ЛАД написав:И в 2020 цена падала даже ниже 30, а до 40 долл. держалась с февраля до октября.
1 В 2020 році існував ФНБ який збирався 20 років, тому перекрити падіння на пару місяців тим що збиралось 240 місяців - як би не проблематично 2 В 2020 - таких витрат на війну не було 3 Сьогодні при ціні в 65 - є дефіцит в педерації розміром в 3-5 трлн фублів.. кожен долар мінус - збільшить цей дефіцит що при відсутності фнб приведе до цугундера, з тим вищою йомвірність чим сильніше і надовше опуститься.
Я, собственно, вспомнил 2020 только к тому, что низкие цены могут продержаться относительно долго и это приведёт к значительному ущербу для РФ. Но вряд ли к краху. В крайнем случае возьмут кредит у того же Китая под залог будущих поставок нефти-газа. Может быть будут вынуждены прибегнуть к мобилизации. Наверное вырастет инфляция. Но вряд ли это приведёт к прекращению войны.
Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас. Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага. Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам. Израиль не полностью выводит войска из Газы - это "-" для Хамаса. Но зато прекращается огонь и открываются гуманитарные поставки в Газу.
ХАМАС освободит 20 живых израильских заложников в течение 72 часов, после чего Израиль освободит 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения в израильских тюрьмах, и 1700 других лиц, задержанных в Газе во время войны.
https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-hamas-agree-gaza-ceasefire-return-hostages-2025-10-09/ Для Израиля "+" в том, что наконец будут освобождены заложники (а позже вернут трубы погибших заложников), что было очень болезненным вопросом. Но за это они освободят 250 человек, которые были осуждены за преступления и 1700, задержанных в Газе, тоже вряд ли ангелочки. Это враги, которые завтра могут опять сражаться с Израилем. Это не израильские гражданские заложники разных возрастов и разного пола. А соотношение 20 к почти 2000 как-то не очень. И всё же согласились. Понятно, что это пока не конец войны. Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.
ОСЛО, 10 октября (Рейтер) - Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо , которая живет в бегах, в пятницу стала лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года за борьбу с диктатурой в стране. Она получила награду, несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что она ее заслуживает.
ЛАД написав:Кстати говоря, никто почему-то не пишет о подписанном перемирии Израиль-Хамас. Уж насколько "экзистенциальные" враги, которые точно не представляют себе совместное существование и нацелены исключительно на полное уничтожение врага. Тем не менее, сумели договориться, причём условия не особо выгодны обеим сторонам. ... Ещё слишком многое осталось не согласованным и легко может сорваться, как уже срывалось перемирие в марте. Но всё же. И недоверие друг к другу у них точно больше, чем у нас.
ты серьёзно думаешь, что если что-то подписано, так это железно будет выполнятся ? Ты действительно такой наивный ?
Shaman написав:....... а тепер спробуйте СФОРМУЛЮВАТИ ці політичні поступки. й ... не сформулюєте. немає таких варіантів, на жаль
Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
які поступки? сформулюйте
й головне, а чому "нужны"? з якого переляку потрібні ці поступки?
budivelnik написав:...... Тому Є фантазії , е гіпотези і є факти Фантазія це щось типу-я придумав і навіть не перевірив на логічність Гіпотеза - це перевірив своє припущення на логічну відповідність Факт - це перевірив гіпотезу на відповідність фактичним результатам експерименту... ......
Практик-самоучка снова придумывает альтернативные определения?
Часто можно встретить ситуации, когда люди случайно, по незнанию или намеренно путаются в терминах «теория» или «гипотеза».
Уже писал - если уступки не нужны, то вам на фронт. Там люди точно нужны.
Уже писал - если уступки не нужны, то вам на фронт. Там люди точно нужны.
Тогда, кто за существенные уступки, тому шить рукавицы занедорого, рукавицы тоже нужны ...