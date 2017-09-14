|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:57
ЛАД
Но не суть для нашего разговора.
Не суть. Я просто хотів щоб ми говорили однаковими термінами і поняттями.
Якщо максимум смоктати з мережі можна 10, то оті розрахунки ДБН і показують, що середнє буде 3 на кожного , у випадку якщо там 100+ квартир. Причини я навів (когось нема, хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці і т.д)
4
4
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 19:59
Hotab написав:
Думаю справиться. рОбота то все одно не зробив
можє примара філіпинкі на заваді стала...
...чи сітківка відклеена)))
1
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:00
ЛАД написав: Hotab написав:
Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
Но когда постоянно воюет несколько %... Уже 3,5 года. И их не заменяют.
Как-то не так.
Служило побільше, тільки з статусом:
А ще мінімум півмільйона тиловиків, а ще загиблі, СЗЧ, безвісти. А от чи є та 9 млн. решта, то великі сумніви.
2
4
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:01
Shaman написав: ЛАД написав:
Раньше говорили "А ещё шляпу надел".
Я признаЮ, что в 72 года "за гроші порішав питання" з ТЦК.
Что ещё надо признать?
Что я агент румынской сигуранцы, польской дефензивы, МИ-5, японской разведки?
ПризнаЮ. Всех вместе.
просто визнайте - стара радянська людина, якій не подобається сучасний лад й сумує за гарними 70ми роками в срср. може й непогані роки - в 80х вже була дупа.
але час показав, що радянський експеримент сконав. й щоб не визнавати себе ще й не дуже розумною людиною, треба це визнати. така собі тавтологія
але вже питав - а ви мовчите. з вашої ностальгією по срср - що вас так єднає з сучасною Рашею? там махровий державний капіталізм - щось типу нацистської Німеччини в 30х роках, й близько не срср. навіть гулаг за калькою сталіна побудувати не можуть
російська мова? а кажете, "какая разница"...
Сколько раз ещё надо повторить, чтобы наконец дошло?
2
2
6
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:02
Hotab написав:BIGor
Так а люди які мають табельну зброю, геленваген і живуть на Новопечерських липках, і до сих пір не служать - це не мажори?
Та всі різні. Хтось при владі, хтось очолює надважливе підприємство, хтось і купив бронь.
От УА хто? Він постійно розказує про якихось мажорів. Чому він виїжджає вільно за кордон і всюди махає ксівою? А жив він до Хорватії не на Липках? Може це він і є мажор, але розказує про інших якихось мажорів??
У вас якась уява, що це якісь «інші» люди щось там їздять на БЧЖ (большой чорний жип). Барабашов теж їздить, і розказує про якихось «інших» мажорів.
Ви такий самий, виїхав з пачкою грошей за корон, служити не збираєтесь. Не мажор?)
Тут що, хто перший забронював собі роль нещасного гречкосія , той має право назначити інших мажорами?))
Так я все таки мажор?
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості, хоча я кажу зовсім про інше - глупі гречкосії закінчились
, прийміть це. Тепер гречкосії так само вміло ховаються від мобілізації (звичайно вміру своїх можливостей і закону) як і воєнпенси, нетойВОСники, блатні і інші криптомільярдери.
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:03
Hotab написав:
хтось халамидник який гріє баклахи з водою на сонці
цє новітні тєхнології, сонячний колєктор для ГВ)
1
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:05
ЛАД написав: Shaman написав:
просто визнайте - стара радянська людина, якій не подобається сучасний лад й сумує за гарними 70ми роками в срср. може й непогані роки - в 80х вже була дупа.
але час показав, що радянський експеримент сконав. й щоб не визнавати себе ще й не дуже розумною людиною, треба це визнати. така собі тавтологія
але вже питав - а ви мовчите. з вашої ностальгією по срср - що вас так єднає з сучасною Рашею? там махровий державний капіталізм - щось типу нацистської Німеччини в 30х роках, й близько не срср. навіть гулаг за калькою сталіна побудувати не можуть
російська мова? а кажете, "какая разница"...
Сколько раз ещё надо повторить, чтобы наконец дошло?
фальцетом, й кулачком треба трясти - о, й в шляпі
чи ви претендуєте на цю номінацію? але це важко, тут на форумі ще декілька претендентів є
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 12 жов, 2025 20:08, всього редагувалось 2 разів.
1
4
5
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:06
BIGor написав:
Так я все таки мажор?
"аудітор із БІГ4" шукающій квартиру у дупі Кракова нє можє бути ні мажором ні гречкосіем у звичайному сєнсі алє можє бути звичайним халамидником)))
1
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:07
Ой+ написав: ЛАД написав: Hotab написав:
Серед 10+ млн чоловіків служить/служило трохи більше 1 млн. А от серед решти 9 млн є дуже різні:
Но когда постоянно воюет несколько %... Уже 3,5 года. И их не заменяют.
Как-то не так.
Служило побільше, тільки з статусом:
А ще мінімум півмільйона тиловиків, а ще загиблі, СЗЧ, безвісти. А от чи є та 9 млн. решта, то великі сумніви.
Я говорю только о воюющих с 2022 г.
Цифры УБД...
Разговор об СЗЯ я просто не понимаю. Придумали красивое название.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 12 жов, 2025 20:10, всього редагувалось 1 раз.
2
2
6
Додано: Нед 12 жов, 2025 20:09
BIGor
Ви щось постійно переводите стрілки на особистості
Я вам на живих прикладах (це найкраще і найзрозуміліше) показую, що всі ці «мажори» і «гречкосії» дуже відносно і субʼєктивно. Справжні махрові мажори, які є тут серед нас, показують на інших мажорів, яким вони заздрять. Очевидно вважаючи себе нещасними «гречкосіями».
А закінчились чи не закінчились, то бусік покаже.
|