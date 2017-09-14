|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:00
budivelnik написав: detroytred написав:
І що за хфантастика-то --- пенсія (пересічного), як дві середні, і при цьому в суспільстві реформи??!!
А якщо додаш одне слово?
Була в тебе пенсія як дві середніх пенсії
пересічного....
а позвав ти Бальцеровича і твоя велика перед реформами пенсія перетворилась у пшик.... і ти по смітникам разом з пенсіонерами двірниками бігаєш бо ваші пенсії стали однаковими...
То як фантазія
А це те що ТИ б отримав від Бальцеровича.
Тепер для де-Білів-про передачу повноважень...
Якщо я провожу насильство над СВОЄЮ ментальністю і переробляю її з совкової на капіталістичну.. - то я нікому/нічого не передаю...
Коли переробивши і зрозумівши що мій успіх=моїм зусиллям, сам приймаю рішення скільки відкладати, куди і на який термін/умови... і якщо побачу що щось пішло не так як хотів - можу змінити...
А як зміниш ти?
прийшов мао(ленін/сталін/кастро/пол-пот/чаушеску/ходжа/бокаса
... і інші)-сказав що йдем в комунізм.. ти повірив і прийшов в гулаг... по приходу - що змінити зможеш?
тепер розумієш що таке ризик передачі свого майбутнього в чужі руки...
Приклад про свою пенсію і передачу її в руки Бальцеровича - прочитав? а зрозумів?
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
Так ти до 6 не міг досчитати, то й зараз не прочитав в мене вище:
*Що ти несеш...
Ні в іспаніях, ні польщах, ні ірландіях і т.д. ринкові реформи до голодних смерті чи до збирання крох на смітниках осіб з пенсіями, як дві середні, не приводили.* (С)
Подивись і по буквах прочитай.
Спробуй ворушити їми.
Тебе заклинило?
Про який прихід прийшов мао(ленін/сталін/кастро/пол-пот/чаушеску/ходжа/бокаса
ти вже вдесяте торочиш, якщо мова йде про проведення РИНКОВИХ реформ в Україні. Про яку передачу повноважень ти несеш?
Проведення реформ да хоч навіть тим же Порошенком, Зеленським тощо. Змінюється лише мета перебування їх у владі..
Ну що ти підмінюєш предмети, вигадуєш (про якусь передачу повноважень) і на цій підміні-вигадках (по суті брехні) будуєш!
І не набридає-то...
Добре, ти спробуй дно пробити ще. Це буде хоч цікавіше. А так нічого нового. Місіонерське бубубу звичайними єралашиками.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25771
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:04
Успіх написав: Banderlog написав: Успіх написав:
А що не так?
Треба було в перший рік не бусифікацію починати практикувати, а закупівлю зімбабвійців
А цвіт нації через рік на дембель відправляти!
Дивись як ворог зробив - спочатку відправив на убой зеків, бурятів, а потім корейців закупив...
слідкуй заходом мислі. В рф грошей більше. Зімбабвійцю за кого воювати всерівно.
З україною його нічого не повязує і на цінності майдану йому теж однаково. В рф є механізм примусу в армії, що дозволило сформувати за принципом вагнера шторм z.
В нас того нема бо ми бавимось в демократію. І зеків посилали в звичайні частини. До того ж, старайся мислити цифрами. В Україні зеків всього орієнтовно 50тисяч, разом з жінками.
По факту вигребти звідти мож тисяч 20-30, якщо сильно постаратись. Це десь стільки скільки мобілізують в нас за місяць. А місяців вже пройшло? 43? Не здається тобі що воно радикально б не змінило ситуацію?
В рф більше населення отже більше зеків. Окрім того в них більше саджають на 100тисяч населення.
Корочє, те що ти пропонуєш може діяти лиш за умов заградотрядів і масового саджання населення в тюрми.
А зімбабвійців можно закупляти лиш за умови що платиш більше, або домовляєшся з мєстною мафією в якої в руках залишаються заложники з рідних.
Як то кажуть - "а що ти пропонуєш?"
Чи так як є - тебе влаштовує?
✓Така бусифікація, як на моменті?
✓Ті, що пішли в 22гому, нехай так і сидять до перемоги?
✓Платити солдатам, так як і платять?
Тож, все гуд, чи треба щось змінити?
Якщо змінити, то що саме?
я б бусифікацію проводив набагато серйозніше не тцкашниками а нацгвардією. Но схоже владі цього не треба її влаштовує "вічна війна"
За демобілізацію я тобі од самого початку казав що це обман. І народ підтримує, це демократично тому що мобілізованих менше.)))
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3614
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:08
budivelnik написав:
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
😁😁😁😁😁
Всі з перелічених (і не перелічених)) виграли-вибороли собі владу в конкурентній боротьбі між собою за владу з іншими можновладцями, маніпулюючи пересічними.
Що за дурне питання?
Ти це отак ти дно намагаєшся пробити?
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 05 жов, 2025 18:10, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25771
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:09
ЛАД написав:
Вам флер розовые очки подарила?
Если "більшість
... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?
Против нас на фронте призраки???
У мене немає даних скільки орків гасять кожен день, але якщо 1:5 хоча б, то є гарно ) Якщо менше, то я б спілкувалася з натою що не кожен Мадяр при поразці зможе свінтити з родиною у країну нати, і, тоді дай Бог їм сил воювати проти людей які вважають, що їх кинули, хоча вони трималися більше 3 років всупереч, а не завдяки...
І Ви знов мене штовхаєте на історію про молодого ЛАДа, яка вам не довподоби, а мені цікаво навіть. Тому що старий ЛАД для мене феномен! він більше років ніж всі на фінансовому форумі і з таким пієтетом до машинобудування великого есересер.
Коротше, ходить молодий ЛАД на Єлабугу працювати. Єлабуга навіть будує ще більше цехів, закупає ще більше комплектуючих з Китаю на шахеди. Всі бояться велику державу. Але, чи бачить молодий ЛАД що був такий фонд нац.благосостояние - 20 років зі всіх, у т.ч. молодого ЛАДа, туди збирали кошти для майбутніх поколінь. І ось Єлабуга росте, ната боїться але 20 років для наступних поколінь якось скінчились за останній рік.
Далі, молодий ЛАД все ще ходить на роботу, але якось зп, навіть на Єлабузі вже не росте... Могили навкруги ростуть, а зп - ні. Та і кав'ярня (тут можна замінити на будь який малий бізнес) на Єлабузі порахувала, що ПДВ у 22% - жирно якось, а без ПДВ оборот вже вище 5млн.фублів давно, і мабуть краще поїхати на Балі витрачати.
Молодий ЛАД вже без ФНБ для майбутнього і кави, але працює. Його не мають хвилювати ці процеси, то звісно зрозуміло.
Далі, бюджет, не Єлабуги, а великої машинобудівної країни був завжди профіцитним, а наразі дефіцитний і буде ще десь 3 роки як планово дефіцитним.
Та і Автовазу п***, то мабуть якась помилка всі інвестори бажали будувати машини в оркостані але якось щось...
Що означає дефіцит - це друк коштів коли не дають (інфляція), або взяти десь за великі %. І взяти для чого? Для шахеда який йде в один бік. Так, дітям молодого ЛАДа у школі розповідають, що велика держава і вони також мають гордість. Пілотку одягають на кожне свято. Гордість цікава штука... Сліпа гордість особливо цікава до 75 років може не відпускати машинобудівна країна, не те що наразі о 5 ранку за їжею навіть після обстрілів вставати не потрібно...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6004
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:11
detroytred написав:
Проведення реформ да хоч навіть тим же Порошенком, Зеленським тощо. Змінюється лише мета перебування їх у владі..
Реформи роблять не прізвища а дії...
Потрібно зробити ДІЮ насильної зміни твоєї і лада ментальності...
з совків на капіталістів ( з за нас все зроблять до крім нас для нас ніхто не зробить)
Потрібно змусити змінити своє відношення до сплати податків у 8 млн осіб працездатного населення(так на хвильку у 40% працездатного населення) і привити їм розуміння того що податки платити ОБОВЯЗКОВО...
Як ти це хочеш зробити в короткий період?
Як це робиться вдовгу - я знаю
Ті хто притримуються прогресивних (по відношенню до інших) поглядів ті в процесі своєї діяльності отримують конкурентну перевагу ( як я виграв в тебе) і на протязі десятків років їхсімї реалізовуючи цю перевагу -збільшують свою присутність і зменшують вашу..
а як це зробити в короткий період часу?
Бальцерович - опустив доходи населення в рази на два роки , в півтора рази на 5 років, і тільки через 7 років після початку реформ доходи повернулись до дореформеного рівня (тобто з урахуванням життя пенсіонера, якщо ти вишов на пенсію за 5 років перед реформами , пожив 5 років добре-а потім перетворився в бомжа і помер бомжем
Мао - загнав китай на 20 років в таку дупу, звідки денсяопін витягував ще 20 років... тобто 40 років ( все свідоме,економічноактивне життя) ціле покоління китайців втратило
Сталін на 50 років загнав в гулаг
Енвер Ходжа - на 40 років загнав в дупу всб Албанію , яка до сьогодні є найбільшкриміналізованою частиною Європи...
Тому ще раз
Ти звідки будеш знати який результат реформ ти отримаєш передавши силові ричаги проведення реформ в чужі руки?
Чи ти здурі вважаєш що можна
а - комусь проводити реформи але при цьому
б - ти будеш робити все що робив до того і плювати на тих хто проводить?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27155
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:16
detroytred написав: budivelnik написав:
А в реалі завжди і всюди можновладці в конкурентній боротьбі між собою, маніпулюючи!! населенням, виграє-виборює!!! СОБІ владу.
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
😁😁😁😁😁
Всі з перелічених (і не перелічених)) виграли-вибороли собі владу в конкурентній боротьбі між собою за владу з іншими можновладцями, маніпулюючи пересічними.
Що за дурне питання?
Ти це отак ти дно намагаєшся пробити?
Молодець
А тепер поясни
Бальцерович з Денсяопіном і Саакашвілі - також виграли.. -але ці ХОРОШІ
а ті погані...
При цьому
Ти закликаєш прийти ХОРОШИХ...
а може в дупу твої заклики, якщо прийде той хто переміг, а переможе той на кого ти впливу не маєш.. і раз ти не мав впливу на його перемогу до перемоги то з якого будуна ти вирішив що після того як хтось переміг він буде про твоє майбутнє дбати?
Мені то пофік.. я за те щоб кожен сам дбав про своє майбутнє
а от як тобі?
ти нуль бо не впливаєш на те кого виберуть ,
ти нуль бо не впливаєш на того кого вибрали,
ти навіть нуль бо не впливаєш на своє майбутнє бо чекаєш поки правильного виберуть..Нуль в кубі... - не забагато?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27155
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Проведення реформ да хоч навіть тим же Порошенком, Зеленським тощо. Змінюється лише мета перебування їх у владі..
Реформи роблять не прізвища а дії...
Потрібно зробити ДІЮ насильної зміни твоєї і лада ментальності...
з совків на капіталістів ( з за нас все зроблять до крім нас для нас ніхто не зробить)
Потрібно змусити змінити своє відношення до сплати податків у 8 млн осіб працездатного населення(так на хвильку у 40% працездатного населення) і привити їм розуміння того що податки платити ОБОВЯЗКОВО...
Як ти це хочеш зробити в короткий період?
Як це робиться вдовгу - я знаю
Ті хто притримуються прогресивних (по відношенню до інших) поглядів ті в процесі своєї діяльності отримують конкурентну перевагу ( як я виграв в тебе) і на протязі десятків років їхсімї реалізовуючи цю перевагу -збільшують свою присутність і зменшують вашу..
а як це зробити в короткий період часу?
Бальцерович - опустив доходи населення в рази на два роки , в півтора рази на 5 років, і тільки через 7 років після початку реформ доходи повернулись до дореформеного рівня (тобто з урахуванням життя пенсіонера, якщо ти вишов на пенсію за 5 років перед реформами , пожив 5 років добре-а потім перетворився в бомжа і помер бомжем
Мао - загнав китай на 20 років в таку дупу, звідки денсяопін витягував ще 20 років... тобто 40 років ( все свідоме,економічноактивне життя) ціле покоління китайців втратило
Сталін на 50 років загнав в гулаг
Енвер Ходжа - на 40 років загнав в дупу всб Албанію , яка до сьогодні є найбільшкриміналізованою частиною Європи...
Тому ще раз
Ти звідки будеш знати який результат реформ ти отримаєш передавши силові ричаги проведення реформ в чужі руки?
Чи ти здурі вважаєш що можна
а - комусь проводити реформи але при цьому
б - ти будеш робити все що робив до того і плювати на тих хто проводить?
Ти по буквам вище перечитай-то.
Про яку "передавши силові ричаги проведення реформ в чужі руки?" --- ти торочиш???
Які додаткові силові ричаги були в Бальцеровича та Ко?
Цілком достатньо існуючих.
Не будуй на вигадках-брехні.
А з "Потрібно зробити ДІЮ насильної зміни твоєї і лада ментальності.." --- шуруй до комуняк. Які хотіли створити свідомих будівельників комунізму.
Бо для ринку (тобто природної свідомості людини на теперішньому етапі розвитку людства та в теперішніх умовах в країнах) АПРІОРІ ринкова-капіталістична свідомость і так Є.
В 90-ті її миттєво отримали практично всі українці.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25771
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:26
detroytred написав:
Які додаткові силові ричаги були в Бальцеровича та Ко?
Цілком достатньо існуючих.
Цілком - тільки зараз їх не використовують, а якщо воно не використовується то ти їх не відчуваєш, алеж...
Ти ж вимагаєш їх використати ?
Тобто зараз в тебе немає двохкратного падіння пенсії через інфляцію,, бо цей важіль зелені не використовують і в тебе до них претензії
а Бальцерович - використав..
Але так як він був використаний не проти тебе то в тебе попа не болить тому ти такий сміливий.
Бо для ринку (тобто природної свідомості людини на теперішньому етапі розвитку людства та в теперішніх умовах в країнах) АПРІОРІ ринкова-капіталістична свідомость і так Є.
В 90-ті її миттєво отримали практично всі українці.
це фуфло фантазія...
8 млн осіб НЕ ПЛАТЯТЬ податків -це совкова чи капіталістична свідомість?
так само фуфлофантазія типу
Всі були на базарі і торгували... значит вони мають капіталістичну свідомість...
Ти був в підшефному колгоспі з курсантами ? то у вас селянська ментальність і знання агрономів?
ти читав економічні фоліанти? то ти знавець економіки і можеш керувати моїм магазином?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27155
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:29
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
хто з вище перечислених(спеціально виділю синім кольором) не виграв владу?
😁😁😁😁😁
Всі з перелічених (і не перелічених)) виграли-вибороли собі владу в конкурентній боротьбі між собою за владу з іншими можновладцями, маніпулюючи пересічними.
Що за дурне питання?
Ти це отак ти дно намагаєшся пробити?
Молодець
А тепер поясни
Бальцерович з Денсяопіном і Саакашвілі - також виграли.. -але ці ХОРОШІ
а ті погані...
При цьому
Ти закликаєш прийти ХОРОШИХ...
а може в дупу твої заклики, якщо прийде той хто переміг, а переможе той на кого ти впливу не маєш.. і раз ти не мав впливу на його перемогу до перемоги то з якого будуна ти вирішив що після того як хтось переміг він буде про твоє майбутнє дбати?
Мені то пофік.. я за те щоб кожен сам дбав про своє майбутнє
а от як тобі?
ти нуль бо не впливаєш на те кого виберуть ,
ти нуль бо не впливаєш на того кого вибрали,
ти навіть нуль бо не впливаєш на своє майбутнє бо чекаєш поки правильного виберуть..Нуль в кубі... - не забагато?
Тепле-м'яке.
Виграш можновладців - це одне.
Їх мета у владі - це інше.
Я вказую на НЕОБХІДНІСТЬ у можновладця мети розвитку країни РИНКОВИМИ реформами.
Як умови.
А не вказую на прихід можновладця по прізвищу такому-то і що в нього є така мета.
І тим паче не закликаю.
Ну що ти знов вигадуєш???
Ти знов про "Мені то пофік.. я за те щоб кожен сам дбав про своє майбутнє
а от як тобі?" ---- ти тугий? Всоте питаю: що є предметом? Ти, я чи все ж таки ринок країни (суспільство, країна)?
Ти вже, як отой багатобуквенний.
Сконцентруйся. Прочитай які предмети обговорюються.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25771
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 жов, 2025 18:35
detroytred написав:
Я вказую на НЕОБХІДНІСТЬ у можновладця мети розвитку країни РИНКОВИМИ реформами.
Як умови.
А я вказую на необхідність кожної людини подбати про себе..
і так як можновладці входять в підмножину люди - то я вказую те саме що й ти...
а далі починаються розбіжності
я вказую що окрема людина для себе МОЖЕ створити кращі умови і швидше не чекаючи поки якийсь з можновладців перетвориться в правильного...
Отже є обовязкове правило для ВСІХ людей
Дбай про себе сам...
Є додаткове
Якщо можновладці тобі не допоможуть - то ти все одно будеш жити краще ніж інші недбальщики
Якщо допоможуть - то все одно будеш жити краще ніж середньопересічний
А от якщо про себе дбати не будеш , то що правильний можновладець, що не правильний - ти будеш в дупі як воєнпенс.
Я правий?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27155
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|128693
|
|
|1493
|314839
|
|
|6076
|1000072
|
|