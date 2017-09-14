RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:29

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Ниаршоринг - не все у нас айтишники (там это распространено больше всего). И вряд ли для ниаршоринга принципиальна разница в расстоянии между условными Ужгородом и Харьковом.


Ну что вы такой предсказуемый :)
Whirlpool - пример фабричного ниаршоринга, когда США перенесли производство бытовой техники из КНР в Мексику, северную, Монтеррей

И это вы называете ниаршорингом? :lol:
Когда переносили/размещали производство в КНР тоже был "ниаршоринг"? :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:31

  Успіх написав:
  Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁
З тг каналу(напевно, іпсятина)😁
Зображення
"Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
це скільки в хамбургерах? :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:36

  fox767676 написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:когда США перенесли производство бытовой техники из КНР в Мексику, северную, Монтеррей

И "эта страна" тут каким боком? :roll:

я запутался какая страна вам "эта"

В шапке ветки почитайте - о какой стране тут пишут: "... на Україну"
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И это вы называете ниаршорингом?
Когда переносили/размещали производство в КНР тоже был "ниаршоринг"?


ЛАД, вы немнго заропортовались в полемическом угаре
Размещение производств американских компаний в северной Мексике это классический пример ниаршоринга
Я что-то писал про КНР, кроме того что оттуда изъяли производство?
Но пример хорош, как иллюстрация что производства из стран БРИКС могут быть перенесены в самую бедную переиферию западного мира (такую как Украина) по политическим мотивам.
Я не то чтобы возлагаю большие надежды на это, но логически предположение вполне себе Ок.
Ладно еще приблудный молдованин(пмр-овец скорей всего с 4-5 паспортами), но вот вы удивили
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:40

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?


Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."

Недостатньо сприятливі мабуть...
Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.
А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
ну давайте з іншої сторони. Нам обіцяли що вступ в вто, та асоціація з єс приведе до золотого дощу з інвестицій в Україну. Начебто грошам потрібні демократичні цінності і якісь антикорупційні інституції.
Результат?
Може краще заборонити вивід капіталу? Хочаб на час війни? Та післявоєнний період.

Не "якісь" - а гарантии того, что какое-то непонятно РНБО одним днем инвестиции не отожмет.

>>> Може краще заборонити вивід капіталу?
Оно-то да. Но для "золотого дощу з інвестицій" - это как бы аллерген...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:41

вжуххх (с)(тм)

  fox767676 написав:
  _hunter написав:А возращаться они зачем будут? -- из-за ностальгии по "энергодефициту и инфраструктурных сбоев"?


в принципе процесс давно работает
и да , некоторые не возвращались
но удлинят максимальное время коммандировки до месяцев и т.д.
а там и рпо, и амнистия части бегунцов :mrgreen:

Потрібно розглядати з точки зору неофітів, от ми такі молоді, винесли біосміття народжене в СРСР, "розвантажили" ПФ, (тепер ніхто не заважає будувати черговий -ізм чи -кратію, а хто буде заважати, то ми воукекрською твердою рукою канцел кальче / нафронт) і як вжухххх ...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:45

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:И это вы называете ниаршорингом?
Когда переносили/размещали производство в КНР тоже был "ниаршоринг"?


Но пример хорош, как иллюстрация что производства из стран БРИКС могут быть перенесены в самую бедную переиферию западного мира (такую как Украина) по политическим мотивам.

Так еще раз: почему за предыдущие 30 лет этот перенос не состоялся? -- со Шкодой, надеюсь, разобрались? :wink:
Зачем переносить производство в заевропье, если ФОТ в Европе - максимум в три/четыре раза выше. При этом логистика из заевропья всю экономию съедает.
И даже так - в Китае производство всеравно дешевле...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Потрібно розглядати з точки зору неофітів, от ми такі молоді, добили біосміття народжене в СРСР, "розвантажили" ПФ, і зараз вжухххх ...


у 2023 прогулювався по елітному квартальчику Печерська
молодики років 30 на тенісному корті обговорювали майбутнє відрядження до США
ось так треба жити
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:47

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: спорне питання. Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд. Може краще створити несприятливі умови для виводу капіталу з України?


Спорним є - "Ці сприятливі умови створюють 30 р підряд."

Недостатньо сприятливі мабуть...
Що лише поодинокі, як ото вище Шкода, мали змогу всунутися.
А свої дорозвивалися з космосу до курей-зерна.
ну давайте з іншої сторони. Нам обіцяли що вступ в вто, та асоціація з єс приведе до золотого дощу з інвестицій в Україну. Начебто грошам потрібні демократичні цінності і якісь антикорупційні інституції.
Результат?
Може краще заборонити вивід капіталу? Хочаб на час війни? Та післявоєнний період.


Виводять капітал здебільшого можновладці-управлінці-регулятори... (олігархи до можновладців теж відносяться).
Чому?
Тому що не мають МЕТИ прирощувати його в своєму ринку...
Через Самсунги-Хюндаї... Розвиток ринку в напрямку до самсунгів-хюндаїв.
А курі-зерно мають малий обмежений об'єм.

Тобто самі собі вони не заборонять. За такої своєї мети.
А якщо матимуть мету розвивати свій ринок ... то й потреби виводити не матимуть. Забороняти самім собі й не потрібно буде. А людям тим паче, прирощувати в місцевому ринку будуть... свої пенсійні і т.д. накопичення.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ну я ж визнав

