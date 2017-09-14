RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15372153731537415375>
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Які додаткові силові ричаги були в Бальцеровича та Ко?
Цілком достатньо існуючих.
Цілком - тільки зараз їх не використовують, а якщо воно не використовується то ти їх не відчуваєш, алеж...
Ти ж вимагаєш їх використати ?
Тобто зараз в тебе немає двохкратного падіння пенсії через інфляцію,, бо цей важіль зелені не використовують і в тебе до них претензії
а Бальцерович - використав..
Але так як він був використаний не проти тебе то в тебе попа не болить тому ти такий сміливий.
Бо для ринку (тобто природної свідомості людини на теперішньому етапі розвитку людства та в теперішніх умовах в країнах) АПРІОРІ ринкова-капіталістична свідомость і так Є.
В 90-ті її миттєво отримали практично всі українці.
це фуфло фантазія...
8 млн осіб НЕ ПЛАТЯТЬ податків -це совкова чи капіталістична свідомість?
так само фуфлофантазія типу
Всі були на базарі і торгували... значит вони мають капіталістичну свідомість...

Ти був в підшефному колгоспі з курсантами ? то у вас селянська ментальність і знання агрономів?
ти читав економічні фоліанти? то ти знавець економіки і можеш керувати моїм магазином?


То виявляється нічого нікому передавати в чужі руки не треба.
А ти до цього роками брехав...


Нііт, чуваче.
90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.

Але... не парся, для тебе це заскладно.
detroytred
 
Повідомлень: 25771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?

Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...

ПС
навіть реформи Бальцеровича чи Саакашвілі - не перетворили всіх в переконаних капіталістів....
навіть столітня історія Франції/Британії/Німеччини/США і так далі - не знищили в цих країнах соціалістів і комуністів....
а ти хочеш щоб заскорузлі совки які останні 70 років крім совка нічого не бачили - за 5 років перетворились в тих хто розуміє що таке ефективна діяльність в ринкових умовах...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 05 жов, 2025 18:46, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27156
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я вказую на НЕОБХІДНІСТЬ у можновладця мети розвитку країни РИНКОВИМИ реформами.
Як умови.
А я вказую на необхідність кожної людини подбати про себе..
і так як можновладці входять в підмножину люди - то я вказую те саме що й ти...
а далі починаються розбіжності
я вказую що окрема людина для себе МОЖЕ створити кращі умови і швидше не чекаючи поки якийсь з можновладців перетвориться в правильного...

Отже є обовязкове правило для ВСІХ людей
Дбай про себе сам...
Є додаткове
Якщо можновладці тобі не допоможуть - то ти все одно будеш жити краще ніж інші недбальщики
Якщо допоможуть - то все одно будеш жити краще ніж середньопересічний
А от якщо про себе дбати не будеш , то що правильний можновладець, що не правильний - ти будеш в дупі як воєнпенс.

Я правий?



Предметом є ситуація-стан, яка за віконцем.
Тобто коли далеко не кожен(( хоче і робить, як ти.
І. Дбає. Про. Себе. Отак. Як є. Зараз.

І по друге, предметом є не кожен і книжка Кіосакі або твоя пісня про рішення, а ринок-економіка країни, суспільство.

То навіщо ти до предметів, які розглядаються, тулиш інші?
Твою КІОСАКІВЩИНУ я ніколи не заперечував і не заперечую.
А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.

Зрозумів?
В чому ти не правий.
Це навіть не школа, це вже б яслях зрозуміли.
detroytred
 
Повідомлень: 25771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.

Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
якщо твоїми словами
Я вказую що ймовірність успішної реалізації варіантів на яких ти настоюєш - десь в районі 1-10% і це доведено історією 200 країн на протязі останніх 200 років
Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27156
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:90-ті --- це не поїздка в колгосп чи читання книжок про економіку чи просто торгівля на базарі.
90-ті --- це самі повні капіталістичні умови. В повному обсягу, у всій красі. В УСІХ СФЕРАХ. Практично повний вільний ринок А.Сміта.
В який ВСІ погрузились по повній і який миттєво змінив свідомість навіть самим гальмівним.
Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?

Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...



Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.


А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.


Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 05 жов, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:52

  fox767676 написав:
  flyman написав:якась говоряща голова казала, може Петра Павла, як тут вище писав хантер


треба моніторити і тримати війська наготові в Одещині\Вінничині
не дамо на нашій крові до раю вїхати

хантерів на крові R1a в рай не пустять
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41048
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1614 раз.
Подякували: 2859 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 18:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.

Зрозумів?

Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)

_доказанно_ кем? ;)
Или “збагачення" тут альтернативное имелось в виду? - a la "багатый - тот, у кого доходы - расходы > 0“ 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 19:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А от ти нею заперечуєш кейнсіанство і т.д.

Зрозумів?
Я не заперечую інші варіанти.
якщо твоїми словами
Я вказую що ймовірність успішної реалізації варіантів на яких ти настоюєш - десь в районі 1-10% і це доведено історією 200 країн на протязі останніх 200 років
Ймовірність успішного завершення варіанту власного збагачення - вище 50% ( і залежить виключно від власних зусиль на 70% і на 30% від зовнішніх обставин)


До чого ти "Зімбавбве" та "КНДР" і Ко до ринкових реформ, як інструменту, стрибка у подальшому розвитку капіталістичних країн, втуляєш?
Для чого???
Для єралашика про 200 країн.
Замість розгляду: країна-глибокі ринкові реформи-результат.

Для чого ти час на 200 років обрав?
Замість часу: початок ринкових реформ в країні-час-результат.
І вийде: 20-30 років і результат.

І буде тобі ймовірність під 90+%.
__________________
А твоє *якщо..." --- то це хфантазії ні а чьом.

Кейнсіанство тощо ти саме заперечуєш.
Отим прирівняням до колгоспізації та Голодомору. Як вершини кумедності заперечення.
Не зіскочеш вже 😁
detroytred
 
Повідомлень: 25771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 19:06

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?

Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.
Начальник- навіщо справу шєш?
... ти ж знаєш-не мій почерк...
З космосу і до академіків на базарах ( або до дикого ринку А Смітта) - це ти з претензіями до ЛАДа...це він і його партія докерувалась.
Іспанці совок так і не побудували, їм Франко завадив ( хоча йоська кривавий старався), тому про іспанців-не в тему
Корейцям повезло ( йоська загнувся і залишилось тільки пів кореї (північна)) а південня почала реформи на 30 років швидше... так що це також не до мене...
  detroytred написав:А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Я починав з найманого.... Ти чого інших зневажаєш? Думаєш вони не зможуть твого рівня досягнути і так само як ти сидіти на дивані?
Може їм подобається найманими працювати ? А ти хочеш щоб вони тобою покерували і пояснили де ти зараз маєш бути на дивані чи на фронті... бо з податків найманих тобі військову пенсію платять а ти в тилу
  detroytred написав:Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
Хтось заважав до 2022 року поїхати працювати найманим на самсунгів?

  detroytred написав:А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.
Прикольно..
інструмент для збагачення можновладці створили... а капіталу який потрібен щоб в цей інструмент інвестувати - в найманих немає...
Я правда не зрозумів
А хто винуватий що в тебе нічого вкласти?


  detroytred написав:Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Ти свої брудні лапи до моєї Польщі не сунь.
Ти пальцем об палець не вдарив щоб собі свою хацапетівку створити... а писок на мою Польщу вже відкриваєш..
Чи не скритий ти комуняка ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27156
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2991 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 19:12

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Якщо ти з головою разок окунувся в лайно - ти лайно ? Ні
Так само і з торгівлею чи ринком А Смітта
Якщо тебе макнули в той ринок-а ти залишився переконаним ждуном - то ти капіталіст?

Тому ще раз
Є дія - всі примусово опинились в капумовах...
є результат - тільки 5% змогли стати успішними капіталістами... інші попеклись і пішли вибирати тосю яка за них все вирішить...
Те, що ви (5% найуспішніших) дорозвивалися з космосу до курей-зерна-махазин, в той час, коли за 20+ років іспанці, корейці і т.д. з курей-зерна дорозвивалися до Самсунгів-Хюндаїв, то це ВАША, саме ваша відповідальність та досягенння.
Начальник- навіщо справу шєш?
... ти ж знаєш-не мій почерк...
З космосу і до академіків на базарах ( або до дикого ринку А Смітта) - це ти з претензіями до ЛАДа...це він і його партія докерувалась.
Іспанці совок так і не побудували, їм Франко завадив ( хоча йоська кривавий старався), тому про іспанців-не в тему
Корейцям повезло ( йоська загнувся і залишилось тільки пів кореї (північна)) а південня почала реформи на 30 років швидше... так що це також не до мене...
  detroytred написав:А найманим.... що працювати на Фонді, що в тебе махазин-таксі-курях...
Я починав з найманого.... Ти чого інших зневажаєш? Думаєш вони не зможуть твого рівня досягнути і так само як ти сидіти на дивані?
Може їм подобається найманими працювати ? А ти хочеш щоб вони тобою покерували і пояснили де ти зараз маєш бути на дивані чи на фронті... бо з податків найманих тобі військову пенсію платять а ти в тилу
  detroytred написав:Тільки найманим в ринку Самсунгів-Хюндаїв-Фордів-Боїнгів власники капіталу сплачують більше...
Хтось заважав до 2022 року поїхати працювати найманим на самсунгів?

  detroytred написав:А можновладці створили цим найманим інструменти збагачення-накопичення капіталу -- фондовий і т.д.
Прикольно..
інструмент для збагачення можновладці створили... а капіталу який потрібен щоб в цей інструмент інвестувати - в найманих немає...
Я правда не зрозумів
А хто винуватий що в тебе нічого вкласти?


  detroytred написав:Зате в тебе власна Польща, а у можновладців-управлінців-регуляторів власні Монако.
Ти свої брудні лапи до моєї Польщі не сунь.
Ти пальцем об палець не вдарив щоб собі свою хацапетівку створити... а писок на мою Польщу вже відкриваєш..
Чи не скритий ти комуняка ?

Блаблабла.
Майже по кожному пункту.
Від іспанців, які вказані тобі прикладом реформ, а ти про якийсь не побудували совок поніс..

І до нічого вкласти мені та іншим найманим. Якоїсь зневаги до найманих (коли я сам по суті найманим був. Як і лікарі, вчителі. Найманим на державу, а роботяги наймані на Форда ... і тебе).
Та комплексуючі страхи про загрозу твоїй власній Польщі.

Пусті дурні рефлексії. На констатацію фактів.
detroytred
 
Повідомлень: 25771
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15372153731537415375>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 128693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 314839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1000072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9835)
05.10.2025 19:09
Sense Bank (14990)
05.10.2025 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.