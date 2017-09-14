RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 13:19

  UA написав:
  Xenon написав:Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей


США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан

Дають палку та відправляють в берлогу тикати нею ведмедя.

У нас же є фламінго - вже 300+ і щодня +2.
Ну і лопати кулєби.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 13:46

  jump написав:За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.


кажуть ухилянтів вже 1,5 ляма :shock:
Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають в розшуку, бо не оновили дані у Територіальних центрах комплектування (ТЦК). Про це сказала народний депутат України Галина Янченко в етері Ранок.LIVE.
"Ви здивуєтеся, це космос. 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані і відповідно в розшуку", - зазначила вона.
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 13:58
sergey_stasyuk555

8)
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:27

  Shaman написав:
  Прохожий написав:...........
https://life.pravda.com.ua/society/isto ... en-310286/

а взагалі оці речі треба обговорювати - особливо тих, хто пропонує домовитися чи взагалі здатися. ЛАД - таке питання - а це хтось має відповісти? бо різниці від нацистських таборів не бачу від слова зовсім. звісно на Раші своя традиція будувати ГУЛАГ, їм нацистський досвід ні до чого...
Вопрос интересный.
Но можно сначала вопрос к вам?
Мы воюем за независимость Украины?
Или вы взяли пример с Путина - он начал войну с целью "денацификации" Украины и вы теперь призываете воевать за "дерашизацию" РФ?
Если второе, тогда понятна цель - только парад ЗСУ на Красной площади и никак не меньше.
Напомню, что нацисты "відповіли" только после взятия Берлина и полной и безоговорочной капитуляции Германии. Вы ставите такую же цель?

й це вже не війна, щоб розповідати, що таке буває. це побудована система катування, яку заохочують, й в ній приймає участь купа людей. й на пропаганду вже не спишеш. хоча звісно на суді знов почуємо "ми лише виконували накази".
І це все ж таки війна.
І рашисти чомусь умніші за деяких форумчан. І розуміють, що "б'ють не по паспорту, а по морді".
Олексій Сівак, інтерв'ю з яким за наведеним посиланням, чисто російськомовна людина. Але його заарештували і катували. Не за мову, а за український прапор. І тут не допомогло не тільки те, шо він розмовляв російською, а й те, що він взагалі дуже погано знав українську.

досвід є, Ізраіль показав як треба переслідувати та наказувати цих виродків без терміну давності. та й в нас вже власний досвід теж накопичується. але їх надто багато, я ж кажу - це система. й без дерашизації це населення не вилікується. тому питання - з ким домовлятися й про що? й головне треба завжди пам'ятати - з цим ми не маємо мати нічого спільного, поки вони не зміняться...
Я вам уже писал - не надо всё время поминать Израиль. В результате Холокоста были физически уничтожены чуть ли не все европейские евреи. Независимо от языка, политических или любых других взглядов. Задачу физического уничтожения украинцев никто не ставит.
А домовлятися треба хоч з чортом, аби він вас не чіпав. А що він там робить у себе в пеклі, то хай там чорти розбираються міє собою. То вже їхні справи.
ЛАД
  Shaman написав:
  Xenon написав:Абрамсы, Атакмсы, Ф16
Теперь очередь Тамагавков побыть серебряной пулей

США зможуть передати Україні лише 20–50 ракет Tomahawk — цього недостатньо, щоб змінити хід війни, — Financial Times.

США мають близько 4150 ракет Tomahawk, однак передати Україні зможуть лише кілька десятків. Нові закупівлі обмежені, — колишній співробітник Пентагону Марк Канчіан

будь-яка допомога має сенс - адекватні люди кажуть дякую. неадеквати щось морозять...

Ну да.
Если у вас нет денег на обед, а вам кто-то даст 1 гривню, то вы можете, конечно благодарить, но даже булочку купить не удастся. :)
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 14:31

  sergey_stasyuk555 написав:
  jump написав:За даними Офісу генерального прокурора, із січня 2022-го по вересень 2025-го зареєстрували понад 235 тисяч проваджень за СЗЧ, приблизно 54 тисячі – за дезертирство.


кажуть ухилянтів вже 1,5 ляма :shock:
Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку в Україні перебувають

Тут постійно кидають в мене тапками коли пишу що тцк не справляється і треба бригадам видавати патент на відлов в великих містах потрібної для поповнення кількості ухилянтів.
Не пройшло і півтори роки як до влади почало доходити:
⚡️Із залученням бойових підрозділів ТЦК проводитимуть мобілізаційні заходи «по-новому» — Тернопільське відомство
https://t.me/voynareal/123925
