Решил заглянуть.Недавно открылась очередная ДЕТСКАЯ игровая площадка.Мы пошли с детьми, взяли мяч.Там можно в волейбол, баскетбол и европейский футбол поиграть.Еще есть беговые дорожки вокруг футбольного поля и лазалки для совсем маленьких.Площадка открыта на территории элементари скул, поэтому все с уклоном для самых маленьких.Но в неучебное время открыта для "жителей района", как сказано на 4-х огромных бордах вывешенных на заборе школы. На английском, русском, испанском и китайском.Также там в правилах написано что запрещается. В числе прочего - ролики, скейты, велосипеди и самокаты. Даже не указывается что электро. Просто все что на колесах. Потому что никто не отменял законы физики и даже для тех, кто ее не учил. А масса помноженная на скорость, как известно, это импульс.А импульс может убить. При большой скорости и/или большой массе.И вот на площадке огромная масса детей, просто пройти сложно. От тех кто еще не ходит или только начал ходить, до подростков лет 16-17.И кто- то ползает, кто-то ходит, кто-то играет мячом, а кто-то мячиком.На этом фоне очень выделялась группа очень социализированных подростков.Один на велосипеде, другой на самокате, третий на электросамокате.Причем несмотря на естественные преграды в виде детей, они умудрялись развивать очень впечатляющие скорости. И (это местные примочки) попытки проехаться на заднем колесе велосипедиста и электросамокатчика. В муровейнике из детей.Очень растрогала забота родителей подростка на электросамокате о его безопасности. Он был в налокотниках и мотошлеме. Скорей всего безопасность малышей, среди которых рассекал юноша, его родителей не очень беспокоила.Но у этих малышей оказались очень вредные и устарелых устоев родители - они на чистом английском языке пытались хоть и вежливо, но очень не социализированно объяснить подросткам что они делают что-то не то.Но социализированные подростки очень доброжелательно и социализированно посылали этих несоциализированных динозавров радостным и чистым русским матом.Про себя я подумал, как хорошо, что мы просвященные и не запрещаем чужим детям социализироваться.Ну а наши дети, "удобно" в это время бросали мяч в баскетбольное кольцо, изо всех сил сдерживая желание социализироваться с такими замечательными подростками.У нас с женой было горькое предчувствие, если кто-то из этих замечательных ребят сейчас покалечит неразумное дитя лет 3-4, то площадку скорей всего закроют для "жителей района", а у ребят или их родителей появится замечательная возможность социализироваться, скажем, на острове Райкерс, где находится учреждение для социализации за государственный счет.