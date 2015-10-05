RSS
  #<1 ... 751752753754
Пон 06 жов, 2025 22:15

Re: Психологія та саморозвиток

flyman написав:В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?

У вас до дитини ставлення, як до мішка з будсміттям? Ну тоді і кравчучка підійде
Faceless
Пон 06 жов, 2025 22:20

  Banderlog написав:
  flyman написав:. В чому проблема з каляскою, бро?
добре, давай поторгуємось)
https://rozetka.com.ua/ua/470066739/p470066739/
В принципі однієї на 3 штуки хватить. діти в серійному проізводстві дешевші виходять, якщо рахувати поштучну ціну.) Ну іще тисяч 4,5 грн на крісло для кормління. + прививки + возможно доведеться кормити смєсями, якщо жінка не молочна, + жінку теж надо відгодовувати щоб відновилась) + нехай сйомна квартира.
Не так і слабо вийде для студента?

це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
flyman
Пон 06 жов, 2025 22:22

розрахунок ціни фарша

  Faceless написав:
flyman написав:В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?

У вас до дитини ставлення, як до мішка з будсміттям? Ну тоді і кравчучка підійде

а священний борг хто віддасть? Шевченко?

15000000 / 41.5 = $361445.78 забагато буде за 1к

до речі, з 5 років, вже можна амортизувати різними роботами: гусей пасти, кур стерегти, гриби/ягоди збирати, рибу вудити ...

привчати до безплатної праці та переносити тяготи та невзгоди треба якнайраніше, бо потім виросте мамина черешенька, яка "ні до вареника, ні до войська"
flyman
Пон 06 жов, 2025 22:50

Re: Психологія та саморозвиток

  flyman написав:бо потім виросте мамина черешенька, яка "ні до вареника, ні до войська"

Так от вона, ваша психологічна травма!
Faceless
Пон 06 жов, 2025 22:52

Єдрьон патіфон((( Ясно чому дружина кинула

  flyman написав:Яке автокрісло?

Коляска лакшері?

В мене в селі на горищі одна (родинна реліквія). В Бучі інша (хтось викинув з поломаним кріпленням колеса, поремонтував і возив плитку та інші буд матеріали і побутову техніку з Епіцентра). В чому проблема з каляскою, бро?

Я думав Флайману мене вже нічим не вдастся здивувати
А що, доставки з епіка вже нема? Чи в айті не заробляють на доставку?
Здається з такої коляски дехто в дитинстві випадав..
ух пля((((

Не обдури ще одну дівчину!! Навіть якщо вона філіпінка
Розказуй їй оце все зарані!! Щоб діти не страждали потім
Пон 06 жов, 2025 22:56

  flyman написав:це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде)
Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300)
І так берем 22 річного оболтуса шо снімає жилплощадь з жінкою і 2ма дітьми.
Допустим він іще курить по пачці в день і пє по 2 банки піва :lol: вродь поки все в межах ? Ніде я не перегнув палку ? В скільки таке удовольствіє (сімейна жизнь) йому обійдеться в рік? Давай по циганськи, пальцем в небо :lol: тищ 5 долярів?
Banderlog
Пон 06 жов, 2025 23:16

  Banderlog написав:
  flyman написав:це на всі 0 .. 18 років кожного місяця нова?
ну зачєм ти так ? Це перший внесок) далі буде)
Забув іще до першого внеску десь хоть доларів 300 треба на роди. Я б сказав 500 но давай 300)
І так берем 22 річного оболтуса шо снімає жилплощадь з жінкою і 2ма дітьми.
Допустим він іще курить по пачці в день і пє по 2 банки піва :lol: вродь поки все в межах ? Ніде я не перегнув палку ? В скільки таке удовольствіє (сімейна жизнь) йому обійдеться в рік? Давай по циганськи, пальцем в небо :lol: тищ 5 долярів?

Я не поняв, ти за кого, за державу чи за медведя.
Тут з долярчиком складаю бізнес план успіху забезпечення поставки ресурсу на держзаказ в тендерній ціні 1к квартири облцентра за $1шт. Котигорошка або Василіси (50.5%/49.5% як Бог дасть).
А ти пропонуєш накручувати ціну і нажухувати платників податків відкатними небюджетним тратами на одну ресурсну одиницю продукції.
flyman
