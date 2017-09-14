RSS
  #<1 ... 15382153831538415385
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 09:51

Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 09:59

d44
Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?


Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо, бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.
Зображення

Летусроку не кажи, щоб не шукав останню смереку на Закарпатті.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:10

  Hotab написав:d44
Нам доповідають (малюють таблицю) що під час чергової масованої атаки збито майже 80-90 відсотків. А поруч дают карту з маршрутами сотень цілей від східного кордону до аж Закарпатті. Туди ракети, туди шахеди, місця вільного від намальованих траєкторій немає вже. Питання - що, все збивають в кінцевій точці?


Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо, бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.

Не впевнений, що так все чудово по результатах, як повідомляють. По свому місту знаю, що якщо пишуть "в бік ... летить 6 шахедів", то 6 наземних вибухів я і почую. Показово було, коли над військовою частиною деякий час кружляли дрони, а з території по ним стріляли ППО-шники, не поцілили. Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:17

  Hotab написав:бусифікуватись в ППО не поспішають

А почему? — а потому:
Військовий посадовець відправив бійців крутити шаурму та працювати на його родину замість служби, — ДБР
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:19

  whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.


ППО не змогла спинити третину із понад півтори сотні дронів та не впоралася з балістикою
https://zn.ua/ukr/war/ppo-ne-zmohla-spi ... ikoju.html

щоразу гірші показники збиття. кацап усе вдосконалює...

Львів 2 дні тому серйозно попрасували: і ті об"єкти по яких цілили і довкола них...
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти по диванному ППО.
І кого конкретно не вистачає? Яке обладнання (зброя) простоює від відсутності людей?
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Якийсь відсоток по дорозі, більшість при прикритті обʼєктів.
d44 натякав що відсотки збиття "трохи" накручені для підтримки необхідного рівня потужності
  Hotab написав:бусифікуватись в ППО не поспішають мамкіні спеціалісти
ага, а ще в діловоди. Зараз напевно найбільша смертність серед тих хто мобілізовувався в ППО та діловодом
Після квітня 2022 (розводняк з ТРО) на такі казочки ведеться все менше й менше народу
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:24

  jump написав:
  whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково), решта розвалила заплановані об'єкти. Точність дуже висока. Місцеві аеродром, підстанції Укрзалізниці, військові об'єкти не одноразово і точно вражають. В новинах лише можна почитати про вибиті шибки та загиблих цивільних нема.


ППО не змогла спинити третину із понад півтори сотні дронів та не впоралася з балістикою
https://zn.ua/ukr/war/ppo-ne-zmohla-spi ... ikoju.html

щоразу гірші показники збиття. кацап усе вдосконалює...

Львів 2 дні тому серйозно попрасували: і ті об"єкти по яких цілили і довкола них...

Вважаю, що ефективність 2/3 - дуже висока. Якщо це правда.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:42

  whois2010 написав:Один з дронів вбив всіх з стрілецького розрахунку (можливо випадково)

Скорее всего, это результат сбития. Сбитые дроны иногда падают на тех, кто их сбил.
Сам по себе расчет - слишком мелкая цель для шахеда.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 10:45

  Hotab написав:Бо перекрити всі можливі маршрути неможливо


СБУ затримала громадянина рф, який під виглядом добровольця вступив до Сил оборони та шпигував для фсб.

У Львові викрито агента, що коригував ракетні удари по Львівщині, передавав фсб координати українських підрозділів, складів і техніки.

Зловмисник підтримував зв’язок із кураторами через анонімні чати та користувався кількома телефонами. Його затримали, коли він перевіряв надходження коштів з рф.

Нині фігурант під вартою, йому повідомлено про підозру.
