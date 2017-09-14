RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"

я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:15

  fox767676 написав:
  flyman написав:знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"

я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат

Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Так отож, якщо вступить Бесарабія в ЄС, то це їй буде подарунок від неньки?

як вони вступлять якщо Кишінів звичайними рос.сау з пмр прострілюється?
Та і Україна з Молдовою в одному пакеті йдуть, не буде України, то не буде і Молдови
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:32

так терти , за шо?

ви за кого?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:34

тоб то це москальський ?

тоб то це москальський ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:38

Щоб тепер не заселяти бангладешцями, треба було>>>

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  Banderlog написав:це скільки в хамбургерах?
Так пох.
73Куї - вони і в Занзібарі 73Куї 😁

А що там нашим контрачам - 2ляма грн на рік? 50Куїв?
І то тільки молоді?(якої половину випустили закордон?)😁

Ти краще подумай, шо з пропагованою тобою ідеєю завезти найманців з зімбабва?
Рф зара б їх перекупила на раз два)
Визнаєш що був не прав?
Ціна доляра не кругом однакова) но якщо всеодно тратити в занзібарі то пох звідки привіз з України чи з рф :wink:

А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців :lol:
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:40

  fox767676 написав:
  flyman написав:знайдіть на карті початку минулого сторіччя "Придністров"я"

я в курсі за херсонську губернію
її західну перлину подарували хантерам і ось результат

Нихто не защитит тебя лучше как ты сам себя...
нато ? х у ета
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:43

ДумайТЕ!©

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Багато, у 2 рази більше ніж у 2024. Цікаво на оркостані гамбургери так виросли в ціні чи є інша причина?
Давайте, майор, з вами подумаємо навіщо давати х2 якщо у цілому бюджет вже дефіцитний, а ФНБ що накоплювали 20 років пустий? :)
тут особо думати не треба. Вони збільшили воюючу армію в 2 раза. І охочих до хамбургургерів стало менше. Дуже навіть можливо що років через 2 вони перейдуть на поповнення армії по українськи, на бусифікацію. В нас воно почалось з літа 22го. Чи Ви гадаєте , що репресивний механізм в них меншефективний?

Вірно, тому що на ті гроші гамбургалюби вже не йдуть. А ще я вважаю що репресивний механізм у них гарний, і можна обіцяти навіть 100тис., більшість щось невірно оформлює і зникає безвісті після першої виплати яка значно менша ніж обіцяне, але достатня щоб у селі вважали що то є трамплін сім'ї)
А що, краще як в нас - не обіцяти/не давати нормальної зарплатні(чи високих премій за підпис контракту), а тупо примусово бусифікувати на умовну перловку?(сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?)
Отож!
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:44

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Vadim_
cходи в вытрезвитель, попроси чтобы усыпили на 48 часов
витрєзвітілі закінчились з совком. Зо 5 років тому я півдня вбив на замерзаючого в рідному селі алкаша. Нікому воно не треба.

Шо ви хочете від впенса , непридатного?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 14:47

Що нато, а що нетойвосний = однаково

  Vadim_ написав:Нихто не защитит тебя лучше как ты сам себя...
нато ? х у ета
В граніт!©
Успіх
