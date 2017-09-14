В нас готові були вкладати кошти. Наскільки я знаю, банк все ж таки зайшов якраз у 2021 році з пропозицією модернізації теплопостачання та гарячої води у бюджетних установах і вони реалізували деякі проекти.

Скоріш за все, якщо розглядать ситуацію кращу для міста, а не окремо взятого вашого будинку, дешевше і простіше організувать на групу будинків локальну теплогенеруючу, можливо електрогенеруючу систему, яка працює, спалюючи сміття. Але це також проблема, сміття потрібно збирать роздільно, особливо окремо органіка. Метал можливо локально витягать. Зола йде на будівельні матеріали, якійсь відсоток додають в бетон без втрати якості, в залежності від марки бетону, це від 5% і вище. Це ніяк не вплине на якість повітря, ніяких запахів теж не буде. Вартість гігакалорії не буде вища, ніж зараз, АЛЕ тарифи будуть приблизно такі самі. Ви самі сказали за газ, це штучне обмеження тарифів державою, у т.ч. по електриці.

Перш за все робиться енергоаудіт кожного будинку, заміна застарілого енергообладнання будинку, сучасний ліфт не багато бере електрики і пракично працює без шуму. Підвищувальні насоси також заміна насучасні, плюс частотні перетворювачі. Вивчається як утеплений будинок, комунікації.

Електрика на обігрів у будинку йти не буде, тільки на охолодження влітку.

Ось і рахуйте. Звісно на якійсь період, можливо рік, буде встановлений електричний лічильник, який покаже споживання до та після з розбивкою по часу, я бачив інтервал в 15 хвилин, тобто він будує графік, де показано споживання будинку за кожні 15 хвилин.

Тепло кожен радіатор обладнаний терморегулятором і цифровим лічильником, який передає показники скільки ви спожили гігокалорій окремо кожна квартира. Якщо вам прохолодно- добавили, а сусідам можливо жарко- убавили. Наскільки я бачив, вони повністю не закручуються, тобто ви не зможете перекрить повністю споживання тепла, воно буде надходить, підтримуючи якусь мінімальну температуру, це вроді регулюється яку саме.

Все, що вам ще потрібно? Все є, тепло ціна не підвищується, електрика також. Це все в межах курсу ойро плюс/мінус шось біля 25%, але це закладено у договорі. Звісно якщо курс вийде, ціну відкорегують, бо це кредит, який ви віддаєте, користуючись електрикою та теплом.