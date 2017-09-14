Така зарплата лише на рівненському полігоні зразу після мобілізації. . Хоча б десь на сході на сотій лінії оборони - вже більше 1 куя. Незрозуміло навіщо ти надаєш неправдиву інформацію.
Воно х у йло
Я вважаю що ти неправий, Успіх не заслуговує на таке. І ще я думаю що ти завжди закінчуєш свої пʼяні писанини однаково, в бані, і не робиш висновків. Навіть барабашов після тижня + 1 доба вже навчився . Обучаємий. Ти - ні.
Shaman написав:ми дійсно воюємо за право жити так, як в Європі, а не як на Раші. й питання не в рівні життя, а в організації суспільства. а рівень життя - це наслідок цього. бо високий рівень життя в Москві - це лише завдяки нафті. а без нафти бачимо воду по годинам в Донецьку.
але це все далеко не всім очевидно. бо й в Європі є свої проблеми, там своя криза, й головне ми самі поки що не відповідаємо європейським стандартам. але загальний напрямок руху зрозумілий. й всі ці євроскептики в Угорщині (там зараз дійсно криза), й тепер в Чехії - вони критикують ЄС, .
тупа відмазка. Криза. Питання іменно в рівні життя. З чого ти взяв що ніхто виходити не буде? Британія ж вийшла.
й що хотів сказати?
Британія, Франція, Німеччина - це базові країни ЄС. вони можуть собі дозволити вийти, усіляка дрібнота набагато більше втратить. особливо коли в країні вже автократія і відповідно любі друзі дерибанять взагалі успіх надто правих, як власне й надто лівих, каже про економічні негаразди в країні. навіть у Польщі не все так добре...
Взагалі тут простір для дуже несподіваного геополітичного маневру може відкрится якщо в України нема шансів ні в ЄС, ні в НАТО, але багато країн скористалися вікном можливостей щоб покращити свою геополітичну конфігурацію, економчне та деморграфічне становище за рахунок Української трагедії, то це потужний поштовх для шаленого антизахідного ресентименту в Україні, який тимчасово не буде мати логічного розвитку через ще більш потужний антиросійський ну кишинів ми точно просто не відпустимо, вони фактично було спільниками з москвою, тримаючи у себе військові контингенти рф що погрожували Одесі, а зараз хочуть потрапити в інщий блок, наміри якого до нас теж не зрозумілі. То виходить подвійний ворог - в частині придністров'я ОДКБ, рещта молдови - орбанський ЄС як кажуть росіянці - "порушено приницип неподільної безпеки"
все колись рухне. В довгостроковій перспективі всі ми мертві. вся справа в тім що хтось раніше, а хтось попізже. Так от, економіка України вже рухнула, ми тримаємось на західних кредитах. Рф теж колись може впасти, але хто сказав що їм тоді не надасть кредити Китай? З чого ви взяли, що при падінні економіки впаде армія чи політичний режим?
що показує, що ти не дуже так орієнтуєшся в економічних термінах, це тобі не Символ віри. економіка в нас далеко не рухнула - вона працює, податки платять. в нас дуже дефіцитний бюджет (це фінанси) через великі витрати на війну, який нам закривають партнери. війна закінчиться, витрати зменшаться, допомога буде непотрібна на це. будемо дивитися, що з допомогою на відновлення