Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 11:56

detroytred
Успіх закидає саме тим, і виключно тим, хто закидав-закидає йому.


Так і є. До істини тут нема нічого спільного, він просто у відповідь бреше.
Бо що закидали йому, що закидає він? Йому по ділу, він брехливе щось. Бо відповісти по ділу йому нема чого.

Ніяких комплексів в нього.
Він тепер дає алаверди...


Це і є саме комплекси.
Аливерди - це коли претензія також обґрунтована, має місце те що він вказує. Він просто бреше і вигадує. Аби щось молоти. На відміну від конкретних речей , які висували йому,

Коли вчителька йому в школі каже, що він неуч (звичайно у вічливій формі), а він їй зі стелі «а ти проститутка», то це аливерди, чи просто комплекси долярека?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:00

  Hotab написав:detroytred
Успіх закидає саме тим, і виключно тим, хто закидав-закидає йому.


Так і є. До істини тут нема нічого спільного, він просто у відповідь бреше.
Бо що закидали йому, що закидає він? Йому по ділу, він брехливе щось. Бо відповісти по ділу йому нема чого.

Це вже інший предмет. Істинність чи неістинність закидів. І для з'ясування потрібно повертатися та наводити цитати-твердження, що там хто кому закидав...

Перечитайте про який було в мене.
Просто ще раз перечитайте про який предмет була мова.
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:04

  Hotab написав:Це і є саме комплекси.
Аливерди - це коли претензія також обґрунтована, має місце те що він вказує. Він просто бреше і вигадує. Аби щось молоти. На відміну від конкретних речей , які висували йому,

Коли вчителька йому в школі каже, що він неуч (звичайно у вічливій формі), а він їй зі стелі «а ти проститутка», то це аливерди, чи просто комплекси долярека?


Да ви і Ко там стільки назакидали Успіху...

Ще раз: для з'ясування цього потрібно повертатися та наводити цитати-твердження. Хто і що кому закидав і у яких формах((
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:04

Все просто!©

  холява написав:...я хочу у ЗСУ , получати нормальні гроші , а не те що зараз
От!!!
От нарешті чесна відповідь!!!
А не всякий там патріотизм і проста безкорисна допомога співвітчизникам!

  Shaman написав:цомусь до тих, хто каже я сцикло - в тебе немає претензій
Бо кажуть ЧЕСНО!!!
А чесність - я ціную! На відміну від хитродупого псевдопатріотизму!
От, як наприклад, умовний будівельник скаже, що він і його сини - сцикуни(а не бла-бла-бла "надважливі в тилу") - тоді і до нього претензій не буде!
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:05

Это же, наверное, скоро и поставки будут? - причем в китайских объёмах...
Свій HIMARS розробили у КНДР: він майже такий самий, як і у США, — Мілітарний
_hunter
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це вже інший предмет.
Б.л.я..ть
Все завжди йде в комплексі.
Немає
тут граємо , тут не граємо , тут рибу завертали....
Є суть твердження , є емоційні забарвлення твердження...

Якщо суть -фальшива
То як це змінить гарна обгортка у вигляді епітетів пояснень?

Холява пише
Я хочу в ЗСУ... це суть
А чого він туди хоче, за гроші чи за відчуттям потрібності своєї праці. чи коханка в нього там - РОЛІ НЕ ГРАЄ.
а дурник з 9-мя класами відразу з .... на лижах...
Холява поганий, він за гроші.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 12 жов, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:07

detroytred

Перечитайте про який було в мене.
Просто ще раз перечитайте про який предмет була мова.


Нема там що перечитувати.
Ви його нахвалюєте абсолютно надумано, просто так, якась унікальність, хоча звичайний неук сільський бидлуватий, .. і цим купили собі у нього індульгенцію, по типу це не про вас «військовий мирного часу, жодного дня не воювавший.. половину життя утримуваний податками». (називається знайди хоч одне неспівпадіння в твердженні) . Тому так, почухав за вушком і став гарним, непомітним таким.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 12 жов, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:07

  барабашов написав:Чем ухудшают 50гц/380В в сети у пересичных проминверторы от больших СЭС на частных домах?

Ви пишете щоб поспорити? Чи щоб розібратись?
Якщо щоб розібратись? То чтіть літературу. Я можу тільки напрям в котру сторону рити посовєтувати ) а якшо шоб поспорити то я ці теми не люблю, я люблю бухать і іб-сь))).
Давайте приймем що ви хочете розібратись. Куди ваша сес буде приєднана? Якщо просто в лінію то щоб віддати напруга з станції має бути вищою відсотків на 10 за напругу мережі. Тепер питання коли у Вас буде надлишок генерації? Правильно. В момент далеко не пікової загрузки, в цей час напруга і так висока, тому буде вищою. А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.
Щодо вищих гармонік і фільтрів, звиняйте но писати не буду)
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:10

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Це вже інший предмет.
Б.л.я..ть
Все завжди йде в комплексі.
Немає
тут граємо , тут не граємо , тут рибу завертали....
Є суть твердження , є емоційні забарвлення твердження...

Якщо суть -фальшива
То як це змінить гарна обгортка у вигляді епітетів пояснень?

Ти єралашиками такий комплекс зліпиш, що ...

Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.

Не гірша за більшість інших суть в Успіха.
І навіть коли він зараз вигадує..., то у вас же (аля воуків) і навчився вашому формату. Красень. І головне - це дієво.
Хавайте-хавайте. Смачного!
detroytred
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 12:12

Banderlog
А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.


Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.
У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.
Hotab
 
