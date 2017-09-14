RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:25

  Shaman написав:.......
а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.

  M-Audio написав:.........
Хотів те саме, але вважав, що наступний президент України підпише капітуляцію без війни.
С какой радости он мог/должен был на такое рассчитывать? Вы считаете росс. верхушку полными идиотами?
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:38

  ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.


Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус.
Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона?
"имя,сестра" (с)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:40

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
1. У вас только 2 варианта - капитуляция или победа?
Вы последнее время, вроде, тоже за мир или, по крайней мере, перемирие. Прогресс. :) Но как вы планируете этого добиться, если у вас "домовлятися" = "капитуляция"?
2. Практически все здесь присутствующие совсем недавно разговаривали и писали по-русски. В том числе и вы.

ні варіантів 3 - перемовини, поки не дотиснули руських на перемовини - бойові дії або капітуляція. опції перемога поки немає, доведеться трохи почекати ;)

домовлятися - це не капітуляція. коли почнуться перемовини. а поки руські відмовляються - то які перемовини, лише капітуляція.

розмовляв, писав російською - так. й зараз інколи розмовляю, але майже не пишу. й до чого це? а є люди, які не розмовляли більше 30 років. молодь, яка взагалі не розмовляла. люди, які не хочуть розмовляти російською.

Такие, которые сегодня "не хочуть розмовляти російською", есть.
А вот кто "не розмовляв більше 30 років" и где та "молодь, яка взагалі не розмовляла", было бы интересно узнать.
На первый вопрос вы толком не ответили. И не сможете.
И условия "домовлятися" у вас - "никаких уступок Временному правительству". :)
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:45

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.


Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус.
Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона?
"имя,сестра" (с)
Вот как раз та самая юрба.
Но их много. Я тут недавно (день-два тому) приводил результаты соцопросов. И наши, и российские. Все за мир. Вот только требования к миру разные.
Незламники что тут, что там. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 21:47

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.


Так а кто не уступает? Вот та юрба ухилянтов с которыми вы тут спорите? Да их никто спрашивать не будет, кийком по горбу и в бус.
Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона?
"имя,сестра" (с)

Але Дніпро теж.
Всі господарі готові? Чи треба спочатку кийком? Імʼя, сестра!
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:20

  ЛАД написав: Вот как раз та самая юрба.
Но их много. Я тут недавно (день-два тому) приводил результаты соцопросов. И наши, и российские. Все за мир. Вот только требования к миру разные.
Незламники что тут, что там. :mrgreen:


ну тогда как сказал Трамп?
"треба дати їм ще повоювати,і подивимось що с того вийде".
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:20

  Господар Вельзевула написав:Кто конкретно не согласился отдать Донбасс без Запорожья и Херсона?
"имя,сестра" (с)

оцей от
https://www.youtube.com/shorts/jEuuzPD4lrk
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️ Україна та Росія незабаром сядуть за стіл переговорів, - Трамп

Типовий Львів лайкає серденьками
народ дозріває
незламники скоро маргіналізуються в 25%
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:53


"Шутить можно про женщин, котиков, погоду" и Трампа на службе ФСБ, а вот даже про секс уже почти нельзя. На четвертый год полномасштабной войны с Украиной политическая сатира в публичном российском пространстве изменилась до неузнаваемости. Высмеивать слова и поступки нынешних деятелей Кремля могут себе позволить лишь уехавшие из страны, живущие в России комики таких шуток себе больше позволить не могут.

О том, как изменился политический Юмор в России, поговорили с российским социологом и историком Дмитрием Дубровским




Про політичну сатиру в РФ
