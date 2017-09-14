Додано: Пон 06 жов, 2025 15:54

Сибарит написав: ЛАД написав: Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы. Если не бороться, то "996" условные "будивельники" сделают типичным и обычным режимом работы.

Вот это один из тех пережитков - считать работодателя извергом-эксплуататором. Как и сидеть на одном месте работы в частной фирме, обвиняя правительство в низкой зарплате.

Ограничение рабочего времени при нормальном рынке труда вводится с двумя целями:

1. Увеличить потребность в количестве работников, уменьшая тем самым безработицу.

2. Защитить работников, которые стремятся заработать все деньги мира, от собственной жадности.



И да, Я не отрицаю регулирующую роль государства. Оно должно способствовать созданию здоровых экономических отношений.



Я не говорю об "извергах-эксплуататораз". Хотя есть и такие.Но любой предприниматель старается сэкономить. В частности, на зарплате работников. И это вполне естественно.Безработица помогает в этом. Так что предприниматели заинтересованы в безработице, лишь бы она не приводила к излишним волнениям. Это совершенно объективно, хотя как личность этот предприниматель может быть вполне хорошим и добрым человеком и субъективно даже сочувствовать бедным и безработным.Никакой предприниматель не заботится лично об уменьшении безработицы и защите работников от собственной жадности, если только не видит, что это приводит к уменьшению отдачи. Это исключительно функции государства.И история показывает, что ни в одной стране уменьшение рабочего времени не было "подарком" от предпринимателей и/или государства. Везде это достигалось исключительно борьбой. Или влиянием окружающей обстановки. И всё равно + борьбой.Сегодня,, ситуация несколько поменялась. А, может, и нет, судя по моей приведенной цитате.С последним вашим абзацем согласен. Но идеального мира не существует. Всё в мире даётся только борьбой и усилиями. И вы сами об этом говорите. В других вопросах.