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:22
Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Середина сюжету не менш цікава.
Особливо отой Замрій та і адвокат.
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:23
fox767676 написав: _hunter написав:
Так и я про это же. А тут еще и "кормовая база" разбегается. Считаете, что "этот" будет просто спокойно смотреть? 🤔
"разбегается" и "бронь" это разные плоскости
после 45 особо не разбежишься, малая часть спромоглася накопить $
чтобы в своем преклонном возрасте начинать жизнь не с нуля на чужбине
так что будут приоткрывать
в противном случае велика вероятность внутригражданского противостояния
и об этом писал ДюриБачи, а я даже оппонировал
но мне достаточно и поэтапного снижения возраста выпуска
про то что начнут приоткрывать. и [по-дебильному] начнут с молодежи, я писал на доу в 2023
потом снизят с 60 до 55
потом до 45 для тех у кого не будет проблем с тцк (забронированных, ветеранов)
Так у большей части этой "не малой части" накоплений - в том числе и в недвиге - нет. И если "на чужбине" будут платить в разы больше чем в этой стране - да еще и общагу при заводе/ферме выделят - все может выйти не так однозначно.
>>> потом снизят с 60 до 55
Если этот процесс займет лет 10 - забронированные точно-точно будут в стране ждать непойми чего?..
Но то такэ. Подождем - посмотрим.
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:26
Shaman написав: fler написав: ЛАД написав:
Кстати, тут постоянно употребляется "совок" как ругательство. Очень интересно было бы услышать, какие черты "совка" мешают капитализму.
Хто ж проти - стартаніть собі гілку про ваш улюблений "совок" і бавтеся там скільки завгодно. А тут і без "совка" флуду вистачає, нема шо по темі почитати.
...
......
ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. ......
Что тут можно сказать... Жаль, что вы это лет 30 тому назад не начали. Гараздо менее радикальными методами...
И вместо того, что бы дружно идти в Европу - толпы "будивэльныкив" ломились кто-куда
Додано: Нед 05 жов, 2025 11:30
Успіх написав:
Все. Я думаю, що далі вже не має сенсу копати/пробивати ще глибше дно. "Точка неповернення" вже пройдена...
Тут усі 40хв - цікаві!
Але, хто дуже зайнятий/немає часу(бо плете сітки, скручує дрони - робить все для нашої перемоги) - то можете подивитись 5-7хв спочатку і 5-7хв в кінці!
Від себе додам, що найгірше в цьому всьому, що влада на це не реагує/не робить висновки/не робить рішучих кроків на припинення цього всього лайна!!!
Справа навіть не в тому, що ви самі у 2019 обрали цю владу
Ще раніше ви нав'язали суспільству культ "оніжєдєтєй" а "старих совків на убой"
то зараз смішне ваше обурення з закономіринх наслідків
