Додано: Нед 12 жов, 2025 11:21

на мене стрілки не переводи - я звільнився ЗАКОННО





от конкретно Холява казав, що хотів би залишитись





А яка різниця? Тут всі ЗАКОННО не служать (хто не служить), але до них претензії, а чому до тебе не повинно бути?2 роки тому і я може хотів. І був. Як і до цього багато років. А зараз не хочу. Кожен може і хотіти, і не хотіти потім. Коли проходить якийсь період, люди себе знаходять в чомусь іншому, і теперішнє «вже знов можеш» по перше несвоєчасно, по друге після 60 років за ці 2 роки не тільки бажання поубавитись могло, а і можливості фізичної.Але повернемось до тебе.Пішов ти нехай законно. Але ж тут всі законно. То чому ти не підеш служити? Що заважає? Є досвід, витрачені на тебе податки. «Готували 3 роки..»(Причому не як Детройта типу «готували половину нікчемного життя », а тебе дійсно готували .. саме до конкретної війни.. )Киця прекрасно справлялась і без тебе , причому ще з роботою . Зараз дома, тобто легше. Що заважає?