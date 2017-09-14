ЛАД написав:Тогда объясните мне, чем перенос производства в Мексику отличается от переноса производства в КНР? Было выгодно в КНР, разместили там, стало выгоднее в Мексике, переместили туда. Завтра по каким-то причинам станет выгоднее разместить, например, в Индии, перенесут туда. Или в Бангладеш. Или во Вьетнам. Или ещё куда. В Украину почему-то 30 лет не стремились. Что изменится после войны? Чем вдруг Ужгород станет так хорош и привлекателен и чем лучше, чем, допустим 5-10 лет назад?
omg изучите для начала семантику слова ниаршоринг, в чем его отличие от глобализации вообще, и подумайте что в мире поменялось в последние 5 лет по поводу Ужгорода - допустим не он улучшился (хотя визуально\инфраструктурно он стал интереснее), а остальная Украина ухудшилась, особенно Левобережье , утратившее надолго перспективы
Banderlog написав:не хотіли переставати скігліть і брати азіровську лопату, хай беруть кулебівську.
А для тебе, в мене є таке😁 З тг каналу(напевно, іпсятина)😁 "Выплаты за подписание контракта с ВСРФ в Москве достигли 73$ тысячи"
це скільки в хамбургерах?
Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина? Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий?
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?
Росія активно вербує колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки для участі у війні проти України.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.
РФ вербує афганський військових За даними СЗРУ, російська сторона обіцяє афганським військовим від 1,5 до 2,5 тис. доларів щомісяця, а також можливість отримати російське громадянство або тимчасову посвідку на проживання – Фіксуємо активну роботу російських спецслужб в Афганістані. На війну з Україною вербують колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів і розвідки. Вербуванню сприяє оголошене у березні 2025 року рішення США про припинення дії програми тимчасового захисту для афганських громадян і початок депортації афганських біженців з Ірану, — зазначив він.
stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина? Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий?
Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис., більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)