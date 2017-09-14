Додано: Нед 05 жов, 2025 18:09

ЛАД написав: Вам флер розовые очки подарила?

Если "більшість ... зникає безвісті після першої виплати", то с кем мы воюем?

У мене немає даних скільки орків гасять кожен день, але якщо 1:5 хоча б, то є гарно ) Якщо менше, то я б спілкувалася з натою що не кожен Мадяр при поразці зможе свінтити з родиною у країну нати, і, тоді дай Бог їм сил воювати проти людей які вважають, що їх кинули, хоча вони трималися більше 3 років всупереч, а не завдяки...І Ви знов мене штовхаєте на історію про молодого ЛАДа, яка вам не довподоби, а мені цікаво навіть. Тому що старий ЛАД для мене феномен! він більше років ніж всі на фінансовому форумі і з таким пієтетом до машинобудування великого есересер.Коротше, ходить молодий ЛАД на Єлабугу працювати. Єлабуга навіть будує ще більше цехів, закупає ще більше комплектуючих з Китаю на шахеди. Всі бояться велику державу. Але, чи бачить молодий ЛАД що був такий фонд нац.благосостояние - 20 років зі всіх, у т.ч. молодого ЛАДа, туди збирали кошти для майбутніх поколінь. І ось Єлабуга росте, ната боїться але 20 років для наступних поколінь якось скінчились за останній рік.Далі, молодий ЛАД все ще ходить на роботу, але якось зп, навіть на Єлабузі вже не росте... Могили навкруги ростуть, а зп - ні. Та і кав'ярня (тут можна замінити на будь який малий бізнес) на Єлабузі порахувала, що ПДВ у 22% - жирно якось, а без ПДВ оборот вже вище 5млн.фублів давно, і мабуть краще поїхати на Балі витрачати.Молодий ЛАД вже без ФНБ для майбутнього і кави, але працює. Його не мають хвилювати ці процеси, то звісно зрозуміло.Далі, бюджет, не Єлабуги, а великої машинобудівної країни був завжди профіцитним, а наразі дефіцитний і буде ще десь 3 роки як планово дефіцитним.Та і Автовазу п***, то мабуть якась помилка всі інвестори бажали будувати машини в оркостані але якось щось...Що означає дефіцит - це друк коштів коли не дають (інфляція), або взяти десь за великі %. І взяти для чого? Для шахеда який йде в один бік. Так, дітям молодого ЛАДа у школі розповідають, що велика держава і вони також мають гордість. Пілотку одягають на кожне свято. Гордість цікава штука... Сліпа гордість особливо цікава до 75 років може не відпускати машинобудівна країна, не те що наразі о 5 ранку за їжею навіть після обстрілів вставати не потрібно...