.........Зараз прильотів все більше: КАБи, шахеди. Частіше немає світла. Частіше залітають і FPV-дрони, в тому числі на оптоволоконі, прямо в центр міста. Вони небезпечні саме в місті, тому що не втрачають звʼязку, коли знижуються — поняття радіогоризонт тут не працює. .............
------------------------------ Это почему???
Потому, что "на оптоволоконі"
Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює". Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті". Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".
ЛАД написав:Тут вопрос двойной - почему "небезпечні саме в місті" и почему "поняття радіогоризонт тут не працює". Если объяснение второго в оптоволокне, то причём тут "саме в місті". Если вопрос "саме в місті", то причем тут "радіогоризонт".
Бо будинки гасять сигнал, а на оптиці сигнал не гаситься.
Именно - радиогоризонт в городе меньше, чем в поле. И нечего его было и приплетать. Но в городе и оптоволокно должно путаться в домах, если дрон опускается низко.
ЛАД, ты столько рассказывал ... какой ты спец в промышленности и ты ни разу не парторг ... ты инженерную часть понимаешь ...
И такой факап от тебя ...
PS. Действительно, я бы у тебя не учился бы.
Именно - радиогоризонт в городе меньше, чем в поле. И нечего его было и приплетать. Но в городе и оптоволокно должно путаться в домах, если дрон опускается низко.
Катушка з волокном на дроні, тому воно не путається.