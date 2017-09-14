ЛАД написав:Тут кто-то защищал Воловика, которого осудили за избиение учителя в Харькове. Он, видать, вообще парень горячий и нервный:
Как передает «Суспільне. Харків», Сергея Воловика признали виновным в хулиганстве и назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Также суд принял взыскание морального ущерба в размере 150 тысяч гривен.
Реакция экс-работника ТЦК оказалась агрессивной. Когда журналист «Суспільного» попросил у него прокомментировать решение, Воловик выбил телефон из рук корреспондента. Момент удара по телефону попал на видео.
Абсолютно адекватно повів себе по відношенню до журнашлюх. Нагадаю, що саме журнашлюхи з дрібного конфлікту з штурхониною на всю країну підняли гвалт як з вбивства. Чомусь я жодного разу не бачив, щоб журнашлюхи піднімали гвалт з приводу нападу ждунів, ухилянтів на військових ТЦК чи поліції. Журнашлюхи та псевдоопозиціонери блогери приносять більше шкоди ніж російська пропаганда.
Депутати розповіли про скандал з ВЛК: придатними до служби визнають навіть тяжко хворих: до армії закликають людей із серйозними захворюваннями, включаючи ВІЛ, туберкульоз і розумову відсталість. Анна Скороход, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства в Міністерстві оборони та Збройних Силах, повідомила, що лікарі ВЛК отримують вказівки "зверху" визнавати придатними до служби майже всіх без винятку. Ці заяви прозвучали сьогодні на пресконференції за підсумками роботи комісії.
Скороход зазначила, що медики неофіційно ділилися інформацією про примусовий підхід до оцінки стану здоров’я призовників.
За її словами, навіть ті, хто об’єктивно не здатний виконувати військові завдання, змушено визнаються придатними. "Непридатні – це окрема каста, але їх майже не існує", – зазначила депутатка.
Ситуацію ускладнює недавній спільний наказ Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я №402.
Як повідомив депутат Олександр Федійенко у своїх соцмережах, в результаті цього документа до лав Збройних сил почали мобілізувати людей із тяжкими захворюваннями, включаючи ВІЛ та відкриту форму туберкульозу.
Серед мобілізованих також опинилися люди із серйозними когнітивними та фізичними обмеженнями, такими як глухота, розумова відсталість і часткова атрофія мозку.
"Ми бачимо, як людей з обмеженими можливостями відправляють на передову, ігноруючи їхній стан. Це повний абсурд!" – написав Федійенко у соціальних мережах.
Він також закликав Міністерство оборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути цей наказ.
Да тут справа в не моїй вірі невірі Горбатюку, а в формулюваннях посадової особи. Посадової особи - що раніше, що зараз.
Цікаво, як він на посаді НШ? В принципі, командиром частини (окрмого б-ну, бригади, полку і т.д.) можна призначати хоч кого... Аби підписував розроблене фаховим НШ. Заступником чи помічником НШ теж можна кого завгодно. Інші заступники, помічники або сам НШ за нього потягнуть всю роботу.
А от як НШ ще й стрілецької бригади? Загадка загадок. Я вже часом навіть перевірив чи не родич заступника НГШ Володимира Горбатюка: https://www.infopotik.com.ua/novyj-zast ... gorbatyuk/ Ні((( По батькові різні і з міст народження. Один з Вінниччини, другий з Хмельниччини.
Щоб там не було, з днем юриста його та всіх юристів.