І?
Я читати вмію.
Ще раз: не переводьте стрєлкі.
І не намагайтеся мене втягнути у ваші міжсобойчики...
Якщо Успіх схоче обговорити дане питання (як явище), то від мене він отримає нормальну відповідь.
Успіх не дурніше за всіх тут присутніх. Пояснення по даному питанню тут були, мінімум, 20+ разів. І від мене Василю і т.д.
І від вас Успіху, Вадиму і т.д.
Тому: в якій би формі він не написав вам, то це саме тролінг у ваш бік.
Вам потрібна моя допомога? Ні.
То й ви даремно намагаєтеся втягнути мене проти Успіха.
Мабуть вп'яте: це Ко і ви зробили з Успіха отакого майстра давати отакі відсічі --- самому нападати... ще й отак.
З унікального добряка.
Таке моє бачення.