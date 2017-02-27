|
Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:50
yama написав:
настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок
В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
moveton
- Повідомлень: 6027
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 740 раз.
Додано: Чет 09 жов, 2025 17:56
moveton написав: yama написав:
настолько свежие и хрустящие что липнут один к одному, мало того с номерами по порядку ... инфляция долара не за горам, они включили печатн. станок
В каком смысле "включили"? Новые купюры кто-то переставал печатать? Как без печати заменять ветхие бумажки, постоянно выводимые из оборота.
количество смайлов должно показать иронию, как и иронично весел стиль изложения
yama
- Повідомлень: 5329
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9228 раз.
- Подякували: 1071 раз.
whois2010 написав:
Коли в нас буде вже все українське?
Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.
Василь-Рівне
- Повідомлень: 6088
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 7029 раз.
- Подякували: 3172 раз.
Василь-Рівне написав: whois2010 написав:
Коли в нас буде вже все українське?
Коли Ви і такі крикуни як Ви відкриють хоча би одне хоча би малюсеньке виробництво.
Какое-то очень суровое условие. Может просто к Китаю присоединиться? Всё так и останется китайским, но заодно станет и украинским. И предприятия под управлением Компартии, а не нынешних воров, наверняка будут и местные открываться повеселее. И громкие патриоты массово покажут пример, как легко выучить и везде применять государственный китайский язык. Здорово же!
moveton
- Повідомлень: 6027
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 740 раз.
Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
kombinator
- Повідомлень: 133
- З нами з: 08.09.17
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 61 раз.
Успіх написав: Ой+ написав:
Медіана зарплата зараз 12.5 тис., що вдвічі нижче середньої
ТАК І НЕ ДОЧЕКАЛАСЬ 4 000ДОЛЯРЧИКІВ)))
А що, справді чекали?
reef
- Повідомлень: 2773
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 199 раз.
kombinator написав:
Це вже сбогодні був початок девальвації гривні в діапазон 42.5 - 43.0?
Чи з понеділка знов відкатять до 41.5
41.5 був наш новий острівець стабільності
"по 5", "по 8", "по 25-27", "по 37", "по 41.5"....
хз, та трохи прикупив по 41.40
sergey_sryvkin
- Повідомлень: 2333
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 638 раз.
- Подякували: 674 раз.
