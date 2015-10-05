fox767676 написав: ЛАД написав:
На ту ветку не хотите - почему? Потому что там много срача?
Есть смысл обсуждать это именно здесь, но без деталей боевых действий.
Просто оценить логику да и ту же психологию оппонентов.
Мне например соверщенно непонятно по каким причинам рф должна в смысле "может" фрагментироваться. Что у людей в голове которые на это строят рассчет.
Началось с того, что я привел пример двух враждебных президентов как незрелых личностей, неспособных самостоятельно сделать шаг назад во имя своих граждан.
Всё это можно и нужно обсуждать и там.
Но... коммунальная кухня.
А что в голове, вполне понятно. Людям нужно во что-то верить. Кто-то верит в Будду, кто-то в Магомета, кто-то в скорый развал РФ. Вере не нужны рациональные аргументы, человек может верить в любую чушь и опровергнуть это невозможно.
Вера в развал РФ отличается только тем, что это действительно возможно. Когда, никто не знает. И строить на этом конкретные и близкие планы просто глупо. Может произойти и совершенно неожиданно, как развал СССР В 1991. Но тогда в стране происходила практически революция - недостаточно продуманная перестройка. Одноаременные резкие изменения экономической политики параллельно с сильной демократизацией. В результате руководству не удалось удержать ситуацию в рамках. В отличие от Китая.
В РФ сейчас ничего такого нет.
Понятно, что и Зеленский и Путин хотят себе обеспечить "сильные переговорные позиции". Несколько по-разному. Путин за счёт побед на фронте и захвата большей территории, Зеленский путем усиления вооружений и возможностей более сильных ударов по территории РФ.
Не приведет ли эта атака в новому витку эскалации?
Скорее всего, приведёт.Hotab
прав, что РФ и сегодня использует практически все возможности, которые у них есть. Кроме, рззве что, ЯО. Сегодня они могут наращивать давление только количественно, а не качественно - призвать больше людей (возможно, даже путём мобилизации), нарастить выпуск шахедов и ракет. У нас рассказывали, что это невозможно из-за всяких санкций, но, как видим, оказалось вполне возможно. Санкции, наверное, создают неудобства, но всё же как-то обходятся.
Hotab написав:
Так з томагавками хоч можна по якому заводу їх ракет лупонути, і може їх буде не 2 тис, а 500
Можно.
Но для этого их должно быть достаточно много. Вряд ли их кпд будет очень высоким.
Но если возможности РФ зависят в основном от них самих, то наши больше зависят от желаний "партнёров". Пока что 3,5 года их желания не особо впечатляют.
Не стоит исключать возможности эскалации блашодаря появлению чего-то нового. Война всегда стимулировала развитие военной техники. В 1МВ появились танки, во 2 МВ - ЯО. Если бы не война ядерная бомба всё равно появилась бы, но значительно позже и это могло очень сильно изменить ход истории. Не буду разрабатывать альтернативные версии истории, но если бы открытия в ядерной физике произошли на несколько лет позже мир сегодня мог бы сильно отличаться. Авиация тоже получила сильное развитие благодаря войне.
Во время нашей войны уже появились и бурно развиваются дроны. Кто знает, что может появиться завтра.
Но в общем, будет достаточно даже количественного роста. Мы ещё не дошли до масштабов 2МВ. Расти есть куда.
Но, учитывая значительно большую территорию РФ, для нас такая количественная эскалация более опасна. Москву и Питер они сумеют прикрыть, а остальное используют для "поднятия патриотизма" - "Родина в опасности! Нацисты, как в 41, бомбят наши города и сёла. Все на борьбу с врагом!" И тут уже и мобилизация будет логична и оправдана.
P.s. "Але дипломатія з Томагавками переконливіша, чим дипломатія без них". Безусловно. Проблема только в том, что это является аргументом до
применения или при разово применении. Позже остаётся единственный вопрос - у кого они закончатся раньше. По-моему, единственное исключение из этого правила - ядерная бомба. У Японии ничего такого даже близко не было, а то, что у США их тоже больше нет, японцы не знали.
Чем закончится эскалация можно только гадать. Только бы не получилось, как (смотреть с 7:38 до 7:54):