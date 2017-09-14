|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:58
detroytred
А чому мовчали-то досі?
Та не ображайтесь. Про що вам треба було «не мовчати»? Вам багато хто казав і так, що ви втомили своїми простирадлами і унилою писаниною. Її майже всі пролистували. Але не настільки утомили, щоб вам казати «йди звідси». Навпаки, раз ви є, то з вами говоримо. Але якщо (б) ви сказали «до побачення», то ладно.
Так розʼяснив?
Як дитина, їй богу
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:00
Shaman написав:
..........Успіііх
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Вы мало того, что пропагандон, так ещё и дешёвый провокатор и подстрекатель. Очень дешёвый.
ЛАД
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:05
ЛАД
Ви знаєте, без якихось офіційних анонсів і презентацій, я кілька разів пробував проявити благородство , пробачити і не реагувати.
Скажу вам як є: це не той типаж, з яким працює благородство. Воно таку поведінку розцінює як «я його пабідив»
І питання тут зовсім не в особистому нашому конфлікті. Я сьогодні витратив спеціально 15 хвилин і подивився його спілкування як він прийшов в 15 році. Ті самі «виклики» і «провокації» абсолютно незнайомим людям.
при*** «ги-ги-кання», чіпляння до людей.
І це я думаю ДС ще нещадно чистив і наказував флудерастів. Тобто там не все.
Тому, якщо воно невменяєме, то особисто я на ньому поставив хрест.
І так, я не поділяю вашу думку про «непогана людина».
Не хочу багато розказувати , але там проблем вагон і вагонетка. І розуміє він лише кнут
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 12 жов, 2025 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:08
Hotab написав:
........
Чморили і будемо чморити)) (якщо не змінить свою поведінку)
Будете захищати - то і вас.
Ну и?
Какой будет результат?
Как написал инвесторК - канализация? Приятно будет здесь находиться?detroytred
прав, что стоит "обговорювати думки", а не персонажей.
А так... коммунальная кухня самого низкого пошиба. Хорошо хоть, что здесь в борщ соседу не плюнешь.
ЛАД
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:10
ЛАД написав: Shaman написав:
..........Успіііх
! тут detroytred
каже, що він й не має воювати, що ти все це закидаєш лише через образу на Хотаба
. а ще він тебе називав тебе земляним хробаком
й хоч закидає він це Хотабу
, до тебе ця претензія теж відноситься
Вы мало того, что пропагандон, так ещё и дешёвый провокатор и подстрекатель. Очень дешёвый.
Судячи з компанії де працює Шаман - не такий він вже і дешевий.
Але дякую, що вслух це сказали.
BIGor
1
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:17
ЛАД написав:
Ну, освіти не досить, то він не єдиний. Так, він не такий багатий, як будівельник, але по-своєму цілком успішний. І для досягнення своїх результатів доклав, можливо, не менше зусиль, чим будівельник. Але що і як робити далі, він не знає, тому і задає питання. Часом він бачить, що відповідей нема і у інших. І радіє цьому, бо розуміє, що часто відповідей немає і у більш досвідчених людей, тобто його проблеми не від нестачі освіти чи розуму. А коли його починають чморити, то реакція відповідна.
Він слабкіше за вас, а до слабких слід відноситися поблажливо.
Ну только сильным западло чморить более слабых. Видать,не тот случай.
Успих нормальный пацан, с удовольствием читаю его темы. И далеко не глуп, так как откинулся легально с ЗСУ. А это не так просто, как кажется.
Господар Вельзевула
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:20
Господар Вельзевула
с удовольствием читаю его темы.
Ну так і підтримали б його бесіди.. може б він відчуй що він комусь цікавий і потрібний, і почав би себе нормально поводити
А это не так просто, как кажется.
Це не дешево. Але якщо є 2-3 лями бойових на кармані, то тільки жадний не звільниться
Hotab
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:32
А я ералашики детройта читаю
Только надо чуть больше юмора, самоиронии и чуть меньше наигранной патетики
fox767676
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:09
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
...........
Без питань, у випадку ЛАД`а на будинок 120 квартир потужність СЕС біля 400 кВт, накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі. Електрика для них коштуватиме від 3 до 5 гривень за кіловатт без нічного тарифу. У випадку неоплати 1 місяць, квартира відключається автоматично. Договір на 25 років.
UPD: Мало того, зараз подвійні панелі, які можуть одночасно і воду гріть і електрику генерувать, тобто, будинок буде забезпечений ще й опаленням з гарячою водою. Звісно все по лічильниках.
400 кВт на 120 квартир? По 3,3кВт на квартиру в полностью электрическом доме? И на лифты? И на отопление с горячей водой?
Не смешно.
"накопичувачі, аварійний генератор, без зовнішньої мережі" на такой дом? Прикиньте, сколько такое счастье будет стоить. У нас в прошлом году управляющая компания попыталась просчитать. Посчитали прослезились. На этом всё и кончилось.
И от того, что панели подвійні, они больше энергии не вырабатывают.
Особисто я знаю скільки це буде коштувать плюс/мінус. Більш точно це після обстеження вашого будинку. Управляюча компанія це хто? Це звичайне підтримання життєдіяльності вашого будинку за рахунок вашої квартплати. В них нема грошей, крім ваших, це маленькі гроші у порівнянні.
Так они и не собирались это делать за свои деньги.
Они проводили рсчёты и предлагали это сделать за деньги жильцов. Всё это было прошлой осенью, когда, как вы помните, стоял крик: "Запасайтесь генераторами! Готовьтесь к блэкаутам!"
Ви все вірно порахували по електриці в Німеччині, сама генерація 6 копійок, продають від 30 і вище. Чому? Тому-що це податки, доставка, розвиток мережі, вроді декілька копійок на підтримку металургійної промисловості, можливо в окремо взятих землях.
Теж саме й в нас. Якщо локальна генерація, то яка доставка? Ви не маєте ніякого відношення до загальної енергомережі.
Так это как раз то, что я и написал.
Но тогда не надо сравнивать цены на центральное электроснабжение и "своё зелёное". Или надо установить такие же налоги, підтримку, расходы на розвиток и т.п.
В нас готові були вкладати кошти. Наскільки я знаю, банк все ж таки зайшов якраз у 2021 році з пропозицією модернізації теплопостачання та гарячої води у бюджетних установах і вони реалізували деякі проекти.
Скоріш за все, якщо розглядать ситуацію кращу для міста, а не окремо взятого вашого будинку, дешевше і простіше організувать на групу будинків локальну теплогенеруючу, можливо електрогенеруючу систему, яка працює, спалюючи сміття. Але це також проблема, сміття потрібно збирать роздільно, особливо окремо органіка. Метал можливо локально витягать. Зола йде на будівельні матеріали, якійсь відсоток додають в бетон без втрати якості, в залежності від марки бетону, це від 5% і вище. Це ніяк не вплине на якість повітря, ніяких запахів теж не буде. Вартість гігакалорії не буде вища, ніж зараз, АЛЕ тарифи будуть приблизно такі самі. Ви самі сказали за газ, це штучне обмеження тарифів державою, у т.ч. по електриці.
Перш за все робиться енергоаудіт кожного будинку, заміна застарілого енергообладнання будинку, сучасний ліфт не багато бере електрики і пракично працює без шуму. Підвищувальні насоси також заміна насучасні, плюс частотні перетворювачі. Вивчається як утеплений будинок, комунікації.
Електрика на обігрів у будинку йти не буде, тільки на охолодження влітку.
Ось і рахуйте. Звісно на якійсь період, можливо рік, буде встановлений електричний лічильник, який покаже споживання до та після з розбивкою по часу, я бачив інтервал в 15 хвилин, тобто він будує графік, де показано споживання будинку за кожні 15 хвилин.
Тепло кожен радіатор обладнаний терморегулятором і цифровим лічильником, який передає показники скільки ви спожили гігокалорій окремо кожна квартира. Якщо вам прохолодно- добавили, а сусідам можливо жарко- убавили. Наскільки я бачив, вони повністю не закручуються, тобто ви не зможете перекрить повністю споживання тепла, воно буде надходить, підтримуючи якусь мінімальну температуру, це вроді регулюється яку саме.
Все, що вам ще потрібно? Все є, тепло ціна не підвищується, електрика також. Це все в межах курсу ойро плюс/мінус шось біля 25%, але це закладено у договорі. Звісно якщо курс вийде, ціну відкорегують, бо це кредит, який ви віддаєте, користуючись електрикою та теплом.
Это всё, безусловно, делать нужно.
Но сильно сомневаюсь, что при этом можно не повышать тарифы на газ, ээ, тепло и прочее.
Мы, вроде, согласны, что сегодня цены не раночные.
Не думаю, что у нас в доме насосы и котельная, да и остальное сильно устаревшие. Дом всё-таки относительно новый, чуть больше 10 лет.
Но вы поменяли тему. Мы говорили о солнечной энергетике, а вы сейчас говорите о "модернізації теплопостачання та гарячої води".
Это необходимо, но это другой вопрос.
Законодавчо була проблема з боржниками, тим більше зараз при боргах у прифронтових не відключать. Звісно компанія не буде терпіть боржників, можливо в договорі з кожним закладуть пеню та ще щось.
Это не выход, а только усугубление проблемы.
Если у людей нет денег на оплату коммунальных услуг, то, тем более, не хватит, если ещё и пеню насчитают.
UPD: Ваше споживання не 3.3 кВт за годину, ви не обмежені, тільки які встановлені автомати. Звісно розрахунки будуть, можливо заміна автоматів, якщо можлива потужність деяких квартир вища, ніж розрахована.
Это понятно.
Но проводка рассчитана на какие-то конкретные параметры. И автоматы, по идее, установлены, исходя из допустимого потребления. Если все (многие) поставят бОльшие автоматы и начнут потреблять бОльшую мощность, то проводка может погореть. И дом вместе с ней.
ЛАД
Додано: Пон 13 жов, 2025 00:14
detroytred написав:
..............
Я вже не раз підкреслював, що бачу цінність в будь-яких форумчанах на гілці.
.........
А вот тут вы ошибаетесь.
Есть люди, от которых ни разу или, может, всего пару раз были хоть какие-то мысли. А остальное ругань и срач.
Ценности в них никакой, а вот вреда много.
ЛАД
