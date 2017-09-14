|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:07
detroytred
Перечитайте про який було в мене.
Просто ще раз перечитайте про який предмет була мова.
Нема там що перечитувати.
Ви його нахвалюєте абсолютно надумано, просто так, якась унікальність, хоча звичайний неук сільський бидлуватий, .. і цим купили собі у нього індульгенцію, по типу це не про вас «військовий мирного часу, жодного дня не воювавший.. половину життя утримуваний податками». (називається знайди хоч одне неспівпадіння в твердженні) . Тому так, почухав за вушком і став гарним, непомітним таким.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:07
барабашов написав:
Чем ухудшают 50гц/380В в сети у пересичных проминверторы от больших СЭС на частных домах?
Ви пишете щоб поспорити? Чи щоб розібратись?
Якщо щоб розібратись? То чтіть літературу. Я можу тільки напрям в котру сторону рити посовєтувати ) а якшо шоб поспорити то я ці теми не люблю, я люблю бухать і іб-сь))).
Давайте приймем що ви хочете розібратись. Куди ваша сес буде приєднана? Якщо просто в лінію то щоб віддати напруга з станції має бути вищою відсотків на 10 за напругу мережі. Тепер питання коли у Вас буде надлишок генерації? Правильно. В момент далеко не пікової загрузки, в цей час напруга і так висока, тому буде вищою. А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.
Щодо вищих гармонік і фільтрів, звиняйте но писати не буду)
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:10
budivelnik написав: detroytred написав:
Це вже інший предмет.
Б.л.я..ть
Все завжди йде в комплексі.
Немаєтут граємо , тут не граємо , тут рибу завертали....
Є суть твердження , є емоційні забарвлення твердження...
Якщо суть -фальшива
То як це змінить гарна обгортка у вигляді епітетів пояснень?
Ти єралашиками такий комплекс зліпиш, що ...
Тому з такими, як ти, суто і виключно лише конкретика.
Не гірша за більшість інших суть в Успіха.
І навіть коли він зараз вигадує..., то у вас же (аля воуків) і навчився вашому формату. Красень. І головне - це дієво.
Хавайте-хавайте. Смачного!
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:12
Banderlog
А в часи пікового споживання Ви будете споживати, тому просадите мережеву.
Кожна країна має великий балансир - ТЕС / ТЕЦ. Як мінімум один, великі країни - багато.
У пікові ранішні і вечірні навантаження (коли нема того ж сонця) гасить вона. Зате вдень вона може працювати фактично вхолосту завдяки сонячним СЕС. Ніхто не каже що можна повністю перейти на СЕС. Але грандіозну частину можна перекрити нею.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:13
Востаннє редагувалось холява
в Нед 12 жов, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:14
detroytred
Хавайте-хавайте. Смачного!
А ми вам на нього і не жаліємось. Ми його чморимо за це. А ви прибігли його захищати, то будемо і вас
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:18
Hotab написав:detroytred
Перечитайте про який було в мене.
Просто ще раз перечитайте про який предмет була мова.
Нема там що перечитувати.
Ви його нахвалюєте абсолютно надумано, просто так, якась унікальність, хоча звичайний неук сільський бидлуватий, .. і цим купили собі у нього індульгенцію, по типу це не про вас «військовий мирного часу, жодного дня не воювавший.. половину життя утримуваний податками». (називається знайди хоч одне неспівпадіння в твердженні) . Тому так, почухав за вушком і став гарним, непомітним таким.
Перечитайте ще раз.
Предмет.
І факт, яким я спростував ваше твердження.
І пораду оперувати не вигадками.
Втретє нагадую стосовно непомітності, про яку ви вже двічі мені закидали. Буде від Успіха в мій бік наїзди, будуть від мене відповіді.
Але в нього алаверди. Виключно за критерієм див. повідомлення вам вище.
В світі ж вашого чергового! переведення стрілок тепер я впевнений, що не помилився, не втручаючись.
Смачного!
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:22
detroytred
Буде від Успіха в мій бік наїзди,
Навіщо вам наїзди саме на вас?))
Ви не бачите його позицію відносно «військового мирного часу жодного дня не воювавшого»?
Чи не хочете помічати?)!
Знов в домік? Натягнувши понижче фуражку на покер-фейс , викрикуючи «він унікальний» 😅
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:23
detroytred написав: Hotab написав:
Це і є саме комплекси.
Аливерди - це коли претензія також обґрунтована, має місце те що він вказує. Він просто бреше і вигадує. Аби щось молоти. На відміну від конкретних речей , які висували йому,
Коли вчителька йому в школі каже, що він неуч (звичайно у вічливій формі), а він їй зі стелі «а ти проститутка», то це аливерди, чи просто комплекси долярека?
Да ви і Ко там стільки назакидали Успіху...
Ще раз: для з'ясування цього потрібно повертатися та наводити цитати-твердження. Хто і що кому закидав і у яких формах
((
ми в дитячому садочку? будемо згадувати, хто в кого лопатку забрав? дорослі люди йдуть далі. а людина з комплексами все намагається комусь щось довести - до того ж в хамській формі. ще й гордиться цим.
ви обережніше з цим захистом, бо чого це? знайшли щось схоже? теж намагаєтесь щось комусь довести з минулих образ?
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:26
Hotab написав:detroytred
Хавайте-хавайте. Смачного!
А ми вам на нього і не жаліємось. Ми його чморимо за це. А ви прибігли його захищати, то будемо і вас
Хахаха.
Халяви не буде.
Я на ваш формат не перейду. Мене, як Успіха, ви не змінете, чморільщики.
Помашу вам ручкою, коли вирішу, що далі не варто.
Годуйте один одного г... без мене.
Як оті два ковбої.
Чморіть.
Мені цікаві предмети обговорень, точніше думка-бачення форумчан по предметах обговорень, а не чморіння один одного. Від якого ви і Ко прям в захваті. Ще й мене втягнути постійно намагаєтеся.
З.и. факт: спочатку хтось знов перевів стрілки... Змусив мене втрутитися.
