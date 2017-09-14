RSS
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:11

  Hotab написав:detroytred

Він пише конкретно вам




А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно,



Долярек канєш класів мало закінчив, але закінчення однини і множини він прослухав у школі 😅

І?
Я читати вмію.

Ще раз: не переводьте стрєлкі.
І не намагайтеся мене втягнути у ваші міжсобойчики...

Якщо Успіх схоче обговорити дане питання (як явище), то від мене він отримає нормальну відповідь.


Успіх не дурніше за всіх тут присутніх. Пояснення по даному питанню тут були, мінімум, 20+ разів. І від мене Василю і т.д.
І від вас Успіху, Вадиму і т.д.
Тому: в якій би формі він не написав вам, то це саме тролінг у ваш бік.

Вам потрібна моя допомога? Ні.
То й ви даремно намагаєтеся втягнути мене проти Успіха.
Мабуть вп'яте: це Ко і ви зробили з Успіха отакого майстра давати отакі відсічі --- самому нападати... ще й отак.
З унікального добряка.
Таке моє бачення.
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:13

Я в доміку)))

Я в доміку)))

І

го-го))
То ви просто вирішили зробити вигляд що то всім крім вас адресовано. Прийнято))
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:19

  Hotab написав:detroytred
І

го-го))
То ви просто вирішили зробити вигляд що то всім крім вас адресовано. Прийнято))

Га-га.
Вище по буквах в мене написано:
"Успіх не дурніше за всіх тут присутніх. Пояснення по даному питанню тут були, мінімум, 20+ разів. І від мене Василю і т.д.
І від вас Успіху, Вадиму і т.д.
Тому: в якій би формі він не написав вам, то це саме тролінг у ваш бік."

Навіщо ви робите вигляд, що не зрозуміли написане - хз.
Тому розтлумачив: я не роблю вигляд, а прямо вам кажу --- це тролінг у ваш бік.
В будь-якій формі висловлюваннь в повідомленні Успіха вам.
___________________________
В доміку я апріорі не можу бути.
Бо на дане питання я нещодавно відповідав Кендл. А до цього мінімум п'ятьом. І раз по десять деяким з них.
Не вигадуйте.

Прийнято тільки одне - факт, що ви перевели стрілки. Ну і нехай. Прийнято.
