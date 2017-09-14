RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:23

  Hotab написав:
Зараз всюди падає на голову. І безкоштовно.

Чернігів сьогодні

Зображення

Pesikot 50 кгрн не отримує за це


Угу, у нас "весело" вже котрий день.
Один з великих районів сидить без світла з відучора

І все це нам цілком безкоштовно
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:24

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Успіх
сильно розженешся на зарплату солдата в 500дол.?


Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.

Воно х у йло

Я вважаю що ти неправий, Успіх не заслуговує на таке.
І ще я думаю що ти завжди закінчуєш свої пʼяні писанини однаково, в бані, і не робиш висновків.
Навіть барабашов після тижня + 1 доба вже навчився . Обучаємий. Ти - ні.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав:ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.

але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, .
тупа відмазка. Криза. :lol:
Питання іменно в рівні життя.
З чого ти взяв що ніхто виходити не буде? Британія ж вийшла.

й що хотів сказати? :oops:

Британія, Франція, Німеччина - це базові країни ЄС. вони можуть собі дозволити вийти, усіляка дрібнота набагато більше втратить. особливо коли в країні вже автократія і відповідно любі друзі дерибанять 8) взагалі успіх надто правих, як власне й надто лівих, каже про економічні негаразди в країні. навіть у Польщі не все так добре...
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Взагалі тут простір для дуже несподіваного геополітичного маневру може відкрится
якщо в України нема шансів ні в ЄС, ні в НАТО, але багато країн скористалися вікном можливостей щоб покращити свою геополітичну конфігурацію, економчне та деморграфічне становище за рахунок Української трагедії, то це потужний поштовх для шаленого антизахідного ресентименту в Україні, який тимчасово не буде мати логічного розвитку через ще більш потужний антиросійський
ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові контингенти рф що погрожували Одесі, а зараз хочуть потрапити в інщий блок, наміри якого до нас теж не зрозумілі. То виходить подвійний ворог - в частині придністров'я ОДКБ, рещта молдови - орбанський ЄС
як кажуть росіянці - "порушено приницип неподільної безпеки"
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:43

  Banderlog написав:
  flyman написав:економіка РФ рухне
все колись рухне. В довгостроковій перспективі всі ми мертві. вся справа в тім що хтось раніше, а хтось попізже.
Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах.
Рф теж колись може впасти, але хто сказав що їм тоді не надасть кредити Китай? З чого ви взяли, що при падінні економіки впаде армія чи політичний режим?

що показує, що ти не дуже так орієнтуєшся в економічних термінах, це тобі не Символ віри. економіка в нас далеко не рухнула - вона працює, податки платять. в нас дуже дефіцитний бюджет (це фінанси) через великі витрати на війну, який нам закривають партнери. війна закінчиться, витрати зменшаться, допомога буде непотрібна на це. будемо дивитися, що з допомогою на відновлення ;)
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:44

  fox767676 написав:ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові бази рф що погрожували Одесі


Що ти верзеш ?

Молдова ? Тримала у себе військові бази РФ ?
Прям сама цього хотіла ?
Де саме ? )
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 15:50

  pesikot написав:
  fox767676 написав:ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові бази рф що погрожували Одесі


Що ти верзеш ?

Молдова ? Тримала у себе військові бази РФ ?
Прям сама цього хотіла ?
Де саме ? )

Не захотіла знести пмр-івську сволоту, а сигнали з Києва були
Тобто вони в долі з Москвою
Хто не згоден той хантер
