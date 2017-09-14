Президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі, щоб підняти свій рейтинг на тлі економічної кризи й протестів в Аргентині. Про це повідомила британська газета The Guardian.
Клоун, вибачаюсь, шоумен - завжди шоумен. Криза, протести - пофіг, концерт
З якого дива, багатьом тут подобався Мілей і не подобається наш Бубочка ? ) Я вже не кажу про рудого клоуна, вибачаюсь, шоумена )
Міністерство фінансів США у четвер вийшло на аргентинський валютний ринок, здійснивши напередодні парламентських виборів в Аргентині пряму купівлю песо через американські банки. Про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент. ... Втручання відбулось у критичний момент: за п'ять торгових днів Аргентина витратила $1,7 млрд резервів, намагаючись підтримати курс. За десять днів до президентських виборів, призначених на 26 жовтня, країна опинилась на межі валютного колапсу.
Ось і все лібертаріанство ... )
PS. Коли вже перестануть в Україні захоплюватись популістами ? З їхніми простими рішеннями ...
ЛАД написав: Так можно говорить, ПОСЛЕ того, як спробували і не вийшло. А коли і не пробували, то не треба й казати. Вот только сегодня уже тем, что было в Минске не отделаешься. Нужны уступки намного существеннее.
які поступки? сформулюйте
й головне, а чому "нужны"? з якого переляку потрібні ці поступки?
Уже писал - если уступки не нужны, то вам на фронт. Там люди точно нужны.
вже великими буквами пишу (й в третій раз) - СФОРМУЛЮЙТЕ, які поступки... а так лише розмови на користь бідних - поступиться там не знаю де...
Сикорский, посетивший Львов на западе Украины, заявил, что Польша обсуждает, как поддержать своего восточного соседа. «К вашим услугам генераторы, дополнительные поставки электроэнергии, ускоренное строительство энергосоединений между Украиной и Польшей и, конечно, наш СПГ-терминал в Свиноуйсьце», — сказал он во время пресс-конференции со своим украинским коллегой. .... В августе польский нефтеперерабатывающий завод Orlen (PKN.WA), открывает новую вкладкузаявила, что намерена продолжать поставлять на Украину 100 млн кубометров газа ежемесячно после того, как в этом году уже поставила 430 млн кубометров.
Російський диктатор Володимир Путін дуже коротко відповів на запитання про те, якою буде відповідь РФ на можливу передачу Україні ракет Tomahawk від США. За його словами, Москва відповість на це посиленням ППО.
вже не смішно... вже треба зміцнювати ППО... а що ж з тим ППО сталося...
