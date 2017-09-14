RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:04

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И в 2020 цена падала даже ниже 30, а до 40 долл. держалась с февраля до октября.
1 В 2020 році існував ФНБ який збирався 20 років, тому перекрити падіння на пару місяців тим що збиралось 240 місяців - як би не проблематично
2 В 2020 - таких витрат на війну не було
3 Сьогодні при ціні в 65 - є дефіцит в педерації розміром в 3-5 трлн фублів..
кожен долар мінус - збільшить цей дефіцит що при відсутності фнб приведе до цугундера, з тим вищою йомвірність чим сильніше і надовше опуститься.

Я, собственно, вспомнил 2020 только к тому, что низкие цены могут продержаться относительно долго и это приведёт к значительному ущербу для РФ.
Но вряд ли к краху. В крайнем случае возьмут кредит у того же Китая под залог будущих поставок нефти-газа. Может быть будут вынуждены прибегнуть к мобилизации. Наверное вырастет инфляция. Но вряд ли это приведёт к прекращению войны.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:33

Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас.
Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага.
Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам.
Израиль не полностью выводит войска из Газы - это "-" для Хамаса. Но зато прекращается огонь и открываются гуманитарные поставки в Газу.
ХАМАС освободит 20 живых израильских заложников в течение 72 часов, после чего Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах, и 1700 других лиц, задержанных в Газе во время войны.
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hamas-agree-gaza-ceasefire-return-hostages-2025-10-09/ Для Израиля "+" в том, что наконец будут освобождены заложники (а позже вернут трубы погибших заложников), что было очень болезненным вопросом. Но за это они освободят 250 человек, которые были осуждены за преступления и 1700, задержанных в Газе, тоже вряд ли ангелочки. Это враги, которые завтра могут опять сражаться с Израилем. Это не израильские гражданские заложники разных возрастов и разного пола. А соотношение 20 к почти 2000 как-то не очень.
И всё же согласились.
Понятно, что это пока не конец войны.
Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:36

  ЛАД написав:И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.

Будь ласка, більш детально чєм у нас.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:46

ОСЛО, 10 октября (Рейтер) - Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо , которая живет в бегах, в пятницу стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года за борьбу с диктатурой в стране. Она получила награду, несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что она ее заслуживает.
https://www.reuters.com/world/nobel-peace-prize-winner-be-announced-year-overshadowed-by-trump-2025-10-10/
Ах..., какого человека обидели. :)
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:47

  ЛАД написав:Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас.
Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага.
Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам.
...
Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.


ты серьёзно думаешь, что если что-то подписано, так это железно будет выполнятся ?
Ты действительно такой наивный ?
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.

які поступки? сформулюйте

й головне, а чому "нужны"? з якого переляку потрібні ці поступки? :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:10

  budivelnik написав:......
Тому
Є фантазії , е гіпотези і є факти
Фантазія це щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічність
Гіпотеза - це перевірив своє припущення на логічну відповідність
Факт - це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту...
......


Практик-самоучка снова придумывает альтернативные определения? :lol:
Часто можно встретить ситуации, когда люди случайно, по незнанию или намеренно путаются в терминах «теория» или «гипотеза».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B7%D0%B0
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну шо там блэкаут на москве от зели будет?
Ах да, как обычно, трепло
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.......
а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.

які поступки? сформулюйте

й головне, а чому "нужны"? з якого переляку потрібні ці поступки? :shock:

Уже писал - если уступки не нужны, то вам на фронт.
Там люди точно нужны.
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 17:37

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло.
А коли і не пробували, то не треба й казати.
Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.

які поступки? сформулюйте

й головне, а чому "нужны"? з якого переляку потрібні ці поступки? :shock:

Уже писал - если уступки не нужны, то вам на фронт.
Там люди точно нужны.

Тогда, кто за существенные уступки, тому шить рукавицы занедорого, рукавицы тоже нужны ...
