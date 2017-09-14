|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:08
fox767676 написав: _hunter написав:
Это они чтобы нецензурно не выражаться?..
Майже кожен другий український біженець готовий повернутися в Україну, якщо Київ відновить кордони 1991 року і вступить до НАТО та ЄС, — УНІАН
выражаться?..
короче надо всем сдохнуть чтобы бегунцы соизволили вернуться
А якщо ще Кубань візьмемо, то повернуться нащадки емігрантів початку 20-го століття
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 823
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:18
ЛАД написав:
Но интересно, кто и как будет восстанавливать эти разрушенные города, когда мы вернём их?
И кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов, далеко не у всех из которых есть десятки тысяч долларов на приобретение квартир, которые бурно строятся в том же Ивано-Франковске?
1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості.
2 Те шо в сусідній з Донбасом Ростовській області були ЗАКРИТІ майже всі шахти і це при тому що залежі антрациту в Ростовській більші ніж в Донецькій -донецькі шахтарі які вирішили підтримати російську агресію - чомусь не подумали і вийшло те саме що в Ростовській - шахти або закриті або приведені в стан непрацездатності.
3 Але в нас є приклад Теччер, яка змушена була покласти свою політичну карєру заради закриття Британських шахт...
Тобто пуйло це зробило замість нас
4 На рахунок відновлення
У нас буде ДЕФІЦИТ робочих рук після війни , бо велика кількість населення НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ , і от саме цей дефіцит і зіграє нам на руку.
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27187
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 2991 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:19
pesikot написав:
продовжувати ? ...
шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3641
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:22
fox767676 написав: _hunter написав:
Это они чтобы нецензурно не выражаться?..
Майже кожен другий український біженець готовий повернутися в Україну, якщо Київ відновить кордони 1991 року і вступить до НАТО та ЄС, — УНІАН
выражаться?..
короче надо всем сдохнуть чтобы бегунцы соизволили вернуться
що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41126
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:22
budivelnik
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Доречі зараз пригадаю, що в тих областях влітку 14-го все було засаджено зерновими і соняшником . (Настільки, що болісно було відстрілювати АСО-2 , які неодмінно підпалювали поля. Хоча я до цього ніколи не чув їх в лідерах с/г виробництва.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:23
fox767676 написав: The_Rebel написав:
А якщо ще Кубань візьмемо, то повернуться нащадки емігрантів початку 20-го століття
не, кубань уже пусть репатриированые новобегунци берут, нынешних жителей не останется на тот момент, а перші хвилі міграції підуть Зелений Клин з Хабарою зачищати для китайців
"для" чи "від"?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41126
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1615 раз.
- Подякували: 2860 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:24
Banderlog написав: pesikot написав:
продовжувати ? ...
шо ти хочеш продовжити? Шо люди за копійки життям ризикують?
Чого ти ляпнув про бронь, як своїми дирявими труселями об асфальт
Моя тобі порада - навчись спершу читати і розуміти прочитане, ніж потім писати, святоша йо...ний
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12261
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:27
flyman написав:
[
що строяло в опитуванні, то і відповіли, якби було "коли рак свисне", результат був би аналогічний
Ти дійсно обмежено придатний думати і вважаєш, що варіант «ніколи» не пропонувався?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2510 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
4
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:30
budivelnik написав:
..........
Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток...
А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Понятно.
Серая зона. Дикое поле.
Львов столица.
кто обеспечит нормальным жильём сотни тысяч эвакуированных из этих городов?
Бараки.
А настоящие украинцы, которым повезло жить подальше, будут сдавать квартиры по бешеным ценам.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 11 жов, 2025 19:33, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36730
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5364 раз.
- Подякували: 4863 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog
, ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|131793
|
|
|1493
|317907
|
|
|6076
|1003829
|
|