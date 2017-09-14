whois2010 написав:Відносно крупний ритейлер, більше 200 магазинів по Україні. Звільнилися майже всі М18-22, на яких робили ставку після мобілізації основного складу працівників. Готуються на виїзд. Зарплатня до 50 тис. грн. у низових - комірники, працівники складу і т.і. (не знаю - брутто, нетто). Через недолугі рішення і заборони влади, молодь не наважується ризикувати статусом "вільної" людини і приймає відповідні рішення, поки шпаринку знов не закрили.
Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так? Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета. 1000-1300 грн за кіло. Правільной дорогой ідете товаріщі!
Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду
_hunter написав:А лед-то тронулся... Прошло всего три года - и наконец-то этих начали сажать...
Працівника ТЦК засуджено до 3 років в'язниці за побиття у Харкові вчителя «Захисту вітчизни», історії та прав людини, який був заброньованим, — Суспільне (https://suspilne.media/kharkiv/1131746- ... _medium=ps) Суд також ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тисяч гривень.
Раніше працівник ТЦК заявляв, що вдарив вчителя, бо він його «бісив своєю поведінкою».
причому після вироку він в коридорі вибив телефон з рук кореспондента який просив на коментарі. Але ця справа скоріш показуха, тому що тоді десь так 95% груп оповіщення потрібно пересаджати в тюрми
нікого з цих 18-22 не мобілізували, це ти нагло збрехав як завжди )) але є нюанс в 50% квоті на бронювання, на кожного зі звільнених студентиків був ще 1 заброньований працівник, з пройденим влк - і він вже навіть звільнитись не встигне.
Можна більш докладно пояснити тим, хто здичавів блукаючи серед ієрусалимських сосен?
Будем посмотреть: раньше следаки упорно делали вид, что "нет причин не доверять словам такого уважаемого человека".
jump написав:Мобілізовані до ЗСУ військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку "єОселя" під 3%, однак ця норма не стосується інших структур, зокрема, Національної гвардії, Служби безпеки України чи Державної прикордонної служби. https://epravda.com.ua/finances/chi-moz ... -3-812503/
В "Укрфінжитло" підтвердили, що мобілізовані військовослужбовці ЗСУ не можуть отримати пільгову іпотеку під 3%, якщо вони не уклали контракт, тоді як для представників інших силових структур така вимога не встановлена.
сорністю не вийшли, а могли б як радить будівельник, "подивитися в дзеркало" і отримати іпотеку під пільговий відсоток
whois2010 написав:Можливо брутто. У розмові прозвучало, що отримують під 50, але звільняються. Компанія міцна, схоже на правду
Покоління зумерів та працювати це не сумісні якості. Тут пох яка оплата. Це як мавпу посадити сантехніку крутити. Не будуть вони працювати і в 30-40-50
Акцент був на іншому: почали звільнятися ті, кого до 25-ти років не мобілізують, діапазон 18-22. Виїзжають з країни. Умовно перший виїхав чотири тижні тому, перетелефонував решті, альо, тут у "Лідл" беруть на роботу, платять від 1200. І хто вагався, валить. А в молодь я вірю. Просто такі малі ще живуть зазвичай з батьками, тож не мають проблем з житлом, їдлом, одягом та утриманням своїх дітей. Тому легше живуть, не поспішають дорослішати. Хай буде. Я молодшій доньці розповідаю, як з чотирнадцяти років влітку по два місяці з укороченим робочим днем на зборочному конвеєрі працював на заводі, якого вже не існує. Цікаво послухати, але не розуміє, навіщо це було)
до періоду завершення статусу підприємства критич. іфр-ри, з таких працівників бронь не знімається при звільненні "квотних" 50%, які утворювали резерв під бронювання. При переотриманні критички, просто вже менше зможуть забронювати, якщо до того часу не наберуть працівників додатково у штат. Що не реально майже Наприклад, було 10 військовзобов'язаних. 5 забронювали, 5 без броні (з відстрочками, наприклад), створюють квоту. 1 без броні звільнився. Залишається 5 з бронею, 4 без. Щоб забронювати ще одну людину, треба буде в штат тепер оформити 3-х працівників (буде 6 з бронею, 6 без). Проблема не має рішення при мертвому ринку працівників.
Тобто є 10 працівників. 5 з них мають бронь а 5 треба знайти з до 25 років або інвалідів? Якщо так, то ковбаса вся буде імпортна. Xуйло нагородив держ. нагородами авторів винаходу? Випуск 18 - 22 вкладається в оновлений план сво.