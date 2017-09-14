budivelnik написав:1 Донбас був ПОТРІБНИЙ в Україні виключно як резерв власної енергозабезпеченості. 2 Те шо в сусідній з Донбасом Ростовській області були ЗАКРИТІ майже всі шахти і це при тому що залежі антрациту в Ростовській більші ніж в Донецькій -донецькі шахтарі які вирішили підтримати російську агресію - чомусь не подумали і вийшло те саме що в Ростовській - шахти або закриті або приведені в стан непрацездатності. 3 Але в нас є приклад Теччер, яка змушена була покласти свою політичну карєру заради закриття Британських шахт... Тобто пуйло це зробило замість нас 4 На рахунок відновлення У нас буде ДЕФІЦИТ робочих рук після війни , бо велика кількість населення НЕ ПОВЕРНЕТЬСЯ , і от саме цей дефіцит і зіграє нам на руку. Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток... А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Ясно. Енергонезалежність вже не потрібна.
Потрібна От тільки нюанс Якщо не треба дотувати добичу вугілля щоб відшкодовувати ПДВ продавцям металу... То ті хто дотував і платив ПДВ - якось видихнуть з полегшенням.... І на них вистарчить зеленої енергетики + атомної генерації+ГідроЕлектро+ Волинського басейну.
Так що тепер ТИ будеш думати як СЕБЕ міняти А ми будемо робити те що вміємо і те що робили і без тебе.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 11 жов, 2025 19:45, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:.......... Ми будемо першочергово відновлювати тільки ті території галузі які в майбутньому дадуть найбільший прибуток... А Донецька і Луганська - приречені перетворитись в сільськогосподарські території.
Понятно. Серая зона. Дикое поле. Львов столица.
Але якщо (а я думаю так і буде на підставі інформації про херсонців) самим жителям бамбаса оті розвалини будуть непотрібні, то кому вони будуть потрібні ?? Люди знаходять себе в інших місцях, включно з закордоном. А навіть якщо і зароблять гроші щоб повернутись і купити щось в Україні, то це ж зовсім не обовʼязково буде бамбас.
Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве? Особенно, если бы у вас не было денег на новое жильё? А термин "бамбас"... Не ожидал. Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?
Интересно, вам были бы потрібні развалины дома хоть в Харькове, хоть в Херсоне, хоть в Киеве?
Тут контекст не в самих розвалинах, а (раптом) отримавши компенсацію за втрачене житло , повертатись туди ж, чи в інший регіон?? Я вже бачу, що кілька років поживши в інших регіонах, люди не мріють повернутись на старе місце. Ті, з ким я тримаю прямий звʼязок, або просто віртуальні знайомі, які відписують свою думку,
А термин "бамбас"... Не ожидал. Может, тогда не будем удивляться реакции "жителей бамбаса"?
Так бамбас же дамбілі 8 років? Чи кого?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 жов, 2025 19:54, всього редагувалось 2 разів.